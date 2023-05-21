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Оператори дронів ліквідували групу окупантів у Бахмуті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка продовжують нищити окупантів у Бахмуті.
Відео роботи операторів дронів опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+54 igor shmatko
показати весь коментар21.05.2023 15:46
+39 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар21.05.2023 15:55
+30 Sveta Yatsenko
показати весь коментар21.05.2023 15:58
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Будь ласка, зачекайте...
йти пішки десятки кілометрів
рити окопи
щоб в результаті отримати повну сраку осколків від гранати
чи не краще було накуяритись бояришніка в параші і здохнути без болю в сраці???
тепер це плата з української сторони- літають як ганчірки в повітрі
Дехто раніше писав, що оператори мавіків не на "0", не такі вже й вояки, мовляв. А виявилось, що все трохи не так і зовсім не так. Насичення фронту дронами витягували волонтери. МО провалило взагалі цю "весільну" програму, взялось дуже пізно. Мінцифри підключилоь.
200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
Просто обязана выйти.
Мені подобається.
Люди прийшли за гострими відчуттями...
От їх і отримали..