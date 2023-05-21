Оператори FPV-дрона знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс. ВIДЕО

Оператори дрона-камікадзе чітко відпрацювали по ворожі техніці. Завдяки FPV-дрону бійці знищили російський ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Пегас, у вмілих руках пілота, може бути універсальною зброєю по знищенню будь-яких ворожих цілей. Він може бути протипіхотним, протибуханковим, протибронетранспортним, тощо", - написали бійці в дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкісти 10 ОГШБр ліквідували групу окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО