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Азов (674) Данилюк-Ярмолаєва (359)

Як почуваються Редіс і Калина в Стамбулі? / Скільки наших загинуло в Оленівці / Без цензури. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В гостях "Без цензури" на Цензор.НЕТ - Юлія Федосюк, дружина полоненого "азовця" Арсенія Федосюка. Марина Данилюк-Ярмолаєва поговорила з нею про те, як почуваються Редіс і Калина у Стамбулі та чому перебування там - теж форма полону. Чому суспільство не цінувало "Азов" до повномасштабного вторгнення Росії та скільки людей загинули в Оленівці.

Рік тому українським військовим, які 86 днів тримали позиції і захищали Маріуполь від окупантів, отримали наказ припинити оборону "Азовсталі" та скласти зброю. 20 травня маріупольський гарнізон залишив "Азовсталь" та вийшов у полон. Вже рік у російському полоні перебувають більш ніж 1900 військових — захисників "Азовсталі", з них — понад 700 бійців полку "Азов".

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Річниця наказу про вихід із "Азовсталі": у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+16
Якби Редіс та наші воїни були би в Києві, то ця гнида би вже весіла на каштані
Мер Умані заявила, що відразу після повномасштабного вторгнення до неї телефонував нардеп Яценко і вимагав не виділяти кошти на ЗСУ, так як Київ впаде за 3 дні і з росіянами треба буде домовлятися.
https://twitter.com/EuroMaydan/status/1659837279223914497
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20.05.2023 22:15
+16
" Взагалі - складно уявити. На дев'ятому році війни, на одному з головних напрямків наступу ворога, за наявності даних розвідок (в т.ч. США), примудритись за раз здати в полон 2500 військових (таке вже бувало взагалі?), збрехати людям, що це евакуація, і по-тихому усе зам'яти.
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20.05.2023 22:34
+16
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20.05.2023 22:48
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чмо зелене,коли Воїни АЗОВА повернуться з полону? ти розповідав,що все йде по плану....
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20.05.2023 22:07 Відповісти
Його план спекатися "Азовців'' бо воно цих воїнів боїться більше чим *уйла.
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20.05.2023 22:13 Відповісти
Якби Редіс та наші воїни були би в Києві, то ця гнида би вже весіла на каштані
Мер Умані заявила, що відразу після повномасштабного вторгнення до неї телефонував нардеп Яценко і вимагав не виділяти кошти на ЗСУ, так як Київ впаде за 3 дні і з росіянами треба буде домовлятися.
https://twitter.com/EuroMaydan/status/1659837279223914497
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20.05.2023 22:15 Відповісти
Та пані мер нічим від лайдака Яценка не краща , нещодавно писали які собі любій та своїм підлеглим доплати до зарплати додає , після них у тому місцевому бюджетові хіба що дірка від бублика залишиться .... кому війна , а кому мати рідна ((
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21.05.2023 01:31 Відповісти
Не видавайте бажане за дійсне. Ці герої, котрі сидять в Турції, отримали відзнаки з рук зав. канцелярією, не погребували отримати їх від людини фактично причетної до їх оточення.Тому в мене великі сумніви щодо вашого оптимізму.
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21.05.2023 10:35 Відповісти
в результаті "зеленої афери" -мертвечук на волі , а захисники "Азова" в полоні і невідомо хто і де???
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20.05.2023 22:33 Відповісти
" Взагалі - складно уявити. На дев'ятому році війни, на одному з головних напрямків наступу ворога, за наявності даних розвідок (в т.ч. США), примудритись за раз здати в полон 2500 військових (таке вже бувало взагалі?), збрехати людям, що це евакуація, і по-тихому усе зам'яти.
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20.05.2023 22:34 Відповісти
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20.05.2023 22:48 Відповісти
Чому суспільство не цінувало "Азов" до повномасштабного вторгнення Росії Джерело: https://censor.net/ua/v3419683

Я дуже здивована таким коментарем.
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21.05.2023 00:02 Відповісти
из них - более 700 бойцов полка "Азов". Источник: https://censor.net/ru/v3419683


Вот же, рядом , большое интервью с азовцем. Он говорит в плену еще 690 бойцов, а не "более 700".
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21.05.2023 00:20 Відповісти
 
 