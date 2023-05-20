Четверта річниця президентства Зеленського. Бахмут. F-16. | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкується наживо з глядачами. Ефір буде присвячено аналітиці ситуації на фронті та відповідям на питання глядачів.

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