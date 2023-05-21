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війна (56882) знищення (4238) 30 окрема механізована бригада (130)

Бійці 30 ОМБр знищили ворожу позицію разом з живою силою противника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького спустошила опорний пункт окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікували у соцмережі.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+19
Кацапи думають шо їхні халабуди не видно на фоні землі.
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21.05.2023 12:04
+10
Це шоб дрончика не займали, маленького.
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21.05.2023 12:18
+10
Бач які виродки, зараз гніздування, а вони в пташок стріляють!!
А пташки сердиті і мстиві попались....
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21.05.2023 12:46
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Кацапи думають шо їхні халабуди не видно на фоні землі.
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21.05.2023 12:04 Відповісти
Треба ж було, спочатку, сіткою рабицею накривати, щоб гранати та міни відскакували від неї. )))
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21.05.2023 12:21 Відповісти
Якщо гранати зовні обробляти сирою резиною, то вони будуть липнути до рабиці
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21.05.2023 12:35 Відповісти
Не підказуйте.Орки правильно маскуються.Гранати від ВСУ це підтверджують
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21.05.2023 13:00 Відповісти
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21.05.2023 14:43 Відповісти
Спочатку треба було удавитися в утробі оркосамки..
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21.05.2023 16:48 Відповісти
кацапи нічого не думають.В них путінське лайно замість мізків.
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21.05.2023 12:35 Відповісти
Це шоб дрончика не займали, маленького.
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21.05.2023 12:18 Відповісти
Реально сітка спрацювала. Не видно з дрона орків. Сітку треба спочатку спалити, а потім працювати. Якийсь напалм підійде
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21.05.2023 12:33 Відповісти
Бач які виродки, зараз гніздування, а вони в пташок стріляють!!
А пташки сердиті і мстиві попались....
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21.05.2023 12:46 Відповісти
Як каже Мадяр, піджарили хробаків.
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21.05.2023 13:18 Відповісти
Мені дуже сподобалось,давайте ще...
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21.05.2023 16:45 Відповісти
 
 