Бійці ЗСУ знищили ворожий танк на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині підрозділи ЗСУ знищили російський танк разом з ангаром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікували у соцмережі.

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До слова, вночі 20 травня російські загарбники вкотре обстріляли мирних жителів Херсонської області. Внаслідок влучання ворожого снаряда в приватний будинок загинули чоловік і жінка.

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