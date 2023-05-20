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Аеророзвідка миколаївських морпіхів ліквідувала групу окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці аеророзвідки 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як знищують окупантів.

Відповідне відео  бійці 36 окремої бригади морської піхоти опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Надо что-то более мощное.
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20.05.2023 11:22 Відповісти
Не пойму, к чему это музыкальное сопровождение?
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20.05.2023 12:49 Відповісти
Майбутні опариши
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20.05.2023 13:09 Відповісти
 
 