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За добу ворог втратив на таврійському напрямку майже чотири роти вбитими та пораненими, - Тарнавський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу на таврійського напрямку знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нищити ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань", - зазначає він.

За словами Тарнавського, втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300".

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Також читайте: За добу ЗСУ на таврійському напрямку знищили 24 одиниці озброєння та військової техніки ворога, - Тарнавський

Він також опублікував відео наслідків ударів по позиціях ворога.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
туда им и дорога в ад раССеяноскоточертям, андрофагам и березовым обезьянам
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20.05.2023 14:15
+10
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20.05.2023 14:34
+4
Помер Максим, да и *** с ним
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20.05.2023 14:26
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туда им и дорога в ад раССеяноскоточертям, андрофагам и березовым обезьянам
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20.05.2023 14:15 Відповісти
У військовій термінології "рота" - це тактична підрозділу в складі військового батальйону або полку. Зазвичай рота складається з декількох взводів або відділень і має власну командування. Кількість військовиків в роті може варіюватись залежно від типу військових сил та країни, але зазвичай становить від 60 до 200 осіб. Рота є основною бойовою одиницею на рівні батальйону і виконує різноманітні завдання, включаючи оборону, наступ, контрнаступ та інші операції.
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20.05.2023 14:19 Відповісти
Помер Максим, да и *** с ним
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20.05.2023 14:26 Відповісти
Подумали жонкі ціх дибілів
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20.05.2023 14:32 Відповісти
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20.05.2023 14:34 Відповісти
а еще Ф16 не подвезли
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20.05.2023 14:46 Відповісти
На КРИМСЬКОМУ напрямку! Все таврійське понавішали на КРИМ за часів катерини другої, яка грецькими назвами бажала прикрасити титули свого коханця, для чого ЗНИЩИЛА на віки назви, які дали МІСЦЕВІ ЖИТЕЛІ!
А потім і до самих місцевих жителів черга дійшла: депортації, винищення, вбивства, переслідування, які тривають аж до сьогодні! Чи хтось не знає чи забув?
Не можна віддавати назви, не можна віддавати мови, ніяка то не таврія, це - КРИМ і це УКРАЇНА.
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20.05.2023 15:01 Відповісти
Античні назви Криму - Кімерія,Таврія, Таврика, Таврида. Саме ці назви вживали в своїх творах Скілак Каріандський і Геродот. ******* назва півострова з"явилась в 13 столітті.
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20.05.2023 17:14 Відповісти
І? Де жив Геродот? Враховувати треба думку людей, які там при Ктерині жили і свої назви СВОЄЮ мовою дали місцям, де вони жили. Зайда імперська могла собі фантазувати про нову вулицю у Петербурзі і не більше.
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20.05.2023 18:14 Відповісти
Чому саме при Катерині, а не ДО Катерини? До Катерини в Криму жили кімерійці, скіфи, таври та інші народи. І своєю мовою дали назви місцям, де вони жили. І також, зазнавали депортації, винищення, вбивства, переслідування від пришлих завойовників, що зганяли ті народи з їх земель. І що, будемо копирсатись в історії, вираховуючи, хто саме з народів які заселяли Таврію/Крим мають першочергове право на свої назви місцям, де вони жили? Як на мене, найкраща назва - Таврійська область України.
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20.05.2023 20:03 Відповісти
Тому що імперія - спільний ворог кримців і українців. І ніяких імперських чи нагадувань лишати не треба. Ті самі граблі, вже було.
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21.05.2023 00:38 Відповісти
І послухайте, врешті-решт, думку кримця з цього приводу, того ж Айдера Муждабаєва. Бо таке враження, що ви взагалі не в темі про те, що самі киримли кажуть про це.
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21.05.2023 00:46 Відповісти
это только тех Цвиноцабак которых смогли визуально посчитать...!!!
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20.05.2023 15:15 Відповісти
 
 