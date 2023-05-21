"На верхах какие-то дележки, а нас закинули, как мясо", - полонений окупант розповідає, що "не збирався воювати". ВIДЕО

Мобілізований на війну проти України росіянин скаржиться, що командування його обмануло, а він нібито не мав воювати.

Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Рашист каже, що їх за повісткою відправили на війну в Україну, а "якби не пішли, то в тюрму засадили б".

"Нас посадили б, якби не пішли. Мені нах#р ця війна не потрібна", - каже полонений окупант Федотов Руслан.

Він розповів, що його мобілізувало Міноборони РФ, потім він опинився у ПВК "Ветерани", яка належить Міноборони Росії.

"Нам не казали, що ми воюватимемо. Нам сказали, що ми облаштовуватимемо тут, повернетесь додому через пів року, якщо підпишите документ. Не як мобілізований, до кінця "військової операції", а через пів року", - зазначив він.

Росіянин заявив, що війна - "бессмысленное проливание крови".

"На верхах якісь "дележки" йдуть, а нас закинули як м'ясо", - додав він.

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