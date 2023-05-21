На Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів. ВIДЕО

У Росії продовжується сходження залізничних вагонів. Вночі на Забайкаллі 12 вантажних вагонів на перегоні "Куенга - Приіскова" зійшли з рейок та заблокували роботу на цій ділянці залізниці.

Як зазначило російське МНС, внаслідок аварії довелося затримати рух поїздів. Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися, інформує Цензор.НЕТ.

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Окрім цього, порушено габарит сусідньої колії. Внаслідок аварії наразі тимчасово не курсуватимуть поїзди через цей перегін. А щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, на місце події відправили чотири відновлювальні поїзди.





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Зауважимо, що напередодні у Росії теж ставалися незрозумілі речі на залізниці. Зокрема, в Казані внаслідок підриву релейних шаф затримали кілька вантажних поїздів.

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