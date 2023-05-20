Нардеп Яценко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ "натякав" на домовленості з росіянами, - мер Умані Плетньова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Мер Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ "натякав" про потенційні домовленості з окупантами. Депутат ці звинувачення спростовує.
Про це Плетньова сказала в інтерв’ю виданню 18000, повідомляє Цензор.НЕТ.
Плетньова розповіла, що 25 лютого 2022 року уманські депутати проголосували за спрямування 500 тис. гривень на програму супротиву для фінансування сил територіальної оборони.
"Після цього я виставила стрім. Надвечір мені зателефонував Антон Володимирович зі словами, що це дурня, цього не потрібно робити, що ми підтримуємо нашу армію, Київ може впасти за три дні, і не зрозуміло, як життя складеться, можливо, доведеться домовлятися з новою владою", - розповіла Плетньова.
Вона каже, що тоді між нею і нардепом виник конфлікт. Яценко після цього нібито звернувся до правоохоронців щодо неправомірності проведення сесії в той день.
Мер Умані процитувала слова, які нібито були сказані Яценком під час тієї телефонної розмови: "Не нужно это делать, мы не знаем, что будет. Киев через три дня падёт, и нам надо будет договариваться".
Пресслужба Антона Яценка спростовує слова мера Умані.
"Це повна брехня! Жодної розмови на цю тему у народного депутата України Антона Яценка ніколи не було з Плетньовою або з кимось іншим", - твердить пресслужба Яценка.
В пресслужбі повідомляють, що Яценко "з першого дня війни займає патріотичну проукраїнську позицію, яку публічно висловлював на своїх сторінках у соцмережах та засобах масової інформації".
Нагадаємо, Антон Яценко був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область). Згодом нардеп увійшов до складу депутатської групи "За майбутнє" (у середині лютого 2021 року вийшов з її складу).
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Уверен что после войны нас ждёт много интересных фактов.
Раджу всім почитати кого цікавить думка дійсного військового командира.
Все як завжди - Муженка прибрали бо ЗЕлені не сподобалось що він робить внесок в оброну і говорить правду в очі.
Все таки Порох не так просто йому був довірив посаду. Коли треба було він з автоматом був на позиції, не ховався за спинами солдат.
Начебто у 2015-2018 його називали тенденрним королем чи щось подібне.
Зараз, після того, коли її перекупили блаЗЄнські, вона дуже сміливо виступає проти свого колишнього патрона, Яценка.
Обоє, і Яценко, і його пiдстилкa Плєтньова -- огидні покидьки. І невідомо хто з них гірший.
Адже мавпа-плєтньова була на побігеньках у Яценка. Але блаЗЄнським захотілося перетягнути мавпу до себе, тому вона й почала "викривати" Яценка. Хоча про її саму на початку вторгнення не чути було кілька днів.
Авторитет кримінального афериста яценка тут в коментах видно як ніде-інде
А коли співставити з показами інших гбістів - все брехня від початку і до кінця.
Пресслужба Яценка ответит за свои слова , если звонок был ?
У русні в планах був пріоритет - Гостоміль. Ні про які Іли з десантом на Жуляни не відомо.
Не роби собі куміра, розочаровуватись буде потім болісно.
Герусу Андрею Андреевичу - старшему лейтенанту. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76
Какіє маладци, гвалт за "ущiмлєнiє свабоди" не почався, зате повномасштабна агресія за повного сприяння рашистів у владі пройшла за планом.
Мабуть берега поплутали і цілком страх втратили від безкарності за свої дії.
розвєдчік,карочє,антоша від народження і вся громада йому торчить торбу орденів...
Народный депутат Украины Антон Яценко известен широкой общественности как «крестный отец» «тендерной мафии». То есть как разработчик и создатель масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом. При этом бюджет государства ежегодно терял миллиарды гривен.
Именно А. Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием «тендерная палата». Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие «информационные услуги» в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, «информационные услуги» были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона «О государственных закупках», обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки.
Эти средства за «информационные услуги» перечислялись на счета ряда фирм, зарегистрированных на подставных лиц из близкого окружения А. Яценко. Потом эти финансовые «ручейки» аккумулировались на счету компании «Роял Финанс» (создана в 2007 году) в «Брокбизнесбанке».
«Брокбизнесбанк» А. Яценко выбрал неслучайно: известно, что глава ГНА во времена премьерства Юлии Тимошенко и одновременно владелец «Брокбизнесбанка» Сергей Буряк вместе с А. Яценко планировали ограбить налогоплательщиков.
Механизм аферы тот же, что и при создании Тендерной палаты: намечалось внедрение при ГНА частных фирм-«прокладок», на которые все предприниматели Украины должны были платить деньги за возможность отправить в налоговую отчетность в электронном виде. За то время, что С. Буряк руководил налоговой, а А. Яценко крутил тендерные схемы, на счета компании «Роял финанс» в «Брокбизнесбанке» были перечислены 2,2 млрд. грн.
Но эта афера провалилась - слишком высок был негативный резонанс в обществе. В парламентской фракции БЮТ, членами которой в свое время являлись и А. Яценко, и С. Буряк, поэтому поводу состоялся «разбор полетов», и Яценко на некоторое время «залег на дно».
https://argumentua.com/stati/anton-yatsenko-tendernaya-mafiya-ugolovnye-dela-ubiistvo-cheloveka
Це, якби СБУ на той час функціонувало б належним чином...
До речі, а де тодішній керівник СБУ літінант Ваня?
І як з ним нині дружить Зе?
Короче: проблема на проблемі...
Київське шобло в переддень початку вторгнення турбувалось лиш про "підтримання громадської безпеки і порядку, створення умов для належного функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства, запобігання спробам захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/2022#Text
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- Про медведчуківських та підконтрольних іншим московським групам впливу пропагандистів, які залишилися в Україні після 24 лютого 2022р. - про Подоляка, Арестовича і Петрова (отого самого ведучого на аналі "рада").
- Про Євгеніїів Червоненка і Шевченка, яких Буданов пригрів в своєму ГУРі;
- Про Мураєва, Портнова і Аллу Душкіну (згадйте ту викладачку ліцею, яка планувала бути міносвіти в окупованому касапами Києві!), які залишились після 24 лютого, але згодом завдяки клопотам літінанта Вані Баканова зуміли виїхати;
- Окремо про Медведчука та його підлеглого Погребинського, яких вдалося розкрутити на наклеп на Порошенка, і були кожен по своєму відпущені в еміграцію;
- Про пропагандона Лазарєва зі Старкону (до речі, про зрадників в сьомій авіабригаді... синок від батька далше пішов, навіть виїхав до Криму); і про Міху Чаплигу, який опинився в Польщі...
Окрім наведеного в гаголовку лінку повний допис Тараса про зрадників містить ще пост від 21:59 та від 22:18
Путч. Русский - ***** -
"Шарій, якого оголосили у розшук в Україні, спокійно разом з дружиною продовжили собі український закордонний паспорт у Валенсії.
Це все, що треба знати про те, як влада зацікавлена у його затримати, а також непогано показує чому він атакує опозиційних політиків. Договірняк, такий договірняк..."