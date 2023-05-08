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Снайпер знищує окупанта поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пара українських снайперів ліквідувала окупанта, якого виявили у переліску поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Снайперська пара ліквідовує рашиста. Авдіївський напрямок", - пишуть у коментарі автори публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Бахмуту снайпери ССО ліквідували 10 окупантів за одну ніч. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+21
З 9мая, тварюко руснява!
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08.05.2023 12:15
+16
Почти хороший московит готовил себе ямку, прежде чем стать полностью хорошим.
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08.05.2023 12:15
+10
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08.05.2023 12:13
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08.05.2023 12:13 Відповісти
Почти хороший московит готовил себе ямку, прежде чем стать полностью хорошим.
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08.05.2023 12:15 Відповісти
З 9мая, тварюко руснява!
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08.05.2023 12:15 Відповісти
Здається це відео в суботу у Аслана на твіті ще було під назвю снайпера дуєтом поражають орка
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08.05.2023 12:21 Відповісти
дивився б і дивився...
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08.05.2023 12:28 Відповісти
А що він робив? Квіточки рвав чи своє лайно прикопував?
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08.05.2023 12:28 Відповісти
бліни на лопати паханам розкладав
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08.05.2023 15:54 Відповісти
Заспівали хлопці "колискову" - дуже жовго спатиме гівнюк...)))
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08.05.2023 12:31 Відповісти
Коронавирус
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08.05.2023 12:34 Відповісти
Выстрел раздался
И орка крик!
Двадцать второй -
Сказал снайпер-старик....
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08.05.2023 12:50 Відповісти
Це наша посадка!
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08.05.2023 13:33 Відповісти
Оркобіатлон ))
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08.05.2023 13:42 Відповісти
Тюк прямо в темя, и нету суки.
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08.05.2023 15:10 Відповісти
єфффектно!
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08.05.2023 15:52 Відповісти
 
 