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Оператори українського дрона вдарили по живій силі окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові показали фрагмент прильоту українського FPV-дрона по окопу російських загарбників. БПЛА ліквідував двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка миколаївських морпіхів ліквідувала групу окупантів. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+9
А кацапы напоследок неплохо станцевали. К кабздону на подтанцовки поехали.
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20.05.2023 12:11
+8
Була жива сила, а стала дохла сила
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20.05.2023 12:24
+6
Ну гарнесенько! Палаючі каци, ну що на "джоконду" в музеї. Файно!
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20.05.2023 12:10
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Жива сила..
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20.05.2023 12:04 Відповісти
Правільніше - жива с0сила..
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20.05.2023 12:08 Відповісти
Ну гарнесенько! Палаючі каци, ну що на "джоконду" в музеї. Файно!
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20.05.2023 12:10 Відповісти
А кацапы напоследок неплохо станцевали. К кабздону на подтанцовки поехали.
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20.05.2023 12:11 Відповісти
за you died з з дарксолс подвійний лайк
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20.05.2023 12:14 Відповісти
Була жива сила, а стала дохла сила
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20.05.2023 12:24 Відповісти
сходження Благодатного Вогню.
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20.05.2023 12:42 Відповісти
Вчаться гопака танцювати.
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20.05.2023 12:58 Відповісти
А як чудово дригався кацапчьонок
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20.05.2023 13:18 Відповісти
Так таргани дригаються після дихлофосу
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20.05.2023 13:51 Відповісти
Та вони ж п янющі були! А стали мертві.
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20.05.2023 14:41 Відповісти
Для кацапів невелика різниця.
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20.05.2023 17:29 Відповісти
а вооробушеек крьільішкаами дрьіг-дрьіг-дрьіг
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21.05.2023 13:35 Відповісти
 
 