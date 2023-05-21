8 877 7
Воїни 59 ОМПБр за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка професійно відпрацювали дроном-камікадзе "Пегас" по російському комплексу спостереження "Муром-П". Він допомагав окупантам слідкувати за територією та переміщеннями наших військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
До слова, Комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" є пристроєм для далекого візуального спостереження. Він автоматично слідкує як за живою силою, так і за технікою. Комплекс оснащено оптичною камерою, яка розрізняє людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 кілометрах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Робин Бобин e380c9bc
показати весь коментар21.05.2023 10:24 Відповісти Мені подобається 3
Николай Тесля 75f3cb4e
показати весь коментар21.05.2023 12:22 Відповісти Мені подобається 0
Григорій Григорович
показати весь коментар21.05.2023 13:51 Відповісти Мені подобається 0
Michael Krishtopa 1df41f20
показати весь коментар21.05.2023 14:20 Відповісти Мені подобається 0
Oleksandr Kyslynskyi 10c0fe5c
показати весь коментар21.05.2023 15:12 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Сварчевський
показати весь коментар21.05.2023 15:32 Відповісти Мені подобається 1
extrims70
показати весь коментар21.05.2023 16:57 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...