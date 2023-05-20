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У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із "Азовсталі". ВIДЕО

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У Києві з’явилася інсталяція-символ стійкості та віри про військовополонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьоодні, 20 травня на Софійській площі у Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри військовополонених захисників "Азовсталі". На відкритті були присутні активісти та рідні українських захисників "Азовсталі". Перед присутніми виступили захисники "Азовсталі", яких вже вдалося повернути з російського полону. 

Роботу створено скульптуром Яном Беспалько в команді митців Наталія Башкатова, Семененко Анастасія, Петришин Денис, Ярощук Валентина, Дрига Дарина, Володимир Третьяк. За підтримки бетонної майстерні TVERDO на Арт-Завод Платформа.

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У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 01
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 02
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 03
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 04
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 05
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 06
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 07
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 08
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 09
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 10
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 11
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 12
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 13
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 14
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 15
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 16
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 17
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 18
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 19
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 20
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 21
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 22
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 23
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 24
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 25
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 26
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 27
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 28
У Києві відкрили інсталяцію-символ стійкості та віри українських військовополонених із Азовсталі 29

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+8
На річницю героїчної віддачі наказу для азовців відступити увіковічнюється пам'ять їх полону символом азовців зі зв'язаними руками.
обранці мудрого наріду діють
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20.05.2023 22:34
+6
Головний контролер "евакуації" був?
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20.05.2023 22:31
+6
Воно поїхало в турне.
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20.05.2023 22:34
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Головний контролер "евакуації" був?
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20.05.2023 22:31 Відповісти
Воно поїхало в турне.
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20.05.2023 22:34 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Хочеться отримувати аплодисменти, а в Україні, кляті порохоботи, не хочуть аплодувати! )))
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21.05.2023 01:42 Відповісти
Он вам нічєго нє должєн
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20.05.2023 23:17 Відповісти
На річницю героїчної віддачі наказу для азовців відступити увіковічнюється пам'ять їх полону символом азовців зі зв'язаними руками.
обранці мудрого наріду діють
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20.05.2023 22:34 Відповісти
ця рана не заживає. по факту зе-слуги прирекли людей на муки i смерть, залiзних воїнiв. а тепер влаштували iнсталяцiю. ще буде перфоманс з репризами - шапiто.
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20.05.2023 22:40 Відповісти
Ніщо не буде забуто, ніхто з винних теж не буде забутий. Пам'ятаємо. Іловайськ і Дебальцеве, Маріуполь і Бахмут. Віддаємо шану загиблим воїнам. Знищуємо винних у їх загибелі москало-рашистів. Ще слід навчитись відкривати очі і побачити винних у їх смертях українських гнид, які посилали їх на смерть або своєю бездіяльністю потурали ворогу. Гівнокомандувачів минулих і теперішніх.
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20.05.2023 23:01 Відповісти
Дякую! Підтримую!
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21.05.2023 00:24 Відповісти
Круто зрівняли незрівнянне! Змішались в купу коні, люди...
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21.05.2023 01:37 Відповісти
Це типовий бидлоелохторат73%
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21.05.2023 07:47 Відповісти
Не знаю. Змішані відчуття від такої інсталляції.

Зв'язані руки якось не асоціюються зі стійкістю та вірою.

Сил рідним ! Ми всі віримо, що наші Захисники повернуться додому, і хочемо, щоб це сталося якнайшвидше.
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20.05.2023 23:30 Відповісти
Чому не на Банковій?
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20.05.2023 23:43 Відповісти
Буде до віку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає...
Дякую вам Воїни і пробачте нам.....
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21.05.2023 00:23 Відповісти
Інсталяція там відбулася трошки раніше. На день незалежності. Коли зелена мразота з гаслом "я ваш вирок" сцяла в очі дурачкам в оточенні зайчиків і Сердючки. То найголовніша інсталяція цього препіздентства.
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21.05.2023 07:31 Відповісти
 
 