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знищення (4238) 92 окрема штурмова бригада (160) дрони (2592)

Оператори дронів ліквідували групу окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка продовжують нищити окупантів у Бахмуті.

Відео роботи операторів дронів опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори FPV-дрона знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+54
Як же гарно та влучно! Дивився б і дивився!
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21.05.2023 15:46
+39
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21.05.2023 15:55
+30
Мрія кацапа - побачити Україну та здохнути.
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21.05.2023 15:58
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21.05.2023 15:45 Відповісти
Який чудовий лаптєльот!!!
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21.05.2023 16:14 Відповісти
Як же гарно та влучно! Дивився б і дивився!
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21.05.2023 15:46 Відповісти
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21.05.2023 15:55 Відповісти
Ще краще дивитися нові й нові серії цього прекрасного серіалу.
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21.05.2023 16:19 Відповісти
але ж треба було їхати тисячі кілометрів
йти пішки десятки кілометрів
рити окопи
щоб в результаті отримати повну сраку осколків від гранати
чи не краще було накуяритись бояришніка в параші і здохнути без болю в сраці???
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21.05.2023 19:04 Відповісти
Черв'яки все таки окупували українську землю ставши добривом.
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21.05.2023 15:48 Відповісти
Вуха в один бік, а лапті в інший )))
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21.05.2023 15:54 Відповісти
Мрія кацапа - побачити Україну та здохнути.
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21.05.2023 15:58 Відповісти
Та у кацапа в останню мить, може, з'явилась нова мрія, але пізно вже. Сам винен!
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21.05.2023 16:28 Відповісти
в них одна мрія чи на пляшку сісти чи посмоктати щось.
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21.05.2023 23:05 Відповісти
російські свині...прийшли заробляти на українській крові....😡
тепер це плата з української сторони- літають як ганчірки в повітрі
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21.05.2023 15:59 Відповісти
Первая посылочка Орку саме больше понравилась,аж летать научился!
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21.05.2023 16:02 Відповісти
Мрази свиномоскальские.
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21.05.2023 16:04 Відповісти
Справжня насолода для очей
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21.05.2023 16:05 Відповісти
Бейте внуков "дедов", бейте большевистское отребье, чтобы и рук поднять не успели!
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21.05.2023 16:08 Відповісти
Ето прям шикарно. Собакам даже не придется жевать. Готовый фарш
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21.05.2023 16:08 Відповісти
Прекрасна робота! Дякуємо!
Дехто раніше писав, що оператори мавіків не на "0", не такі вже й вояки, мовляв. А виявилось, що все трохи не так і зовсім не так. Насичення фронту дронами витягували волонтери. МО провалило взагалі цю "весільну" програму, взялось дуже пізно. Мінцифри підключилоь.
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21.05.2023 16:09 Відповісти
А могли бы пару лет на киче посидеть и живы б остались. Как же они боятся своего государства. Больше смерти.
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21.05.2023 16:14 Відповісти
файно.
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21.05.2023 16:15 Відповісти
Смерть кацапофашистам !
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21.05.2023 17:00 Відповісти
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21.05.2023 17:22 Відповісти
кадры недельной давности
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21.05.2023 17:36 Відповісти
Takuju krasatu i cherez 10, 20, 30..., 100..., let vnuki, vnukov Ukrainskix voinov, budut naslazdeniem smotret, kak doxnut nacisto-fashistkie roSSijani...
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21.05.2023 18:23 Відповісти
Від цього вони не стали гірше, рєпоєд
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21.05.2023 18:32 Відповісти
КРАСІВОЕ !!
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21.05.2023 17:39 Відповісти
Якісь моцні заряди - рвуть на шмаття. Слава нашим дронщикам, слава ЗСУ, слава Україні!
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21.05.2023 18:05 Відповісти
Особливо виразне відео, на якому орку відриває і ніжки і яйця. Лєпота!
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21.05.2023 18:18 Відповісти
нигде не нашел коордиты для помощи, именно, 92 бригады. всем привет из харькова.
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21.05.2023 18:53 Відповісти
На 6-й секунді у когось касочка злетіла! Отож треба не вийожуватися, а застьобувати ремінчик на касочці. )))
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21.05.2023 19:10 Відповісти
Покажіть це шапіро-соловйову і скажіть що це ще не ла-манш.
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21.05.2023 19:19 Відповісти
Краще показати резніку і сказать шо весілля (зі смертю)
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21.05.2023 22:31 Відповісти
Аж на душе легче стало....
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21.05.2023 19:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZuixnxKu5GI


200 ТИСЯЧ! // ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ
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21.05.2023 19:40 Відповісти
Вот что дрон животворящий делает! Слава Украине и её сбройним силам!!!!
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21.05.2023 19:48 Відповісти
Call-of-Duty: Drones, mission to Ukraine.
Просто обязана выйти.
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21.05.2023 22:12 Відповісти
избиение мальчиков в трусиках
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21.05.2023 22:33 Відповісти
Ефективність.

Мені подобається.
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21.05.2023 23:21 Відповісти
Одразу настрій піднявся!
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21.05.2023 23:58 Відповісти
просмотрел 10 раз 👍👍👍
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22.05.2023 00:09 Відповісти
Ви їх не зрозумієте...
Люди прийшли за гострими відчуттями...
От їх і отримали..
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22.05.2023 00:37 Відповісти
Подивіться і послухайте інтерв'ю В.Золкіна, чи Фаріона, чи Апостола з рашистськими військовополоненими. Це ж поза межами добра і зла. Подивіться на їхні жахливі харі з видимими печатями фізичного виродження, з вираженою дефектами розвитку аж до повної ідіотії у всіх від полковника до солдата, до їхніх самок , до миамаш, чи осеменителів. Дійсно сказано , якщо Господь хоче покарати, то відбирає спочатку розум для 140 млн. рашистської бидлоти. Послухайте цю вонючу свору! Вони прийшли нас вбивати за іпотеку, бо хочуть Лад-Калін, бо понабирали позик на 1-2-3 "свадьбу", "штоп била па-багатому". Тьху....Слів вже немаю!
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22.05.2023 03:03 Відповісти
 
 