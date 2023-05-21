Жителі російського Бєлгорода закликали владу роздати їм зброю. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Росіяни звернулися до місцевої влади російського Бєлгорода з вимогою роздати їм стрілецьку зброю. На думку місцевих чоловіків, якщо видати їм автомати, вони зможуть відстояти місто, як українці відстояли свого часу Київ.
Вони навіть записали відповідне відеозвернення до влади. Ролик опублікував українським журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
На думку чоловіків на відеоролику, Збройні сили України підуть у наступ і неодмінно намагатимуться захопити Бєлгород. Вимогу про видачу автоматів чоловіки мотивують тим, що ЗС РФ не зможе захистити населений пункт.
Росіяни звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та до міського управління МВС з вимогою видати їм автомати, оскільки, на їхню думку, українці змогли відстояти Київ, бо городянам видали стрілецьку зброю.
Будь ласка, зачекайте...
Над тим, що кацапи роблять дрони з гімна і палок, над тим, що їх мобілізовані алкаші і зеки штурмували і таки взяли Бахмут, над тим, що вони тупі і «втарая армія світу» в іграшкових шоломах.
Давайте ржати, так простіше…
У нас, здається, кожний другий знав і чекав вторгнення, але чомусь не звертались із вимогою роздати зброю. А тільки потім, коли каци поперли, роздали зброю лише в Києві, і то, прямо на вулицях і без документів.
Давайте ржати…
Чорти мають зникнути в пеклі,звідки вилізли!!
людей труповзахватчиков не помешает. и так бы конечно отправили, а тут - вроде как добровольно, можно даже женег не давать.
Воно буде захищатись від ЗСУ...
Кому ви скрепні потрібні?
Ми звільнемо свою землю,зробимо кордон з ровом,крокодилами,з напалмом,мінами,відгороимось від вас 200-кілометровою мертвою зоною,щоб вас ніколи не чуть і не бачить...і всім нашим наступним поколінням передамо генетичну пам'ять про цю війну,яка забирає наших Героїв....
На последних картах, когда листок поворачивается - на нём вроде вообще ничего не написано...
Руzzкий zолдат.
А от Белгорода одни камни останутся как от Попасной и Бахмута и ещё тысяч сел и городов Украины !
Смерти вам скорейшей.