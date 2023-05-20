За добу ворог втратив на таврійському напрямку майже чотири роти вбитими та пораненими, - Тарнавський. ВIДЕО

За добу на таврійського напрямку знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нищити ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань", - зазначає він.

За словами Тарнавського, втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300".

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Також читайте: За добу ЗСУ на таврійському напрямку знищили 24 одиниці озброєння та військової техніки ворога, - Тарнавський

Він також опублікував відео наслідків ударів по позиціях ворога.