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Бійці 28 ОМБр знищили FPV-дронами бронетехніку, обладнання та піхоту противника. ВIДЕО
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Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожу бронетехніку, обладнання та піхоту противника з FPV-дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
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Нажаль, державі таке нецікаво, бо Курочка Ряба вважає це "весільним причандалом", та й на кілограми їх важко рахувати.
ціль -стаціонарний об'єкт.
якщо вже нема чим кращим то використовуючи фпв-дрон треба добиватися стовідсоткового влучання і якщо видно що *********** то просто зійти з кута атаки і наново атакувати.
адже та ціль не ворушиться і не тікає.
і взагалі - такі об'єкти найкраще влучати в момент коли електрик лізе на верхотуру їх монтувати.