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Бійці 30 ОМБр знищили ворожу позицію разом з живою силою противника. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького спустошила опорний пункт окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікували у соцмережі.
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