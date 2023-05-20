Січеславські десантники влучним пострілом знищили російський "Урал". ВIДЕО

Бійці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади разом з побратимами з артилерійського підрозділу, влучним пострілом знищили чергову ворожу вантажівку.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ. На відео вантажівка "Урал" в одну мить перетворюється на металобрухт, інформує Цензор.НЕТ.

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