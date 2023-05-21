На Забайкаллі у Росії з колії зійшли відразу 12 вагонів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії продовжується сходження залізничних вагонів. Вночі на Забайкаллі 12 вантажних вагонів на перегоні "Куенга - Приіскова" зійшли з рейок та заблокували роботу на цій ділянці залізниці.
Як зазначило російське МНС, внаслідок аварії довелося затримати рух поїздів. Відомо, що 8 з 12 вагонів не просто зійшли з колії, а ще й перекинулися, інформує Цензор.НЕТ.
Окрім цього, порушено габарит сусідньої колії. Внаслідок аварії наразі тимчасово не курсуватимуть поїзди через цей перегін. А щоб ліквідувати наслідки сходження вагонів, на місце події відправили чотири відновлювальні поїзди.
Зауважимо, що напередодні у Росії теж ставалися незрозумілі речі на залізниці. Зокрема, в Казані внаслідок підриву релейних шаф затримали кілька вантажних поїздів.
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Його життя на "Цензорі" було яскравим, та недовгим.
Любой ущерб экономике агрессора это маленькое послабление для жертвы агрессии.
Чем хуже у него с экономикой - тем хуже у него на фронте. Прямая взаимосвязь.
Экономика и война это одно и тоже, причем в этой паре приоритет отдается экономике. И если военные расходы воюющей страны превышают 40%, то все, она побеждена уже, без разницы каким оружием воюет и какие наступательные операции ведет.
Якщо десь стільки хвойних загинуло, десь має стільки ж з"явитися.
Нам треба нову традицію. Купляти тільки ті ялинки на Різдво і Новий рік, які мають коріння, щоб на весну висаджувати. Тільки її не можна тримати при кімнатній температурі більше тиждня.
Це ж, наскільки я розумію, Транссіб, єдина залізниця на Далекій Схід рососії!
Зважаючи на безлюдність тамтешніх міст, ремонтні бригади, техніка, і запчастини будуть добиратись досить довго, та й людей буде малувато для усунення аварії такого масштабу.
В результаті - щонайменьше дві, а може навіть три чи більше діб Транссіб буде стояти, а він же ж і так ледь порається з величезними об'ємами залізничних перевезень у напрямку Хен Шен Вею і Китаю, та й альтернативи у вигляді автомобільних доріг фактично нема.
Так що це чудова новина!
А до неї ще додається ремонт постраждалих вагонів, який навряд чи можно буде зробити, бо на московії через санкції великий брак сильнонагружених підшипників для колісних пар, вони ж їх не випускають через технологічну відсталість!
А перед тим ще розгрузити, підняти і відтягнути вагони...
Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю: «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
.з рісійськіми чмібіками ?
Мало… хочу ще!