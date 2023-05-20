За добу ворог втратив на таврійському напрямку майже чотири роти вбитими та пораненими, - Тарнавський. ВIДЕО
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За добу на таврійського напрямку знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо нищити ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 988 вогневих завдань", - зазначає він.
За словами Тарнавського, втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300".
Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.
Він також опублікував відео наслідків ударів по позиціях ворога.
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А потім і до самих місцевих жителів черга дійшла: депортації, винищення, вбивства, переслідування, які тривають аж до сьогодні! Чи хтось не знає чи забув?
Не можна віддавати назви, не можна віддавати мови, ніяка то не таврія, це - КРИМ і це УКРАЇНА.