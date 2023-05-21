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Оператори FPV-дрона знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори дрона-камікадзе чітко відпрацювали по ворожі техніці. Завдяки FPV-дрону бійці знищили російський ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

"Пегас, у вмілих руках пілота, може бути універсальною зброєю по знищенню будь-яких ворожих цілей. Він може бути протипіхотним, протибуханковим, протибронетранспортним, тощо", - написали бійці в дописі до відео.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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диванний генералісімус Сашко Бабенко повчає ЗСУ-шників - як і чим воювати... Такий талант на цензорі пропадає... Сашко, не пробував подзвонити одразу в ГШ - і дати пару цінних порад?
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21.05.2023 22:32 Відповісти
В диванного генералісімуса, який не в змозі знайти свою дупу в темряві обома руками, виявляється, є бажання свої марення обговорити, знайти якийсь конструктив в гарячкових вигадках... Але очевидно, що конкретний диванний генералісімус Сашко Бабенко виповз з під куща виключно аби зрадоньку поразганяти. І повторюю - не тобі, диванний воїн, давати поради ЗСУ-шникам. І не мені. Тож стули пельку щодо цього і не лізь не в свої справи. Просто радій, що ЗСУ робить свою справу, а ти маєш можливість читати цензор та шкрябати коментарі.
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22.05.2023 10:20 Відповісти
у кожного слона є свої моськи.

бачу, у мене на одну побільшало.))
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22.05.2023 13:47 Відповісти
Бойові комарі рулять.
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21.05.2023 23:23 Відповісти
 
 