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Бійці 28 ОМБр знищили FPV-дронами бронетехніку, обладнання та піхоту противника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили ворожу бронетехніку, обладнання та піхоту противника з FPV-дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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В случае стационарных обьектов не обязательно их уничтожать дорогими дронами-камикадзе, которые часто промахиваются. Ведь можно же спокойно обычным дроном подлететь и прикрепить взрывчатку на магните
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20.05.2023 16:21 Відповісти
яке ж ти дурне.
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20.05.2023 16:35 Відповісти
Для этого нужен робот Федор.
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20.05.2023 16:38 Відповісти
Теперь мне нужен Робокоп
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20.05.2023 17:01 Відповісти
FPV-дрон наші зараз роблять за $500.

Нажаль, державі таке нецікаво, бо Курочка Ряба вважає це "весільним причандалом", та й на кілограми їх важко рахувати.
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20.05.2023 17:09 Відповісти
лИгор, це ти? а як же грицацуєв, він же міг підло і непомітно підкрастись і пененалпштувати техніку або вкрасти, ну і підірвати врешті решт.
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20.05.2023 20:49 Відповісти
ну, таке.

ціль -стаціонарний об'єкт.

якщо вже нема чим кращим то використовуючи фпв-дрон треба добиватися стовідсоткового влучання і якщо видно що *********** то просто зійти з кута атаки і наново атакувати.

адже та ціль не ворушиться і не тікає.

і взагалі - такі об'єкти найкраще влучати в момент коли електрик лізе на верхотуру їх монтувати.
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20.05.2023 16:28 Відповісти
Вы опытный пилот дронов? Какой налет?
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20.05.2023 16:39 Відповісти
у тебе є графік ремонтів, чому не повідомив, він кожен день лазить?
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20.05.2023 20:50 Відповісти
 
 