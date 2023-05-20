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Бійці ЗСУ знищили ворожий танк на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонщині підрозділи ЗСУ знищили російський танк разом з ангаром.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували у соцмережі.
До слова, вночі 20 травня російські загарбники вкотре обстріляли мирних жителів Херсонської області. Внаслідок влучання ворожого снаряда в приватний будинок загинули чоловік і жінка.
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