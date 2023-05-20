7 108 15
ЗМОВА ОЛІГАРХІВ ПРОТИ ЗЕ? / Коли вибори / Як там Новінський і Пінчук / ЩО ДАЛІ БУДЕ / Без цензури. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Марина Данилюк-Ярмолаєва й Тетяна Ніколаєнко сьогодні Цензор.НЕТ поговорять про можливе перезавантаження влади та чи можлива змова олігархів проти Володимира Зеленського?
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 5 копійок
показати весь коментар20.05.2023 20:08
+11 Ярослав Іванович a5a348c4
показати весь коментар20.05.2023 20:12
+11 CrossFirenko
показати весь коментар20.05.2023 20:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1659475700351488001
!!!
всі инші повинні думати про перемогу.
Все, що вони втратили після лютого 2022 - це не заслуга ЗЄ.
А, якщо це заслуга ЗЄ, то всі зруйновані міста, дороги, підприємтсва, вбиті українці - це теж заслуга ЗЄ.