"На верхах какие-то дележки, а нас закинули, как мясо", - полонений окупант розповідає, що "не збирався воювати". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мобілізований на війну проти України росіянин скаржиться, що командування його обмануло, а він нібито не мав воювати.
Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Рашист каже, що їх за повісткою відправили на війну в Україну, а "якби не пішли, то в тюрму засадили б".
"Нас посадили б, якби не пішли. Мені нах#р ця війна не потрібна", - каже полонений окупант Федотов Руслан.
Він розповів, що його мобілізувало Міноборони РФ, потім він опинився у ПВК "Ветерани", яка належить Міноборони Росії.
"Нам не казали, що ми воюватимемо. Нам сказали, що ми облаштовуватимемо тут, повернетесь додому через пів року, якщо підпишите документ. Не як мобілізований, до кінця "військової операції", а через пів року", - зазначив він.
Росіянин заявив, що війна - "бессмысленное проливание крови".
"На верхах якісь "дележки" йдуть, а нас закинули як м'ясо", - додав він.
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йому наплювати на мораль, він не має уявлення, що це означає 👹
Лютий - березень 2022: "Ми нічево нє зналі. Ми єхалі на учєнія і оказалісь на Украінє"
Квітень-травень 2023: "Па павєстке прізвалі. Я не хатєл єхать. Но єслі би нє паєхал, пасаділі би в тюрму".
Але є ньанс. "Ето всьо там, навєрху рєшают. Ми нічєво нє решаєм. Палітікі затєяли ету вайну, а страдают прастиє люді", - це не міняється.
А які б вони були герої, якби в полон не попали.
Сьогодні вночі в мене хлопців вбило. Ми ходили штурмувати. Їм попало у голову. Ми зайшли та почали стріляти по цивільних. Ми вбили вночі не менше 400 людей. Ще у нас кулеметник, почав стріляти у місцевих чоловіків, жінок та дітей. Ми заходили в хати і просто розстрілювали. Нам дали наказ хлопці "заберіть Кремінну"
жінок і дітей !
Вся кацапня підлягає повному знищенню, але поки наші воіни
знаходяться у них в полоні , ми мусимо зберігати життя цим катам 😡
а хто ж тоді вбиває наших дітей , гвалтує наших жінок ,
руйнує наше житло ? - мабуть інопланетяни 🙁
В по-простому - наволоч.
Добрий кацап - дохлий кацап. Побільше добрих...
Колеги, давайте всі хором пожаліємо одічалого.
Попадает такая свинособака к афганским моджахедам.
И говорит на "чистом афганском",что з/п маленькая,ехали на учения,и такого больше не повторится.
Вероятно -арест и 3 разовое питание или билет домой или ........
у нас Диалог ...___
Тьху, паскуда