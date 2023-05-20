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Бійці ССО ведуть ближні бої у Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тривають жорстокі бої за кожен метр українського Бахмуту. Бійці ССО показали, як окупанти перетворили місто на суцільні руїни.

Кадри, зняті операторами одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - написали бійці ССО.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.05.2023 11:19
+11
... ять. Мы размениваем в Бахмуте элитных подготовленных бойцов ССО и ДШВ на гребанный биомусор зеков вагнеровцев. Одному мне это тут кажется ненормальным?
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20.05.2023 11:29
+8
В самому Бахмуті лише пару будинків лишилось за ЗСУ...
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20.05.2023 11:43
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.05.2023 11:19 Відповісти
... ять. Мы размениваем в Бахмуте элитных подготовленных бойцов ССО и ДШВ на гребанный биомусор зеков вагнеровцев. Одному мне это тут кажется ненормальным?
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20.05.2023 11:29 Відповісти
Там Зебил утилизирует патриотов кто после войны был бы реально способен оторвать ему яйца. Только в этом и видится реальный смысл удержания Бахмута
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20.05.2023 11:40 Відповісти
там де массово застосовувались вагнерівці, там у орків і були найбільші успіхи, так що той біомусор виявився довольно єффективним і аж ніяк не гірший наших мобілізованих.
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20.05.2023 11:51 Відповісти
воно ж туди приїздило, "фортеця Бахмут", зебіломарафон..... це як сралінград для сталіна!
воно себе великим полководцем відчуває ціною тисяч життів найкращих хлопців

а в цей час в тилу всі захопливо спостерігають за "боротьбою з корупцією" проти голови ВС князєва.

а виявилося, що це бєня образився на жеваго, що той рішення суду перекупив та й закон був на його боці. Бабуся образилася та ручні органи натравила. А зебілам сцять про корупцію та боротьбу.
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20.05.2023 12:26 Відповісти
Кстати, из 3 млн. меченных баксов взятки нашли всего-то 400 тысяч. Остальные пакеты исчезли, как и не было. И тишина ...
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20.05.2023 13:09 Відповісти
Там зараз не Зеки вже...зараз воює основний склад Вагнеру - а там - профі не гірше за наших...не просто так вони просуваються...
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20.05.2023 11:57 Відповісти
Т.е. идти на размен ССО\вагнера, используя ССО как штурмовую пехоту - это типа нормально? Вы знаете сколько лет и сколько сил нужно чтобы подготовить одного спецназовца для ССО? Тут даже соотношение 1 к 100 ненормально. И "просуваются" они благодаря преимуществу в арте и беря позиции мясом.
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20.05.2023 12:03 Відповісти
Нет, это не нормально. Тем более - не нормально использовать ССО как обычную пехоту в обороне.
Я лишь уточнил, что воюют там сейчас уже профессиональные наемники Вагнера, головорезы, которые по навыкам значительно сильнее любых наших мобилизованных или добровольцев, прошедших 3 месячный курс подготовки хоть в Англии, хоть в Германии. Не стоит недооценивать врага - тем самым вы преуменьшаете подвиг наших защитников.
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20.05.2023 13:12 Відповісти
Подвиг - это в 90% случаев исправление чьих-то ******* ценой жизни ребят. Соотношение арты в Бахмуте еще недели две назад было 1 к 8. Сейчас орки перекинули туда еще арты.
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20.05.2023 13:25 Відповісти
По факту,якщо без емоцій та пропагандиських штампів,нема там ніякого біомусора (бо ким вони були в мирний час- геть немає значення під час війни)-є вмотивовані добровольці,які досить непогано підготовлені та ефективні,якщо протистоять нашій еліті,та демонструють результат,а він є-досить поглянути на мапу Діп Стейту,щоб в цьому впевнитися...
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20.05.2023 12:06 Відповісти
19.05.2023 На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством.

В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих наши потери. Источник: https://censor.net/ru/n3419534
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20.05.2023 12:21 Відповісти
Не вірю жодному слову,що лунає з рота будь якої ЗЕістоти.Вибачьте.
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20.05.2023 12:28 Відповісти
... На улицах Бахмута очень опасно: артиллерия работает везде, врага видно невооруженным глазом.

Бахмут показали бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" и пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова с позывным "Рыба". Эти люди находятся внутри города, в самом его сердце.

"Надо понимать разницу между Бахмутским направлением и Бахмутом. Можно снимать арту, какую-то технику, но добраться до пехоты на первой линии бывает очень непросто. Еще сложнее потом оттуда уехать", - говорит "Рыба".

Основное преимущество оккупантов - это их количество. Конечно, сказывается преимущество россиян в артиллерии: соотношение - примерно 1:8.
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20.05.2023 13:07 Відповісти
А ты думаешь, что если мы сдадим Бахмут вагнеровцы остановятся? Они будут давить дальше и такие же бои будут просто в другом месте. Возможно не таком удобном.
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20.05.2023 12:45 Відповісти
А кто говорил про сдачу? Человек говорит о целесообразности применения бойцов ССО в качестве штурмовой пехоты. В таких боях у ССО нет никаких преимуществ перед мясом Вагнера. Они должны где-то поезда под откос пускать, склады топлива и боеприпасов взрывать, элитных кацапских свиней уничтожать, а их используют вместо пехоты.
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20.05.2023 13:13 Відповісти
Твои предложения? Прекратить им сопротивляться? Вагнеровцы пойдут дальше и следующим Бахмутом станет Славянск или Краматорск. Ничего не изменится.
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20.05.2023 12:47 Відповісти
Никто не говорит перестать сопротивляться. Есть тяжелая арта, есть РСЗО. Есть другие средства поражения. Это гораздо лучше, чем гробить бойцов. Город там уже и так все, а люди - самое дорогое. ССО совсем не для этого.
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20.05.2023 13:05 Відповісти
А это типа гуманность украинцев, мы не обстреливаем свои города
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20.05.2023 13:56 Відповісти
Там уже нет города. Как нет Марьинки, Авдеевки, Соледара и т.д. Там уже нечего беречь
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20.05.2023 14:00 Відповісти
Знаю, там еще в Бахмуте говорят остались жители. Вот такую злую шутку делает гуманность. У орков ее нет, поэтому они продвигаются вперед.
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20.05.2023 14:04 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші Воїни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.05.2023 11:42 Відповісти
В самому Бахмуті лише пару будинків лишилось за ЗСУ...
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20.05.2023 11:43 Відповісти
ближние бои? А нельзя просто артиллерией накрыть? Домов нет, жителей нет - сохранять нечего. Зачем бойцами рисковать?
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20.05.2023 14:58 Відповісти
Якщо візьмуть, то не місто, а вже просто спалену територію, де вони завдяки піровій перемозі поклали десятки тисяч рашистів, ********** та техніку.
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20.05.2023 16:56 Відповісти
Згадаємо знищення спецназу на Зміїному
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21.05.2023 15:22 Відповісти
 
 