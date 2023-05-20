Українські воїни знищили ворожий танк у Запорізькій області. ВIДЕО

У Запорізькій області українські воїни знищили ворожий танк, який окупанти намагались сховати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Орки гарно замаскували танк, але це їм не допомогло", - написали бійці у дописі.

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