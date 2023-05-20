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Українські воїни знищили ворожий танк у Запорізькій області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запорізькій області українські воїни знищили ворожий танк, який окупанти намагались сховати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Орки гарно замаскували танк, але це їм не допомогло", - написали бійці у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ знищили ворожий танк на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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вы Цвиноцабаки ещё надеетесь взять Киев...?
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20.05.2023 15:14 Відповісти
ні, вони вже самі собі в челюсть стіляють не влучно, потім дригаються.
ні воювати, ні застрелитися по людськи ні на шо наснаги в них нема...
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20.05.2023 15:20 Відповісти
что сказать... - рукожопые Цвинорылы...!!!\подтверждение - вся их история...)))\
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20.05.2023 15:23 Відповісти
У Донецьку знищили роту т90 за допомоги Посейдону - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4590978-u-donetsku-znyschyly-rotu-tankiv-t-90-zhurnalist
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20.05.2023 15:17 Відповісти
 
 