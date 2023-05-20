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Аеророзвідка миколаївських морпіхів ліквідувала групу окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці аеророзвідки 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як знищують окупантів.
Відповідне відео бійці 36 окремої бригади морської піхоти опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Андрей Лавриненко e607e4e3
показати весь коментар20.05.2023 11:22 Відповісти Мені подобається 1
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