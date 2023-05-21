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Воїни 59 ОМПБр за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка професійно відпрацювали дроном-камікадзе "Пегас" по російському комплексу спостереження "Муром-П". Він допомагав окупантам слідкувати за територією та переміщеннями наших військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

До слова, Комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" є пристроєм для далекого візуального спостереження. Він автоматично слідкує як за живою силою, так і за технікою. Комплекс оснащено оптичною камерою, яка розрізняє людину на відстані до 10 кілометрів, а також тепловізором, що виявляє автомобіль у 8 кілометрах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дрона 59 ОМПБр знищили дві російські установки розмінування. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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А в нас є аналоги? чи досі чоловік з біноклем?
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21.05.2023 10:24 Відповісти
На Фейсбуке вчера смотрел это з коментариями Мад Яра.
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21.05.2023 12:22 Відповісти
може навпаки...авто за 10, а людину за 8км?
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21.05.2023 13:51 Відповісти
ні, то про оптику окремо і про тепловізор окремо. За 10 км людину тепловізор не бачить, а авто - так.
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21.05.2023 14:20 Відповісти
Такі комплекси коштую від 500тис грн до 2 міл. У кого є кошти зібрати, таке і ставлять. От приклад такого комплексу https://secur.ua/i.html
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21.05.2023 15:12 Відповісти
Брехня, вже не виявляє! Отправився до знімальної групи "кобзон-шоу"
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21.05.2023 15:32 Відповісти
Від вибуху муром затерся, лишилася тільки літера П
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21.05.2023 16:57 Відповісти
 
 