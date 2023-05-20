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"У нас пулеметчики, как давай косить всё: детей там, баб, мужиков": російський окупант розповідає бабусі, як вбиває мирних українців, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовець РФ розповів своїй бабусі як він з іншими російськими окупантами вбивають мирних людей, включно з жінками та дітьми, на Луганському напрямку.

Перехоплення розмови російського окупанта опублікувало ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х**рить, просто всех рас**ярили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", - каже російський окупант.

"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, на**й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", - додає він.

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За його словами, росіянам наказали взяти Кремінну. "Просто мы ее всю, бабушка, выкосили", - каже окупант.

"Ну и правильно, че", - відповідає бабуся.
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Топ коментарі
+53
...
перекласти на англійську мову , так щоб було офіційно, достовірно
..
і передати всім тим західним пацифістам що хочуть посадити
..
українців за стіл перемовин з москалями
...
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20.05.2023 23:34
+44
в **** шендеровичу нужно было лить не кетчуп.
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20.05.2023 23:32
+38
"Ну и правильно, чё"(с) ... хороший рускій народ і поганий путін, ага
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20.05.2023 23:35
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в **** шендеровичу нужно было лить не кетчуп.
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20.05.2023 23:32 Відповісти
Ну да. По Шендеровичу это просто мальчик. Бабушкин мальчик. Мальчик шендеровичей. Короче, наш, русский мальчик.
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20.05.2023 23:46 Відповісти
Божья роса.
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20.05.2023 23:46 Відповісти
Нашел крайнего. Давайте будем все валить на Шендеровича Он же привел путина, он отжал Крым, он начал войну, он убивал украинцев? Разбритесь сначала со своим Ганди с Банковой и его бандой. Шендеровича каждый может обидеть.
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21.05.2023 07:42 Відповісти
а *********** теж винен, завдяки всяким в т.ч. ***********ам і кундіним, оце все і відбувається. ти єреєкацап якщо втікло кудись, то завали хлєбало і не тринди. між іншим кажуть х..ло теж з ваших.
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21.05.2023 08:26 Відповісти
Щендеровіч скільки памʼятаю скрізь ганьбив Путіна. Робив це зло і дотепно. Знайшли козла відбувайла. Якщо мізки є, то потрібно їх вмикати, хоть іноді
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21.05.2023 10:34 Відповісти
************* звичайний кацапстький імперець
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21.05.2023 12:46 Відповісти
...
перекласти на англійську мову , так щоб було офіційно, достовірно
..
і передати всім тим західним пацифістам що хочуть посадити
..
українців за стіл перемовин з москалями
...
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20.05.2023 23:34 Відповісти
Как написал автор комментария выше, это же "наши мальчики".

И потом, я не знаю, в Германии ли вы или же просто прокси у вас такое, но у нас тут главные т.н. "пацифисты" - это всякая "альтернатива для Германии" и коммуняки.
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20.05.2023 23:49 Відповісти
Из Германии.Казахский немец.Смерть русскофашисским окупантам.
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20.05.2023 23:56 Відповісти
Летом 14 года в Тунисе встретил целую группу русских на пляже. Они оказались немцами из бывшего совка, живущие в Германии уже много-много лет. Все, как на подбор, ярые поборники ***** и радетели россии. А это уже было после анексии Крыма. Поддерживали захват и говорили что надо больше вернуть. На вопрос какого пуя уехали из такой, в кавычках, замечательной кацапии говорили что 90 были голодными. Чуть ли не жалеют об отъезде. Кто говорил что родители увезли. Но те, с кем раговаривал были бывшими сибиряками, не казахстанцами.
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21.05.2023 00:21 Відповісти
это так.я в своей семье изгой-они зовут меня бандеровцем...горжусь этим....мой народ не только выселили и убивали-мой народ к сожалению ментально износилован...
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21.05.2023 00:33 Відповісти
Сочувствую.
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21.05.2023 00:35 Відповісти
Спасибо.Я уже привык...Своих детей я воспитаю по совести..
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21.05.2023 00:40 Відповісти
Хорошо. Кстати, вспомнил, в середине 90-х в Крыму был знаком с молодыми сестрами погодками немками вернувшимися в Крым с родителями откуда то с россии или Казахстана, не помню. Но они готовились к отъезду в Германию. Ходили на курсы немецкого. Говорили, что фиктивно женится на немке( типа на них) стоит 10 тисяч долларов. Чтобы уехать на ПМЖ в качестве мужа. Думаю, что это было правдой.
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21.05.2023 01:23 Відповісти
дорого..можно было просто найти глупую дуру из пту,нассать ей в уши о чистой и вечной и вуаля...
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21.05.2023 01:33 Відповісти
Эти девушки только школу закончили. Торговали хамсой вразнос. Да, такое было в Крыму в 90-е. Но на переезд в Германию они имели право по закону, как немки по крови или не знаю как он назывался. А переехать куда то с бедной Украины многие хотели. Женится на немке, выйти замуж за немца это был вариант. Тогда много немцев, которых ранее выперли с Крыма, вернулись и пробовали жить снова. Но экономика в Украине плачевная, а ты имеешь немецкую фамилию. Почему не использовать как билет в новую жизнь. Так многие и сделали.
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21.05.2023 01:47 Відповісти
если бы ты знал сколько ваты чисто русской выехало по этой схеме в Германию ты бы *****,извини за мой франце,...также было такое выражение как "приехать на бабушке" когда на старого человека записывались как родня всевозможные люди....
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21.05.2023 01:56 Відповісти
Да я верю. Просто не понимаю зачем. Зачем, имея менталитет прописного кацапа, уезжать жить на " проклятый запад".
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21.05.2023 02:03 Відповісти
потому что россиюшку всегда удобней любить из-за бугра
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21.05.2023 02:06 Відповісти
Многие, хотел сказать все. Все бывшие крымские немцы, которые все же вернулись в Крым после засланий, уехали после пары лет жизни на старой родине их предков. А ведь огромный кусок степного Крыма был заселен немцами. И до второй мировой села в той местности имели немецкие названия. Не татарские, как многие думают.
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21.05.2023 01:59 Відповісти
на Волині теж була Вільгельмівка.
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21.05.2023 07:03 Відповісти
в Азербайджане было село Елизабеттендорф,там родилась и жила моя бабушка до выселения в Казахстан сейчас это место город Агстафа
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21.05.2023 13:12 Відповісти
Сподіваюсь, реквізити цього "косаря" наші теж занотували.
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20.05.2023 23:34 Відповісти
сподіваюсь він вже труп,
і його бабку-відьму після його смерті, сподіваюсь, трясця вхопить разом з тими її виродками, що виплодили цього вбивцю-окупанта
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20.05.2023 23:44 Відповісти
Як варіант - хай би той одічалий повернувся одним шматком, але з повністю відбитою головою до своєї бабушкі в раднийе ******. І па-п'яні закатрупив би її. Бажано, повільно і дуже болісно.
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21.05.2023 00:20 Відповісти
"Ну и правильно, чё"(с) ... хороший рускій народ і поганий путін, ага
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20.05.2023 23:35 Відповісти
Добрих русскіх не існує, хоча про них чував наш рідний чорнозем.
https://www.youtube.com/watch?v=tR_lsvhlf-w
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21.05.2023 08:41 Відповісти
кацапские бабушки страшнее дедушек.
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20.05.2023 23:40 Відповісти
Якій, в дупу, "бабусі"? "Уті-пусі". Якщо вже дуже хочеться обов'язково підкреслити родинний зв'язок виродка із потворою "на іншому кінці проводу", то пишіть хоча б просто "бабі"!
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20.05.2023 23:43 Відповісти
Кацапська армія лишень вміє воювати з беззбройним і немічним населенням.
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20.05.2023 23:45 Відповісти
это просто не человеческая дикость!!!даже звериной ее трудно назвать,хищник никогда не убивает сверх того что должен осилить...но у этих ублюдков рода человеческого вообще ничего нет от человека!!!!нелюди!!!!
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20.05.2023 23:48 Відповісти
А чому ті люди там сиділи мені важко збагнути, чому не виїхали, дітей не вивезли.... Чекали поки виродки прийдуть їх вбивати, чи вони думали, що то їх брати?
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20.05.2023 23:48 Відповісти
Ну подумайте, які люди, всі 400 за одну ніч були вбиті кацапським кулеметником. Це у покидька алкогольний синдром.
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21.05.2023 00:01 Відповісти
Та їх там багато було ж він каже, не один же кулеметник там був. А якщо вони зігнали людей до купи, а потім розстріляли, то кулеметник може один і не стільки вбити. Це ж відбиті виродки.
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21.05.2023 00:21 Відповісти
Ну ти розумієш, що подібний випадок вже б був на слуху скрізь в медіа. За один день 400 цивільних осіб було вбито із звичайної стрілецької зброї. Свідки є завжди. А тут не було. Є тільки піндьож якогось покидька. Це дуже не схоже на правду. Як на мене, панове.
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21.05.2023 00:33 Відповісти
якщо 400 а 40 тоді норм?

І яким чином може бути огласка? Вони спокійно обстрілюють донецьк і разом з колаборантами розповідають про восєм лєт ******* бамбас.
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21.05.2023 00:39 Відповісти
Ви не правильно мене зрозуміли. Нормою не є навіть єдине вбивство. Мається на увазі розповідь "русского мальчика " про сотні цивільних, розстріляних за один день в одному населеному пункті. Такий випадок стовідсотково був би зафіксований. Якщо це не відбулось декілька годин тому і ще невідомо службам. Це звичайне бахвальство нікчеми перед авторитетом в вигляді бабці.
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21.05.2023 00:52 Відповісти
виглядає це так ніби ви відбілюєте московитів. По друге, впевнена, що московити вже стратили десятки тисяч українців. По третє, якщо московит перебільшує, це не значить, що цього не було, впевнена, це легше зробити і приховати, коли система на таке націлена, чим ви думаєте.
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21.05.2023 01:13 Відповісти
Ви мене знаєте. Я не відбілюю цього покидька. Я не хочу підтримувати очевидну нісенітницю. І, для мене неважливо, будуть подібних істот вішати за вбивство одної людини чи декількох.
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21.05.2023 01:35 Відповісти
Кацапська бабка:
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20.05.2023 23:51 Відповісти
Кацабка
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21.05.2023 12:10 Відповісти
Цей кацапський хірой, якому бабця сраку хворостиною била все дитинство, вирішив бабу налякати, тіпо хоробрістью.Як він,со товаріщі, начебто, супостатів сотнями ложив. А по всьому кашовар, до фронту ще не доїхав. Як доїде, то обсереться і таку ***** вже бабці молотити не буде.
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20.05.2023 23:57 Відповісти
це у кацапів вважається асвабадітєль
і зовсім не фашист?
х@йло ще медальку херою вручить за вбивство дітей і стариків
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21.05.2023 00:23 Відповісти
Скажите ,а есть среди украинцев хоть один чел. Кто с бабушкой матами разговаривает?
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21.05.2023 00:44 Відповісти
Нажаль, я такого знаю. Він херсонець.
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21.05.2023 00:54 Відповісти
Я не зовсім зрозумів контекст. Кремінну ж вони рік як захопили.
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21.05.2023 01:21 Відповісти
Кацапню треба випалювати, то не люди, а чорти.
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21.05.2023 07:34 Відповісти
Як на мене, то ці казки для бабусі типу "...пишу тебе письмо на броне горящего танка..."
Типу всю ніч ця зондеркоманда вбивала людей, а інформація тільки від якогось "вояки" з голосом петеушника-переростка.
А що розвідка каже. Це ж не дідуся за сараєм розстріляти....
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21.05.2023 08:07 Відповісти
Бабуся-кровосися? Внук - изверг! Народец однако...
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21.05.2023 08:47 Відповісти
..Вы еще не поняли что такое твари болот,природа мать отказалась от этих тварей...
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21.05.2023 11:41 Відповісти
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21.05.2023 12:41 Відповісти
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21.05.2023 12:43 Відповісти
Це ж бездонний рівень дибіляґтника!!! Ще й "бабуля" - "ага, конешна"!!!

Вас усіх тре вирізати від Брянська до Владивостока, чи як воно там китайською!

Для нормального вояка це самий страшний сон - вбити мирняк!!! А спеціально вбивати... сотнями... Ви не просто кончені, суки, ви прокляті.
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21.05.2023 14:13 Відповісти
 
 