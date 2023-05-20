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Зеленський (17522) Бутусов Юрій (3123) Бахмут (1491) F-16 (419)

Четверта річниця президентства Зеленського. Бахмут. F-16. | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами. Ефір буде присвячено аналітиці ситуації на фронті та відповідям на питання глядачів.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+52
Мене дивують люди, які вважають, що особа, яка все своє свідоме життя ( років 25) кривлялась і ржала, витворяла на сцені похабщину, раптом за два роки радикально змінилась. Аж до лідера і совісті нації.
Хіба таке можливе ?
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20.05.2023 21:14
+49
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20.05.2023 21:04
+48
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20.05.2023 21:10
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22.05.2023 09:45 Відповісти
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