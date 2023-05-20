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Оператори українського дрона вдарили по живій силі окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові показали фрагмент прильоту українського FPV-дрона по окопу російських загарбників. БПЛА ліквідував двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
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