УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18868 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
6 941 5
війна (56882) танк (1681) Херсонщина (4355) ЗСУ (5772)

Бійці ЗСУ знищили ворожий танк на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині підрозділи ЗСУ знищили російський танк разом з ангаром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували у соцмережі.

До слова, вночі 20 травня російські загарбники вкотре обстріляли мирних жителів Херсонської області. Внаслідок влучання ворожого снаряда в приватний будинок загинули чоловік і жінка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори українського дрона вдарили по живій силі окупанта. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
20.05.2023 13:26 Відповісти
Нова модифікация Т-72 Кабріолет
показати весь коментар
20.05.2023 13:45 Відповісти
Тарга.
показати весь коментар
20.05.2023 13:53 Відповісти
Ти ба: ще й закопавсь, **** така!
показати весь коментар
20.05.2023 14:03 Відповісти
Вот ангар жалко ...
показати весь коментар
20.05.2023 14:42 Відповісти
 
 