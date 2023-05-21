Жителі російського Бєлгорода закликали владу роздати їм зброю. ВIДЕО

Росіяни звернулися до місцевої влади російського Бєлгорода з вимогою роздати їм стрілецьку зброю. На думку місцевих чоловіків, якщо видати їм автомати, вони зможуть відстояти місто, як українці відстояли свого часу Київ.

Вони навіть записали відповідне відеозвернення до влади. Ролик опублікував українським журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

На думку чоловіків на відеоролику, Збройні сили України підуть у наступ і неодмінно намагатимуться захопити Бєлгород. Вимогу про видачу автоматів чоловіки мотивують тим, що ЗС РФ не зможе захистити населений пункт.

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Росіяни звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та до міського управління МВС з вимогою видати їм автомати, оскільки, на їхню думку, українці змогли відстояти Київ, бо городянам видали стрілецьку зброю.

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