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Дрон-камікадзе знищує новітній російських комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П" на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині українські воїни за допомогою дрона-камікадзе знищили новітній російських комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований запис, на якому зафіксована успішна атака на ворожу станцію спостереження.

"Херсонщина. Працює потужний fpv-дрон Phoenix 03 Heavy ucav. Його придбали завдяки донатам на UNITED24. Безпілотник знищує російський комплекс спостереження "Муром-П". Цей комплекс дозволяв росіянам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер так зване око мордора зруйноване", - йдеться у коментарі до відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині українські військові знищили групу окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
"Подейкують, що колона Євгенія Пригожина потрапила в засідку, звязку з Пригожиним немає...
За 30 км від Бахмута рухалась колона з Євгенієм Пригожиним. Перша машина підірвалась на міні. Потім усі машини з колони потрапили під дуже щільний обстріл. Пригожин знаходився у четвертій машині. Звязок з усіма членами колони зник."
Можливо, це фейк. Чекаємо на офіційну інфу(c)
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08.05.2023 13:39
+18
Гарна робота!
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08.05.2023 13:34
+17
Прямо в кацапську тютельку!
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08.05.2023 13:35
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Гарна робота!
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08.05.2023 13:34 Відповісти
Прямо в кацапську тютельку!
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08.05.2023 13:35 Відповісти
Мурома
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08.05.2023 13:37 Відповісти
Мурому - П...))
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08.05.2023 13:38 Відповісти
"Подейкують, що колона Євгенія Пригожина потрапила в засідку, звязку з Пригожиним немає...
За 30 км від Бахмута рухалась колона з Євгенієм Пригожиним. Перша машина підірвалась на міні. Потім усі машини з колони потрапили під дуже щільний обстріл. Пригожин знаходився у четвертій машині. Звязок з усіма членами колони зник."
Можливо, це фейк. Чекаємо на офіційну інфу(c)
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08.05.2023 13:39 Відповісти
Було б класно , якби цього монстра знищили , бо воно немає права
жити на цій землі 😡
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08.05.2023 13:45 Відповісти
Лучше б живым взяли
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08.05.2023 16:27 Відповісти
зі злочинцями,всяке трапляється...могли і самі рашисти грохнути ,бо багато патякав..міг сам зробити легенду,щоб втікти з Бахмуту,бо не взяв місто до побєдобєсія.. бачачи що все іде до поразки рашки...Це звичайно конспірологія,але щоб вижити ,може навіть в африканській країні жити,при його грошах і так званих "здібностях"..нацисти Другої світової, так теж рятувались в Аргентині в колонії Дагнідад.
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08.05.2023 13:48 Відповісти
Бог чує людські прохання і сповнює їх тоді,коли вважає за потрібне руками і зброєю українських захисників.Можливо що нелюда відправили на концерт до "капздона"???
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08.05.2023 14:32 Відповісти
після останнього "виступлєнія" цього подонка цілком можливо що наші тут нідочого
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08.05.2023 15:50 Відповісти
А ведь именно эта очередная вундервафля рабссеи и должна была предупредить о подлете беспилотника...
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08.05.2023 13:41 Відповісти
Ще б цю саму ,вишку підірвали,щоб сволота по ній не лазила.
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08.05.2023 13:41 Відповісти
Гойда! Ска...
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08.05.2023 13:42 Відповісти
Сподіваюсь, що це лише проморолик до цілого серіалу!
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08.05.2023 13:57 Відповісти
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08.05.2023 14:00 Відповісти
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08.05.2023 14:02 Відповісти
 
 