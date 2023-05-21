БМП і танк, - спецпризначенці СБУ знищили 10 ворожих цілей. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті. Цього тижня бійці знищили десять ворожих цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі СБУ.

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Втрати ворога поповнилися:

танком;

4 БМП;

2 бронеавтомобілями;

2 будівлями з особовим складом противника;

вантажівкою з боєприпасами.

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