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Ніколаєнко Тетяна (294) Данилюк-Ярмолаєва (359)

ЗМОВА ОЛІГАРХІВ ПРОТИ ЗЕ? / Коли вибори / Як там Новінський і Пінчук / ЩО ДАЛІ БУДЕ / Без цензури. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко сьогодні Цензор.НЕТ поговорять про можливе перезавантаження влади та чи можлива змова олігархів проти Володимира Зеленського?

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗЕ хоче другий термін? Конкуренти Зеленського. Хто такий Татаров? / Тетяна Ніколаєнко / Без цензури. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
Шмуля ж казав що їх знищив.
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20.05.2023 20:08
+11
яка змова ??? вофка зе разом зі своєю камарією повинен сісти надовго за з роки зради України !!!

!!!









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20.05.2023 20:12
+11
Змова олігархів проти Зеленского? Смішно. Ніколи так добре не жили, як при зельоних. Досить глянути на статистику Форбс при минулій владі, і при цій.
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20.05.2023 20:37
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Шмуля ж казав що їх знищив.
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20.05.2023 20:08 Відповісти
мне только кажется, или действительно, все зеленое отребье на одно лицо?
https://twitter.com/i/status/1659475700351488001
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20.05.2023 20:15 Відповісти
яка змова ??? вофка зе разом зі своєю камарією повинен сісти надовго за з роки зради України !!!

!!!









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20.05.2023 20:12 Відповісти
Бородата ''бабушка'' всіх змовників на фарш пустить. Він стільки в боневтіка бабла вклав. Треба ж відбити
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20.05.2023 20:18 Відповісти
за цією "бабусею" давно пані-феміда зі США плаче - бобуся винна владі США 50 мльярдів долярів не сплачених податків !!!
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20.05.2023 20:30 Відповісти
лише ті, хто збирається продовжувати займатися політикою після війни мають моральне право думати про майбутні вибори.

всі инші повинні думати про перемогу.
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20.05.2023 20:19 Відповісти
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20.05.2023 20:27 Відповісти
Да?? А я впевнений що Зе якщо схоче - на запчастини розбере цих олігархів, деякі деталі місцями змінить і скаже що так і буде..
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20.05.2023 20:33 Відповісти
Змова олігархів проти Зеленского? Смішно. Ніколи так добре не жили, як при зельоних. Досить глянути на статистику Форбс при минулій владі, і при цій.
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20.05.2023 20:37 Відповісти
"Олігархія" - букв. "влада кількох, небагатьох", і сьогодні в цю тусовку в перщу чергу входить купка найбільш впливових з ОП і президент. В нас чомусь "олігарх" - синонім багатія, хоча навіть вживати це слово в однині некоректно. Ті, хто вчора були при владі - сьогодні в опозиції і їх вплив на прийняття законів мінімальний, звичайно, "змова" з метою зміни цієї тусовки може бути, але не треба називати їх олігархами.
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20.05.2023 20:47 Відповісти
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20.05.2023 21:02 Відповісти
Марина Данилюк-Ярмолаєва..., не знаю чому, але ніколи не вірив худющим жінкам? Більше подобались відьми, ніж дури.
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20.05.2023 21:31 Відповісти
Блін!!! Да олігархи ніколи так добре себе не почували, як при ЗЄ.
Все, що вони втратили після лютого 2022 - це не заслуга ЗЄ.

А, якщо це заслуга ЗЄ, то всі зруйновані міста, дороги, підприємтсва, вбиті українці - це теж заслуга ЗЄ.
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20.05.2023 23:19 Відповісти
 
 