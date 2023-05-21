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СБУ (10074) танк (1681) БМП (231)

БМП і танк, - спецпризначенці СБУ знищили 10 ворожих цілей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті. Цього тижня бійці знищили десять ворожих цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі СБУ.

Втрати ворога поповнилися:

  • танком;
  • 4 БМП;
  • 2 бронеавтомобілями;
  • 2 будівлями з особовим складом противника;
  • вантажівкою з боєприпасами.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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21.05.2023 11:00 Відповісти
Честь і хвала , Вам хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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21.05.2023 12:00 Відповісти
 
 