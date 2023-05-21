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"На верхах какие-то дележки, а нас закинули, как мясо", - полонений окупант розповідає, що "не збирався воювати". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мобілізований на війну проти України росіянин скаржиться, що командування його обмануло, а він нібито не мав воювати.

Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Рашист каже, що їх за повісткою відправили на війну в Україну, а "якби не пішли, то в тюрму засадили б".

"Нас посадили б, якби не пішли. Мені нах#р ця війна не потрібна", - каже полонений окупант Федотов Руслан.

Він розповів, що його мобілізувало Міноборони РФ, потім він опинився у ПВК "Ветерани", яка належить Міноборони Росії.

"Нам не казали, що ми воюватимемо. Нам сказали, що ми облаштовуватимемо тут, повернетесь додому через пів року, якщо підпишите документ. Не як мобілізований, до кінця "військової операції", а через пів року", - зазначив він.

Росіянин заявив, що війна - "бессмысленное проливание крови".

"На верхах якісь "дележки" йдуть, а нас закинули як м'ясо", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський полонений їсть з ножа консерви у польовому таборі українських військових: "Не, я воевать больше не пойду". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Такие все хорошие и правильные в плену. Это все наверху, а мы не хотели насиловать, пытать, грабить убивать. Мы не виноватые.
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21.05.2023 12:50
+31
Все цей підарас знав, грошей вирішив підзаробити. Вірити кацапу, себе не поважати.
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21.05.2023 12:56
+19
це до першої стіралки або мікрохвильовки.. потім інші пісня
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21.05.2023 12:51
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Такие все хорошие и правильные в плену. Это все наверху, а мы не хотели насиловать, пытать, грабить убивать. Мы не виноватые.
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21.05.2023 12:50 Відповісти
він прийшов вбивати українців за гроші,
йому наплювати на мораль, він не має уявлення, що це означає 👹
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21.05.2023 13:29 Відповісти
Нкормили, напоили, портки поменяли. А после обмена опять пойдёт. А шо? В случае чего снова сдастся, ведь уже знает, что хорошо относятся, даже не пнули разочек. 3,14здить нужно так, чтоб всю оставшуюся жизнь боялся приблизиться к границе с Украиной и жил с навязчивой мыслью убежать за Урал.
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21.05.2023 13:37 Відповісти
З орками, тим більш контрактниками, проводять роботу відповідні фахівці, які навчають їх як себе поводити щоб вижити при потраплянні у полон, як проводити дезінформацію при допитах. Але роблять це, як усе і завжди, через дупу і формально, тому полонені співають одну і ту ж мантру. Колись це було "заблуділісь", потім"проведення навчань у ********, а опинились в Україні обманом", потім було "мене піймали воєнкомовські і силою привезли в Україну", для контрактників, які свідомо підписували згоду воювати - "я не хотел воєвать, мне обещалі службу по охранє фабрікі макарон". Такщо, вірити оркам - себе не поважати. Коли я дивлюсь відео з міст утримання полонених москалів, у мене встаять перед очима виснажені та покалічені наші хлопці після обміну. Тому, я б цих гадів так накормив, що ригали б кров'ю до свого здиху. Бо багато із обмінених рашистів повертаються знову вбивати українців і роблять це з подвієнную люттю. Я б кожному полоненому орку ставив би на лобі тавро у вігляді мішені, щоб наші вояки точно знали кого не брати у полон.
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21.05.2023 15:17 Відповісти
Комбікорм..
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21.05.2023 12:50 Відповісти
це до першої стіралки або мікрохвильовки.. потім інші пісня
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21.05.2023 12:51 Відповісти
Все цей підарас знав, грошей вирішив підзаробити. Вірити кацапу, себе не поважати.
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21.05.2023 12:56 Відповісти
Конечно бреше. Можно узнать легко где ты-росийские СИМки в Украине не берут.
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21.05.2023 15:19 Відповісти
Какие СИМки? У них телефоны забирают. Но он, конечно, понимал, что находится в Украине.
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21.05.2023 19:08 Відповісти
"На верхах" - то якась таємна, незрозуміла мені абстрактна структура, на яку вони вчюсі списубть свою рабську сутність. До того ж ті "верхи" називати справжніми іменами вони бояться, як первісні християни і іудеї ім'я Господа.
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21.05.2023 12:58 Відповісти
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21.05.2023 13:01 Відповісти
кизяки нехай курить,*****
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21.05.2023 13:03 Відповісти
Ага. Нова пісенька від рашистів.
Лютий - березень 2022: "Ми нічево нє зналі. Ми єхалі на учєнія і оказалісь на Украінє"
Квітень-травень 2023: "Па павєстке прізвалі. Я не хатєл єхать. Но єслі би нє паєхал, пасаділі би в тюрму".

Але є ньанс. "Ето всьо там, навєрху рєшают. Ми нічєво нє решаєм. Палітікі затєяли ету вайну, а страдают прастиє люді", - це не міняється.

А які б вони були герої, якби в полон не попали.
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21.05.2023 13:04 Відповісти
Не забувайте кормить скотів, сігарєтки давать, водичку.

Сьогодні вночі в мене хлопців вбило. Ми ходили штурмувати. Їм попало у голову. Ми зайшли та почали стріляти по цивільних. Ми вбили вночі не менше 400 людей. Ще у нас кулеметник, почав стріляти у місцевих чоловіків, жінок та дітей. Ми заходили в хати і просто розстрілювали. Нам дали наказ хлопці "заберіть Кремінну"
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21.05.2023 13:08 Відповісти
Так , це розповідь одного кацапа своій бабці, як він вбивав наших
жінок і дітей !

Вся кацапня підлягає повному знищенню, але поки наші воіни
знаходяться у них в полоні , ми мусимо зберігати життя цим катам 😡
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21.05.2023 13:16 Відповісти
А бабці наліслати його у вигляді конструктора. Бо така ж падла.
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21.05.2023 13:47 Відповісти
Всі як під копірку .
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21.05.2023 13:09 Відповісти
то стрельніть йому в лоба, тоді точно в тюрму не потрапить
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21.05.2023 13:11 Відповісти
Такі всі правильні в полоні , хоть лдо рани прикладай 😧
а хто ж тоді вбиває наших дітей , гвалтує наших жінок ,
руйнує наше житло ? - мабуть інопланетяни 🙁
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21.05.2023 13:12 Відповісти
Рептілоїди, не інакше.
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21.05.2023 13:26 Відповісти
Кацопос рептілікус, свинтус грандіозус.
В по-простому - наволоч.
Добрий кацап - дохлий кацап. Побільше добрих...
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21.05.2023 13:44 Відповісти
Ага...пісня одна і таж сама....нас отправілі на учєнія
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21.05.2023 13:12 Відповісти
Для чого це транслювати? Відстрельте йому ноги, а тоді інтервю беріть. Орк взагалі смиренним буде
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21.05.2023 13:13 Відповісти
Наші там в полоні і їх потрібно обміняти на цю брехливу, кацапську дрянь 🙁
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21.05.2023 13:20 Відповісти
Так вони й в Чечні казали коли попадали у полон, а коли їх відпускали, знову йшли вбивати чеченців.
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21.05.2023 13:14 Відповісти
Сарако! Не хотів він воювати, а його жбурнули, немов шматок тухлого м'яса! Але переслати в усть-********** крадені пральну машинку та унітаз (або хоча б ношену білизну, щоб його свино-**** мала що вбрати) - то таке, то не рахується.
Колеги, давайте всі хором пожаліємо одічалого.
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21.05.2023 13:20 Відповісти
Лживый вонючий руснявый скот.
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21.05.2023 13:23 Відповісти
__Аналогия.
Попадает такая свинособака к афганским моджахедам.
И говорит на "чистом афганском",что з/п маленькая,ехали на учения,и такого больше не повторится.
Вероятно -арест и 3 разовое питание или билет домой или ........
у нас Диалог ...___
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21.05.2023 13:28 Відповісти
верить Федоту это все равно что путину поверить
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21.05.2023 13:39 Відповісти
Мразь лжет. Ему просто не повезло. Попал в плен и запел по другому. За ним целый шлейф преступлении.
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21.05.2023 13:46 Відповісти
Все вони прекрасно знали куди йшли і для чого ,прикидаєтся дурником.
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21.05.2023 14:24 Відповісти
Один пленный говорил шо им по 150 000 ₽ обещают в месяц.
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21.05.2023 15:39 Відповісти
Ложь. Кацапская гнида была только рада легальной возможности убивать ,насиловать и мародёрить,чтобы скрасить своё бессмысленное существование на засрашке и повысить ЧСВ.
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21.05.2023 14:29 Відповісти
Які дєльожки, на яких верхах? Це аби щось с3,14здіти, або такий рівень розуміння, що відбувається. А головне: це не ми, це нам зверху наказали - а ти сам, сук@, якщо просто пішов, то ти і є м'ясо, дурне тіло, а не чєловєк, бо людина наділена розумом. М'ясо - ні
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21.05.2023 14:50 Відповісти
Наша пісня гарна й нова. "на вєрху плахіе, а ми такіє харошиє, з автоматами до вас прийшли, трохи повбивали, помарадьорили але погані там, наверху, а ми прастиє рєбята, ми ваєвать ващє нє хатім"
Тьху, паскуда
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21.05.2023 15:43 Відповісти
Коли я служив в срср в диверсійному підрозділу на трассі БАМ, нас, особисти та війскові психологи, попереджали, що б в ніякому разі не здавалися в полон, бо по перше, ми будемо вважатися зрадниками батьківщини, по друге, нас ніхто визволяти не буде, по тртеє, азійскі (китайські) тортури самі жорстокі в світі, які витримати не в змозі, а потім все рівно стратять. Тому у кожного, біля серця висіла граната Ф1. Не той зараз у москалів настрій, щодо полону. Сцикуни і нитики! Ні, щоб самознищитись, ми повинні тратити кошти на їх утримання!
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21.05.2023 16:20 Відповісти
Некоторые самоликвидируются: есть видео на ютубе, как ваши во время атаки предложили одному сдаться, пообещали, что останется жив и не тронут его. Так он самоликвидировался гранатой...
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21.05.2023 19:15 Відповісти
 
 