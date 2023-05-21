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Оператори FPV-дрона знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператори дрона-камікадзе чітко відпрацювали по ворожі техніці. Завдяки FPV-дрону бійці знищили російський ПТРК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
"Пегас, у вмілих руках пілота, може бути універсальною зброєю по знищенню будь-яких ворожих цілей. Він може бути протипіхотним, протибуханковим, протибронетранспортним, тощо", - написали бійці в дописі до відео.
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бачу, у мене на одну побільшало.))