Четверта річниця президентства Зеленського. Бахмут. F-16. | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами. Ефір буде присвячено аналітиці ситуації на фронті та відповідям на питання глядачів.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
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Leon e9048d82
показати весь коментар22.05.2023 09:45 Відповісти Мені подобається 0
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