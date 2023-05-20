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Нардеп Яценко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ "натякав" на домовленості з росіянами, - мер Умані Плетньова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Мер Умані Ірина Плетньова заявила, що народний депутат Антон Яценко в перші дні повномасштабного вторгнення РФ "натякав" про потенційні домовленості з окупантами. Депутат ці звинувачення спростовує.

Про це Плетньова сказала в інтерв’ю виданню 18000, повідомляє Цензор.НЕТ.

Плетньова розповіла, що 25 лютого 2022 року уманські депутати проголосували за спрямування 500 тис. гривень на програму супротиву для фінансування сил територіальної оборони.

Дивіться: В Умані активісти обсипали борошном нардепа Яценка, який не голосував за воєнний стан. ВIДЕО

"Після цього я виставила стрім. Надвечір мені зателефонував Антон Володимирович зі словами, що це дурня, цього не потрібно робити, що ми підтримуємо нашу армію, Київ може впасти за три дні, і не зрозуміло, як життя складеться, можливо, доведеться домовлятися з новою владою", - розповіла Плетньова.

Вона каже, що тоді між нею і нардепом виник конфлікт. Яценко після цього нібито звернувся до правоохоронців щодо неправомірності проведення сесії в той день.

Мер Умані процитувала слова, які нібито були сказані Яценком під час тієї телефонної розмови: "Не нужно это делать, мы не знаем, что будет. Киев через три дня падёт, и нам надо будет договариваться".

Читайте: Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого. Я заїхав по дружину, забрав у свій кабінет, - Буданов

Пресслужба Антона Яценка спростовує слова мера Умані.

"Це повна брехня! Жодної розмови на цю тему у народного депутата України Антона Яценка ніколи не було з Плетньовою або з кимось іншим", - твердить пресслужба Яценка.

В пресслужбі повідомляють, що Яценко "з першого дня війни займає патріотичну проукраїнську позицію, яку публічно висловлював на своїх сторінках у соцмережах та засобах масової інформації".

Також читайте: У росіян був план захопити аеродром "Гостомель". Вони не вірили, що буде спротив, - Буданов

Нагадаємо, Антон Яценко був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область). Згодом нардеп увійшов до складу депутатської групи "За майбутнє" (у середині лютого 2021 року вийшов з її складу).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
А вот именно про это и говорили западные разведки, когда давали Киеву 3 дня. Они знали и про мосты, и про многое другое. Но народ Зеле попался не тот, и армия во главе с Залужным подкачала "величайшего".
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20.05.2023 14:47
+23
В цій бесіді Муженко розповів багато цікавого про початок вторгнення....

https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
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20.05.2023 14:45
+22
Як уманчанин підтверджую все на 100% - там купа людей ще знають про ту розмову, і свідки були тих розмов. Той Яценко знаний покидьок, змінив купу партій. Востаннє його баба Юля пригріла, не вперше до речі.
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20.05.2023 14:50
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Яценко - не зелений. Чи байдуже?
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20.05.2023 14:59 Відповісти
Він від партії Каломойші , там ще голова фракції Дрючок, чи Патик, чи Палиця, одним словом, щось з деревами пов'язане .
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20.05.2023 16:07 Відповісти
бо в бубен треба бити вчасно...
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20.05.2023 14:43 Відповісти
В цій бесіді Муженко розповів багато цікавого про початок вторгнення....

https://fakty.ua/417163-quot-u-nas-est-vse-vozmozhnosti-i-vse-shansy-razgromit-rossiyu-na-pole-boya-quot---general-viktor-muzhenko
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20.05.2023 14:45 Відповісти
Дуже цікаве інтерв'ю. Я навіть скопіював його собі окремим файлом у txt.
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20.05.2023 14:58 Відповісти
Муженко стратег, судя по интервью. И один вопрос в генштабе о том как так случилось что противнику удалось высадиться в гостомеле, говорит о многом. К обороне или не готовились вовсе, или блокировали инициативы залужного (если они были), а он покорно соглашался. Мне видится, что в такой ситуации муженко не стал бы молчать, будучи действующей фигурой в генштабе.
Уверен что после войны нас ждёт много интересных фактов.
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20.05.2023 17:08 Відповісти
Це саме той Муженко, якого Залужний називає своїм вчителем...
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20.05.2023 18:01 Відповісти
Я щасливий, що учень по всім показникам перевершує вчителя.
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20.05.2023 18:06 Відповісти
Є така приказка у китайців, якщо не помиляюся, що у справжнього вчителя учні кращі за нього....
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20.05.2023 18:10 Відповісти
Ви неуважно читали інтерв'ю
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21.05.2023 00:35 Відповісти
Спасибі за ссилку- почитав не відриваючись.
Раджу всім почитати кого цікавить думка дійсного військового командира.

Все як завжди - Муженка прибрали бо ЗЕлені не сподобалось що він робить внесок в оброну і говорить правду в очі.

Все таки Порох не так просто йому був довірив посаду. Коли треба було він з автоматом був на позиції, не ховався за спинами солдат.
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20.05.2023 23:33 Відповісти
Така слизька тема. Може правда, а може й ні. Безгрунтовно звинувачувати можна кого завгодно. От мене сусід задовбав ремонтом, а я про нього всіляку брехню розповім. Але якщо це правда то на палю його
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20.05.2023 14:46 Відповісти
Як уманчанин підтверджую все на 100% - там купа людей ще знають про ту розмову, і свідки були тих розмов. Той Яценко знаний покидьок, змінив купу партій. Востаннє його баба Юля пригріла, не вперше до речі.
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20.05.2023 14:50 Відповісти
Да, Яценко знатное дерьмо - схемщик и дружбан Писаренко с Портновым. Последние, кстати тоже Юлины выкормыши.
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20.05.2023 14:57 Відповісти
Юля його притягнула, але потім розібралась, що гівно і виперла з фракції. Він з ригами в унісон співав.
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21.05.2023 00:44 Відповісти
Цікаво, а хто голосував за відверто олігархічне прокремлядське За майбутнє? Чим виборця спокусили ті, що зі списку на кшталт яценка?
Начебто у 2015-2018 його називали тенденрним королем чи щось подібне.
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22.05.2023 02:33 Відповісти
Згоден що місцеві жителі знають набагато більше.
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20.05.2023 14:59 Відповісти
Нехай би ця позеленіла Плетньова, яку саме Яценко посадив у крісло міського голови Умані, розповіла що вона робила в перші дні вторгнення.

Зараз, після того, коли її перекупили блаЗЄнські, вона дуже сміливо виступає проти свого колишнього патрона, Яценка.

Обоє, і Яценко, і його пiдстилкa Плєтньова -- огидні покидьки. І невідомо хто з них гірший.
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20.05.2023 15:06 Відповісти
Посадив у крісло на виборній посаді?! Ви спалили всю контору
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22.05.2023 02:35 Відповісти
Дурнику, цю мавпу, "плєтньову" ніхто в Умані не обрав би, якби Яценко не вбухав у неї гроші та свій авторитет. Подивися за кого голосували в Умані.
Адже мавпа-плєтньова була на побігеньках у Яценка. Але блаЗЄнським захотілося перетягнути мавпу до себе, тому вона й почала "викривати" Яценка. Хоча про її саму на початку вторгнення не чути було кілька днів.
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22.05.2023 13:05 Відповісти
Чому ти не сказав вбухав у неї свої гроші? Язик не піднявся?
Авторитет кримінального афериста яценка тут в коментах видно як ніде-інде
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22.05.2023 13:52 Відповісти
Дуже ,дуже слизький тип,з любого лайна вилізе з невинним видом...
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20.05.2023 17:21 Відповісти
Ну звичайно в 2014 він не голосував за диктаторські закони і не вивчав досвід Африки прочитайте його біографію там все про людину і не думайте що вона може змінитися
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20.05.2023 14:53 Відповісти
Якщо прочитати на вікі біографію Судоплатова, записану його сином з його слів, то офуіти можна, скільки він для совітів зробив.
А коли співставити з показами інших гбістів - все брехня від початку і до кінця.
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20.05.2023 15:04 Відповісти
Нічого слизького, подібне казав не тільки Яценко, не тільки в Умані. Так що з плином часу будемо дізнаватися ще більше, і це добре. Переживаю трохи за психічний стан зелебобіків - бо коли вся брехня розсиплеться, прийдетеся повертатися у реаліність.
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20.05.2023 15:12 Відповісти
Знаю ще два факти подібних розмов особисто. Не маю причин сумніватися в написаному.
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20.05.2023 15:14 Відповісти
А вот интересно .... сколько времени моб. операторы сохраняют информацию о звонках ?
Пресслужба Яценка ответит за свои слова , если звонок был ?
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20.05.2023 14:47 Відповісти
А вот именно про это и говорили западные разведки, когда давали Киеву 3 дня. Они знали и про мосты, и про многое другое. Но народ Зеле попался не тот, и армия во главе с Залужным подкачала "величайшего".
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20.05.2023 14:47 Відповісти
Залужний тут до чого? Сам пан Бутусов писав що росіяни уразили на самому початку інфраструктуру звязку і перші 3 дні звязок був відсутній. Війська діяли на свій страх і розсуд. І якраз за перші 3 дні плани русні було зруйновано.
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20.05.2023 15:14 Відповісти
Почитайте уважніше дописувача.
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20.05.2023 15:15 Відповісти
Уважніше поситай сам, я відповів якраз в тему.
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20.05.2023 15:16 Відповісти
Зрозумів, писати вмієш, читати ні. Читай втретє, маю надію зрозумієш сенс написаного
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20.05.2023 15:20 Відповісти
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20.05.2023 16:22 Відповісти
До прикладу-саме Залужний санкціонував,з його ж слів і слів Кривоноса,захист аеропорту "Жуляни" на який вже прямували ІЛ-76 з десантом! Цього біль ніж достатньо-проти Кривоноса,за це,завели кримінальну справу!
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20.05.2023 15:31 Відповісти
А чому Гостоміль захищала рота строковиків з 3 "Іглами"? Чому їм не було передано заздалегідь Стінгери, яких американці передали дуже багато?з 3 ПЗРК строковики збили 2 гелікоптери. А якби там було б хоча б 100 ПЗРК? Чому Главком ЗСУ, маючи на руках інформацію від американців, де було написано що одна з ключових напрямків - Гостоміль, проігнорив це?
У русні в планах був пріоритет - Гостоміль. Ні про які Іли з десантом на Жуляни не відомо.
Не роби собі куміра, розочаровуватись буде потім болісно.
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20.05.2023 16:51 Відповісти
Гостомельский аэропорт должна была защищать 4 бригада нацгвардии. Почему ее срочно убрали накануне вторжения - вопрос к их руководителю - министру МВД. Кстати Антоновский мост, Каховскую ГЭС, головное сооружение СКК и мосты через каналы тоже должна была защищать именно нацгвардия. И я не думаю что это все случайные совпадения.
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20.05.2023 17:12 Відповісти
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Герусу Андрею Андреевичу - старшему лейтенанту. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76
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20.05.2023 17:52 Відповісти
ссылочку на новость можно?
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20.05.2023 19:37 Відповісти
А хто віддав наказ про виконання вказівки з розмінування мостів, відведення бригад ЗСУ з півночі і півдня, сходу країни у перші дні вторгнення?
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22.05.2023 02:43 Відповісти
Тобто звязку не було по всій країні - інтернет пропав, телефони не працювали, супутниковий зв'язок забанили, тобто повна ж в перші дні вторгнення була?
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22.05.2023 02:40 Відповісти
це не про інтернет та мобільний. Пан Бутусов писав що саме звязок з віськами було вражено, тому керованість перші 3 дні була практино втрачено. Доводилось переходити на мобільний (який не э захищеним від прослуховування).
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22.05.2023 09:11 Відповісти
Якби народ дiйсно був нормальний, то нiякого би кловуна при владi не було б взагалi. Але все ж таки народ у лицi армii вхопився за соломинку життя, тому так, зруйнував усi оманськi домовленностi. Тому прийшлося вже грати як в КВНi розминку, де нема домашнiх заготовок.
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20.05.2023 17:01 Відповісти
Не нужно путать народ и быдло без мозгов. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/75%, как в законе Парето 20/80. Поэтому народ как-раз все прекрасно понимал. А быдло, оно и в Африке быдло без мозгов. Оно думает жопой и зомбоящиком, которые заменили им остатки мозгов.
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20.05.2023 17:15 Відповісти
Цілком з Вами згоден. Хоча і кажуть, що у двох хохлів 3 гетьмана, але коли мова заходить про захист своєї родини, оселі, землі, то загарбникам не позадриш, і байдуже, хто за якого гетьмана голосував!
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20.05.2023 17:42 Відповісти
А хто поставив того клована у список кандидатів у президенти, дозволив транслювати на всю країну пропагандистську передвиборчу стрічку не у період передвиборчої агітації, не заарештував за держзраду за сепаратистські заяви ще перед виборами?
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22.05.2023 02:50 Відповісти
А як би ви пропопували не допускати його у список кандидатiв? Як у бiлорусii, усiх потенцiйних кандидатiв пересаджати? Не дозволили би транслювати, так почався би гвалт за "ущiмлєнiє свабоди".
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22.05.2023 13:13 Відповісти
І справді, як же було не допустити рашиста до виборів в органи держвлади під час війни, яка уже тривала 5 років поспіль?
Какіє маладци, гвалт за "ущiмлєнiє свабоди" не почався, зате повномасштабна агресія за повного сприяння рашистів у владі пройшла за планом.
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22.05.2023 13:58 Відповісти
Перекладати відповідальність з рашистів при владі на жертву їхньої підривної діяльності вочевидь найзручніше і найлегше?
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22.05.2023 02:53 Відповісти
А кого ви маєте на увазi в даному випадку пiд жертвою? Якщо народ, то ось саме в даному випадку хто "йому" забороняв не пiддаватися на дешевий популiзм? Вiдсутiсть критичного мислення, чи бажання отримати все i одразу, особливо не прикладаючи зусиль. Ось i маємо результат.
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22.05.2023 13:16 Відповісти
То ви воюєте з українським народом? Крім вашого дешевого популізму був інший вибір?
Мабуть берега поплутали і цілком страх втратили від безкарності за свої дії.
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22.05.2023 14:09 Відповісти
Нiчого не зрозумiв... Ви або пропустил частину своєi думки, або щось самi собi придумали.
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22.05.2023 14:39 Відповісти
партія "за майбах" - всі зрадники
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20.05.2023 14:48 Відповісти
Типу це був лише Яценко. Подоляк сам розповідав як вони 24.02 до вечора бігали по кабінету, та не хотіли підривати мости - вони думали що росіяни будуть ними користуватися належним чином, та поважати плоди "Великого Будівництва"...
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20.05.2023 14:48 Відповісти
завтра якийсь буданов антоніну яценко признає агентом..
розвєдчік,карочє,антоша від народження і вся громада йому торчить торбу орденів...
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20.05.2023 14:51 Відповісти
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20.05.2023 14:53 Відповісти
Ваня, Суліма, а ну, може ти щось скажеш? Адже це - гаманчик баби юді...
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20.05.2023 14:57 Відповісти
Когда-то мы с ним рубились за Яценко, когда Юля его снова пригрела. Как самозабвенно и пламенно он это все защищал.
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20.05.2023 15:04 Відповісти
я в шоці... у якогось сраного депутата з райцентру є пресслужба, самому, *****, говорити взападло?
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20.05.2023 15:00 Відповісти
Самому - это нужно отвечать за сказанное. А так всегда можно спрыгнуть.
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20.05.2023 15:05 Відповісти
Почему основатель громких мошеннических схем избегает тюрьмы при любых властях

Народный депутат Украины Антон Яценко известен широкой общественности как «крестный отец» «тендерной мафии». То есть как разработчик и создатель масштабной коррупционной схемы, из-за которой тендерные закупки в Украине стали насквозь криминальным процессом. При этом бюджет государства ежегодно терял миллиарды гривен.

Именно А. Яценко был автором законодательных инициатив под общим названием «тендерная палата». Которые, в частности, обязывали государственные предприятия покупать некие «информационные услуги» в рамках проводимых тендерных закупок исключительно в структурах Яценко. На самом деле, «информационные услуги» были фикцией: например, несколько листков бумаги, на которых были напечатаны цитаты из Закона «О государственных закупках», обходились государственным предприятиям до 4% от стоимости закупки.

Эти средства за «информационные услуги» перечислялись на счета ряда фирм, зарегистрированных на подставных лиц из близкого окружения А. Яценко. Потом эти финансовые «ручейки» аккумулировались на счету компании «Роял Финанс» (создана в 2007 году) в «Брокбизнесбанке».

«Брокбизнесбанк» А. Яценко выбрал неслучайно: известно, что глава ГНА во времена премьерства Юлии Тимошенко и одновременно владелец «Брокбизнесбанка» Сергей Буряк вместе с А. Яценко планировали ограбить налогоплательщиков.

Механизм аферы тот же, что и при создании Тендерной палаты: намечалось внедрение при ГНА частных фирм-«прокладок», на которые все предприниматели Украины должны были платить деньги за возможность отправить в налоговую отчетность в электронном виде. За то время, что С. Буряк руководил налоговой, а А. Яценко крутил тендерные схемы, на счета компании «Роял финанс» в «Брокбизнесбанке» были перечислены 2,2 млрд. грн.

Но эта афера провалилась - слишком высок был негативный резонанс в обществе. В парламентской фракции БЮТ, членами которой в свое время являлись и А. Яценко, и С. Буряк, поэтому поводу состоялся «разбор полетов», и Яценко на некоторое время «залег на дно».
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20.05.2023 15:15 Відповісти
Повний текст
https://argumentua.com/stati/anton-yatsenko-tendernaya-mafiya-ugolovnye-dela-ubiistvo-cheloveka
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20.05.2023 15:16 Відповісти
Тому що любие власті всі в одній зв'язці, лише на загал вони власть і апазіция.
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22.05.2023 03:00 Відповісти
Тому їх потрібно демократично кожні 4-5 років під дупу із Ради , а не так що по 10 -20 років у Раді просидів, а потім на виборах розповідае що інопланетяне країну розікрали
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22.05.2023 04:52 Відповісти
Так, але ж не на їх падєльників з апазіциї і кожен раз міняти олігархічне шило на олігархічне мило
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22.05.2023 09:42 Відповісти
Взагалі-то Плетньова не пізніше 26-го лютого мала би написати відповідну заяву в СБУ.
Це, якби СБУ на той час функціонувало б належним чином...

До речі, а де тодішній керівник СБУ літінант Ваня?
І як з ним нині дружить Зе?

Короче: проблема на проблемі...
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20.05.2023 15:00 Відповісти
через тєлєграм зараз приходиться дружити.
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20.05.2023 15:28 Відповісти
Нічого дивного в поведінці Тоші немає.
Київське шобло в переддень початку вторгнення турбувалось лиш про "підтримання громадської безпеки і порядку, створення умов для належного функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства, запобігання спробам захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/2022#Text
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20.05.2023 15:06 Відповісти
Тоша просто редкостный гандон. Какие ватопитеки в Умани его выбирали два раза в депутаты?
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20.05.2023 15:21 Відповісти
или Зинка или приезжие хасиды. Ну, не мудрый же народ...
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20.05.2023 15:31 Відповісти
Прямо висунув його на загальних зборах Уманської громади і обрав представником
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22.05.2023 03:03 Відповісти
Цей покидьок яценко-рафіноване лайно. Не тоне. Мінімум років десять за ним кримінальний шлейф, відомий на всю країну. І як з гуся вода. Треш.🤦
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20.05.2023 15:38 Відповісти
Це колоборанське бидло давно має бути за гратами ,це ворог і шахрай я давно за ним слідкую.
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20.05.2023 15:38 Відповісти
То Яценко про оманськи домовленності. Про них усі знають.
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20.05.2023 15:46 Відповісти
Свого часу ходили слухи,що він непогано заробляв на держзакупках,тоді відкат доходив до 30%.Дивлячись на політичну біографію цього типа,він завжди тримає ніс,ні,не по вітру а біля "дупи влади", він міг стати і колаборантом.
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20.05.2023 17:27 Відповісти
Те що депутатська група фінансується ігорем коломойским, і те, що до групи увійшли депутати з різних партій: Партія регіонів, партії «Відродження», УКРОП та «Наш край», БПП, Народний фронт. Більшість депутатів є фігурантами антикорупційних розслідувань. Станом на 28 квітня 2022 року в складі групи був 21 депутат, то я не здивований що він міг таке казати, а також і інші 400 депутатів ВР.
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20.05.2023 17:31 Відповісти
ще раз: нині він в групі білосердечних. Хоча, ця група також в бені на підсосі...
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20.05.2023 17:53 Відповісти
Поверну на головну дописом в Телеграм каналі Тараса Чорновола про кодло зрадників:
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- Про медведчуківських та підконтрольних іншим московським групам впливу пропагандистів, які залишилися в Україні після 24 лютого 2022р. - про Подоляка, Арестовича і Петрова (отого самого ведучого на аналі "рада").
- Про Євгеніїів Червоненка і Шевченка, яких Буданов пригрів в своєму ГУРі;
- Про Мураєва, Портнова і Аллу Душкіну (згадйте ту викладачку ліцею, яка планувала бути міносвіти в окупованому касапами Києві!), які залишились після 24 лютого, але згодом завдяки клопотам літінанта Вані Баканова зуміли виїхати;
- Окремо про Медведчука та його підлеглого Погребинського, яких вдалося розкрутити на наклеп на Порошенка, і були кожен по своєму відпущені в еміграцію;
- Про пропагандона Лазарєва зі Старкону (до речі, про зрадників в сьомій авіабригаді... синок від батька далше пішов, навіть виїхав до Криму); і про Міху Чаплигу, який опинився в Польщі...

Окрім наведеного в гаголовку лінку повний допис Тараса про зрадників містить ще пост від 21:59 та від 22:18
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20.05.2023 20:31 Відповісти
і ще раз про зрадників:
Путч. Русский - ***** -
"Шарій, якого оголосили у розшук в Україні, спокійно разом з дружиною продовжили собі український закордонний паспорт у Валенсії.
Це все, що треба знати про те, як влада зацікавлена у його затримати, а також непогано показує чому він атакує опозиційних політиків. Договірняк, такий договірняк..."
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20.05.2023 20:52 Відповісти
Гнида. Як і всі гниди з фрикції "За Майбах"...
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20.05.2023 21:56 Відповісти
 
 