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БМП і танк, - спецпризначенці СБУ знищили 10 ворожих цілей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спецпризначенці СБУ показали результати роботи на фронті. Цього тижня бійці знищили десять ворожих цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі СБУ.
Втрати ворога поповнилися:
- танком;
- 4 БМП;
- 2 бронеавтомобілями;
- 2 будівлями з особовим складом противника;
- вантажівкою з боєприпасами.
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Володимир Солтис
показати весь коментар21.05.2023 11:00 Відповісти Мені подобається 10
Amber
показати весь коментар21.05.2023 12:00 Відповісти Мені подобається 4
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