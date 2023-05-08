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Снайпер знищує окупанта поблизу Авдіївки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пара українських снайперів ліквідувала окупанта, якого виявили у переліску поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Снайперська пара ліквідовує рашиста. Авдіївський напрямок", - пишуть у коментарі автори публікації.
Топ коментарі
+21 Neo Matrix
показати весь коментар08.05.2023 12:15
+16 Мрачный скептик
показати весь коментар08.05.2023 12:15
+10 Lis Pedersen b6e739d6
показати весь коментар08.05.2023 12:13
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