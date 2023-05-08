Снайпер знищує окупанта поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Пара українських снайперів ліквідувала окупанта, якого виявили у переліску поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Снайперська пара ліквідовує рашиста. Авдіївський напрямок", - пишуть у коментарі автори публікації.

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