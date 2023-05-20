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Січеславські десантники влучним пострілом знищили російський "Урал". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади разом з побратимами з артилерійського підрозділу, влучним пострілом знищили чергову ворожу вантажівку.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ. На відео вантажівка "Урал" в одну мить перетворюється на металобрухт, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили ворожий танк у Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+8
А квест значит такой: рассмотреть вылетающего из машины кацапа
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20.05.2023 15:35
+6
Знатная распаковка.
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20.05.2023 15:15
+5
Борти відкинув
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20.05.2023 15:18
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иФаны испарились...!
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20.05.2023 15:07 Відповісти
Знатная распаковка.
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20.05.2023 15:15 Відповісти
Борти відкинув
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20.05.2023 15:18 Відповісти
А квест значит такой: рассмотреть вылетающего из машины кацапа
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20.05.2023 15:35 Відповісти
Тільки пАртянкИ разлетелися...
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20.05.2023 17:31 Відповісти
Краще б вони Кремль знищили, але Урал також добре.
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20.05.2023 17:43 Відповісти
Грицю, а шо тобі заважає продемонструвати справжній майстерклас? Аааааа, зрозуміло! - мабуть ні у твоєму населеному пункті, ні на сотні кілометрів навкруги, немає жодного, хочаб якогось поганенького війскомату?
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20.05.2023 22:24 Відповісти
Трьохочковий!!!!
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20.05.2023 18:45 Відповісти
Если был полный кузов, то очков там гораздо больше!
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21.05.2023 12:30 Відповісти
Красивое
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20.05.2023 21:51 Відповісти
Запаска відлетіла...
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21.05.2023 00:54 Відповісти
Теперь без запаски его не продать!
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21.05.2023 12:29 Відповісти
 
 