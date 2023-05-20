10 480 26
Бійці ССО ведуть ближні бої у Бахмуті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Тривають жорстокі бої за кожен метр українського Бахмуту. Бійці ССО показали, як окупанти перетворили місто на суцільні руїни.
Кадри, зняті операторами одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - написали бійці ССО.
Топ коментарі
+17 Чайка Київ
показати весь коментар20.05.2023 11:19
+11 18c49ed2
показати весь коментар20.05.2023 11:29
+8 Иван Мозговой ee94e53d
показати весь коментар20.05.2023 11:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
воно себе великим полководцем відчуває ціною тисяч життів найкращих хлопців
а в цей час в тилу всі захопливо спостерігають за "боротьбою з корупцією" проти голови ВС князєва.
а виявилося, що це бєня образився на жеваго, що той рішення суду перекупив та й закон був на його боці. Бабуся образилася та ручні органи натравила. А зебілам сцять про корупцію та боротьбу.
Я лишь уточнил, что воюют там сейчас уже профессиональные наемники Вагнера, головорезы, которые по навыкам значительно сильнее любых наших мобилизованных или добровольцев, прошедших 3 месячный курс подготовки хоть в Англии, хоть в Германии. Не стоит недооценивать врага - тем самым вы преуменьшаете подвиг наших защитников.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством.
В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.
Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери. Источник: https://censor.net/ru/n3419534
Бахмут показали бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" и пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова с позывным "Рыба". Эти люди находятся внутри города, в самом его сердце.
"Надо понимать разницу между Бахмутским направлением и Бахмутом. Можно снимать арту, какую-то технику, но добраться до пехоты на первой линии бывает очень непросто. Еще сложнее потом оттуда уехать", - говорит "Рыба".
Основное преимущество оккупантов - это их количество. Конечно, сказывается преимущество россиян в артиллерии: соотношение - примерно 1:8.