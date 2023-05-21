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На Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії продовжується сходження залізничних вагонів. Вночі на Забайкаллі 12 вантажних вагонів на перегоні "Куенга - Приіскова" зійшли з рейок та заблокували роботу на цій ділянці залізниці.

Як зазначило російське МНС, внаслідок аварії довелося затримати рух поїздів. Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися, інформує Цензор.НЕТ.

Окрім цього, порушено габарит сусідньої колії. Внаслідок аварії наразі тимчасово не курсуватимуть поїзди через цей перегін. А щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, на місце події відправили чотири відновлювальні поїзди.

Зауважимо, що напередодні у Росії теж ставалися незрозумілі речі на залізниці. Зокрема, в Казані внаслідок підриву релейних шаф затримали кілька вантажних поїздів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Криму стався вибух на залізниці, з колії зійшли 8 вагонів із зерном, - Baza. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+24
Все происходящее внутри страны-агрессора имеет к войне самое прямое отношение. Даже если за 10.000 км от линии фронта с рельсов сошли 12 вагонов со строительной щебенкой.
Любой ущерб экономике агрессора это маленькое послабление для жертвы агрессии.
Чем хуже у него с экономикой - тем хуже у него на фронте. Прямая взаимосвязь.
Экономика и война это одно и тоже, причем в этой паре приоритет отдается экономике. И если военные расходы воюющей страны превышают 40%, то все, она побеждена уже, без разницы каким оружием воюет и какие наступательные операции ведет.
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21.05.2023 15:36
+19
С Востока боеприпасы везут. Портянки из Китая.
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21.05.2023 15:20
+12
до спаму, козломорде
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21.05.2023 15:21
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до спаму, козломорде
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21.05.2023 15:21 Відповісти
Це ж ця тваринка спеціально сьогодні зареєструвалась заради цього вкиду!
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21.05.2023 15:38 Відповісти
Лапоть - всьо.
Його життя на "Цензорі" було яскравим, та недовгим.
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21.05.2023 15:56 Відповісти
...і марним та нікчемним, як і все його життя!
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21.05.2023 15:59 Відповісти
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21.05.2023 16:05 Відповісти
Не напружуйся так, набутилочнік лаптєлапий.
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21.05.2023 15:31 Відповісти
Russian warship fuck you!
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21.05.2023 15:51 Відповісти
За сутки все востановять, но не понятно какое отношение эти вагоны имеют к войне. Скоро будете передавать какой трамвай или тролейбус сошел с рельс, тралеи.
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21.05.2023 15:18 Відповісти
С Востока боеприпасы везут. Портянки из Китая.
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21.05.2023 15:20 Відповісти
Все происходящее внутри страны-агрессора имеет к войне самое прямое отношение. Даже если за 10.000 км от линии фронта с рельсов сошли 12 вагонов со строительной щебенкой.
Любой ущерб экономике агрессора это маленькое послабление для жертвы агрессии.
Чем хуже у него с экономикой - тем хуже у него на фронте. Прямая взаимосвязь.
Экономика и война это одно и тоже, причем в этой паре приоритет отдается экономике. И если военные расходы воюющей страны превышают 40%, то все, она побеждена уже, без разницы каким оружием воюет и какие наступательные операции ведет.
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21.05.2023 15:36 Відповісти
Нижче в коментарі все розписав.
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21.05.2023 15:54 Відповісти
Это артерия, а не просто рельсы. Даже день простоя - колоссальные убытки. Да и авторам этого события наверняка приятно что оно в прессе освещяется...
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21.05.2023 17:56 Відповісти
"Мощние" паркани у них на забайкаллі... мабудь від китайців відгороджуються.
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21.05.2023 15:20 Відповісти
Пам'ятаю, коли проходив військову службу в срср, диверсійні підроздили залізнодорожних війск, відвозив військових учнів ні місця постійної дислокації в райони будівництва БАМа. Так ще 1982 році на Далекому сході, та Хабаравському краї з радіоприймача неслось таке: жители БАМА, временно проживающие на китайских территориях, пекинское время 12:00, дуже я тоді дивувався з цього, але ніяку рашку, експанція китаєм, ніякі паркани не врятують. Путлер добровільно китаю віддав всю сибір, та далекий схід, аж до уралу.
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21.05.2023 15:39 Відповісти
бідний той Сибір, то взагалі має бути планетарний парк, адже хвойні цілорічно виробляють кисень, очущують повітря від мікропилу цілої Планети, а тепер китайці там все повирубають, повипалюють, комуністам екологія до сраки.
Якщо десь стільки хвойних загинуло, десь має стільки ж з"явитися.

Нам треба нову традицію. Купляти тільки ті ялинки на Різдво і Новий рік, які мають коріння, щоб на весну висаджувати. Тільки її не можна тримати при кімнатній температурі більше тиждня.
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21.05.2023 23:45 Відповісти
Отож,замість того, щоб воювати з Україною, наведіть лад в своїх ******. Ні дорог, ні залізниці, ні інфраструктури в містах і селищах, а вони руzzкій мир нав'язують. Та хто ж з людей при розумі, захоче масковських благ, хіба що народності мордору, бо кращого життя в житті не бачидло вже декілька поколінь!
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21.05.2023 15:22 Відповісти
тому ця погань і воює, що вони живуть у лайні.
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21.05.2023 17:42 Відповісти
бо у них без українців "не растеть".
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21.05.2023 23:46 Відповісти
"Patriot Radar Station and Five Missile Batteries Destroyed in Russian Hypersonic Strike on Kiev" ....посмотрел все статьи ,все в том же духе,и автора не видно,не такер карлсон ли пишет такие мегостатьи?)))
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21.05.2023 15:23 Відповісти
Та фуфло якесь. Воно ж соромно вийти і сказати, що з Кінжалами РОсВПК обісрався. Розвели діда, як лоха.
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21.05.2023 16:03 Відповісти
та де, це він всіх розвів, недурно ж сама багата людина рашки. А ці інженери просто цапи-відбувайли "честь царьову замарали".
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21.05.2023 23:47 Відповісти
О - прикольненько!

Це ж, наскільки я розумію, Транссіб, єдина залізниця на Далекій Схід рососії!

Зважаючи на безлюдність тамтешніх міст, ремонтні бригади, техніка, і запчастини будуть добиратись досить довго, та й людей буде малувато для усунення аварії такого масштабу.

В результаті - щонайменьше дві, а може навіть три чи більше діб Транссіб буде стояти, а він же ж і так ледь порається з величезними об'ємами залізничних перевезень у напрямку Хен Шен Вею і Китаю, та й альтернативи у вигляді автомобільних доріг фактично нема.

Так що це чудова новина!

А до неї ще додається ремонт постраждалих вагонів, який навряд чи можно буде зробити, бо на московії через санкції великий брак сильнонагружених підшипників для колісних пар, вони ж їх не випускають через технологічну відсталість!
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21.05.2023 15:27 Відповісти
Такт да, але відновлення займе, нн 2-3 дні, а декілька тижнів.
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21.05.2023 15:42 Відповісти
Це дорівнює декільком добрячим ФАБам.
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21.05.2023 16:05 Відповісти
Та побільше - там десь з пів-кілометра, а може і більше залізниці треба відновлювати, починаючи з насипу, трамбування, і вирівнювання щебня.

А перед тим ще розгрузити, підняти і відтягнути вагони...
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21.05.2023 16:17 Відповісти
Ето уже хорошо. После того как из-за нехватки самолетов на рашке сократились авиаперевозки, ж/д стало единственной артеррией соединяющей огромную территорию рашки. Представляю если такие аварии будут случаться регулярно. Зауралье и Сибирскую Народную Республику порвут на части пока им пешком подоспеет помощь
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21.05.2023 15:30 Відповісти
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России
Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю: «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
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21.05.2023 16:01 Відповісти
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21.05.2023 20:20 Відповісти
Ну чому це булі не -
.з рісійськіми чмібіками ?
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21.05.2023 16:31 Відповісти
А "Куєнга" то вже Китай, чи "ісконно-посконно-дебільно" какцапська назва? ))
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21.05.2023 18:10 Відповісти
«На Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів.»
Мало… хочу ще!
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21.05.2023 19:24 Відповісти
Українство Забайкалля воює проти гніту кремля. Треба допомогти їм зброєю чи хоча б захопити якийсь воєнний склад. в ідеалі з ракетами щоб накрити ними всі об'єкти федеральної окупаційної влади в регіоні.
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21.05.2023 23:20 Відповісти
медведев еще не прокурекал что это украинские беспилотники, пролетев всю РАБсию, громят забайкалье?
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22.05.2023 09:22 Відповісти
 
 