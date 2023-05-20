"У нас пулеметчики, как давай косить всё: детей там, баб, мужиков": російський окупант розповідає бабусі, як вбиває мирних українців, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Військовослужбовець РФ розповів своїй бабусі як він з іншими російськими окупантами вбивають мирних людей, включно з жінками та дітьми, на Луганському напрямку.
Перехоплення розмови російського окупанта опублікувало ГУР, передає Цензор.НЕТ.
"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х**рить, просто всех рас**ярили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", - каже російський окупант.
"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, на**й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", - додає він.
За його словами, росіянам наказали взяти Кремінну. "Просто мы ее всю, бабушка, выкосили", - каже окупант.
"Ну и правильно, че", - відповідає бабуся.
Будь ласка, зачекайте...
перекласти на англійську мову , так щоб було офіційно, достовірно
..
і передати всім тим західним пацифістам що хочуть посадити
..
українців за стіл перемовин з москалями
...
И потом, я не знаю, в Германии ли вы или же просто прокси у вас такое, но у нас тут главные т.н. "пацифисты" - это всякая "альтернатива для Германии" и коммуняки.
і його бабку-відьму після його смерті, сподіваюсь, трясця вхопить разом з тими її виродками, що виплодили цього вбивцю-окупанта
https://www.youtube.com/watch?v=tR_lsvhlf-w
І яким чином може бути огласка? Вони спокійно обстрілюють донецьк і разом з колаборантами розповідають про восєм лєт ******* бамбас.
і зовсім не фашист?
х@йло ще медальку херою вручить за вбивство дітей і стариків
Типу всю ніч ця зондеркоманда вбивала людей, а інформація тільки від якогось "вояки" з голосом петеушника-переростка.
А що розвідка каже. Це ж не дідуся за сараєм розстріляти....
Вас усіх тре вирізати від Брянська до Владивостока, чи як воно там китайською!
Для нормального вояка це самий страшний сон - вбити мирняк!!! А спеціально вбивати... сотнями... Ви не просто кончені, суки, ви прокляті.