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Жителі російського Бєлгорода закликали владу роздати їм зброю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни звернулися до місцевої влади російського Бєлгорода з вимогою роздати їм стрілецьку зброю. На думку місцевих чоловіків, якщо видати їм автомати, вони зможуть відстояти місто, як українці відстояли свого часу Київ.

Вони навіть записали відповідне відеозвернення до влади. Ролик опублікував українським журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

На думку чоловіків на відеоролику, Збройні сили України підуть у наступ і неодмінно намагатимуться захопити Бєлгород. Вимогу про видачу автоматів чоловіки мотивують тим, що ЗС РФ не зможе захистити населений пункт.

Росіяни звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та до міського управління МВС з вимогою видати їм автомати, оскільки, на їхню думку, українці змогли відстояти Київ, бо городянам видали стрілецьку зброю.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+64
Атряд лапатних рембав...
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21.05.2023 16:15
+49
я дам вам парабеллум, что бы вы живыми не сдавались !
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21.05.2023 16:16
+43
Правильно! А поки вони будуть чекать наступу "бандерафцев" - почнуть відстрілювать один одного Або відбиваться від своїх "защитнегав" які будуть тікать з України
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21.05.2023 16:18
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З одним набоєм!
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21.05.2023 18:01 Відповісти
Та кому всралося таке лайно і з таким дебільним "насєлєнієм"? От чому какцапня всіх рівняє по собі? ))) Але сама суть обсерання какцапської наволочі приємна ))) Бажано туди ще 15-20 ракеток для підтримки іміджу (можна і по житловим - тіпа "промахнулись", ніякої жалості до тої сволоти вже нема).
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21.05.2023 18:02 Відповісти
А ще бажано - по однозарядному моцному самопалу на одне какцапське тупе рило! ))) І це не тільки в Бєлгородській, а ще в Курвській, Воронєжській, Каклужській, Засратовсьцій та інших бувших "губєрніях" Какцапської Імперії. Окрему невеличку мортиру можна назвати пуйловротом ))) (хоча, вставити можна й в інше місце тупої істоти).
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21.05.2023 18:07 Відповісти
Давайте ржати і над цим також…
Над тим, що кацапи роблять дрони з гімна і палок, над тим, що їх мобілізовані алкаші і зеки штурмували і таки взяли Бахмут, над тим, що вони тупі і «втарая армія світу» в іграшкових шоломах.
Давайте ржати, так простіше…
У нас, здається, кожний другий знав і чекав вторгнення, але чомусь не звертались із вимогою роздати зброю. А тільки потім, коли каци поперли, роздали зброю лише в Києві, і то, прямо на вулицях і без документів.
Давайте ржати…
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21.05.2023 18:08 Відповісти
Через півтора року війни, вже незрозуміло, хто проводить СВО...
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21.05.2023 18:08 Відповісти
Бог знудився дивитись на ту гівняну яму
Чорти мають зникнути в пеклі,звідки вилізли!!
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21.05.2023 18:14 Відповісти
👍
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21.05.2023 19:25 Відповісти
Роздайте їм зброю...

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21.05.2023 18:09 Відповісти
Дайте їм вагон автоматів, цистерну спирту і запасайтесь попкорном.
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21.05.2023 19:42 Відповісти
яка омерзенна вісімка свинопсів. гойда, вагінери видадуть вам зброю)
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21.05.2023 18:11 Відповісти
Великолепная восьмёрка...
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21.05.2023 22:51 Відповісти
Надивились кіна із мосфільма, "захиснички". Вони наївні думають що з ними хтось буде тягатись в ближніх боях. Прилетить таке що враз галіфе наповниться.
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21.05.2023 18:15 Відповісти
Отмороженному справа дайте лук и стрелы...
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21.05.2023 18:22 Відповісти
Да вас ублюдков еще никто не трогал.Сволочи вы.
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21.05.2023 18:23 Відповісти
Таргани можуть прожити без голови три дні,кацапи можуть прожити без голови все життя.
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21.05.2023 18:54 Відповісти
От же ж *********
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21.05.2023 18:24 Відповісти
Самовипилювання кокошників з планети набирає обертів.
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21.05.2023 18:26 Відповісти
Главное гранат побольше и тротила и они возьмут Белгород за три дня...
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21.05.2023 22:53 Відповісти
тю, дебіли, навіть не знають що хохли на боці Москви воюють зі своєю країною (чи Батьківщиною, у кого як)
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21.05.2023 18:32 Відповісти
И бочку водки
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21.05.2023 18:41 Відповісти
Дайте їм "пургену". Попустить!
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21.05.2023 18:49 Відповісти
і сєльодкі, сєльодкі пабольше...
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21.05.2023 20:30 Відповісти
Русская водка,чёрный хлеб-селёдка эх скрепно...
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21.05.2023 22:45 Відповісти
это они конечно молодцы, Хйлу как раз немного людей трупов захватчиков не помешает. и так бы конечно отправили, а тут - вроде как добровольно, можно даже женег не давать.
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21.05.2023 18:49 Відповісти
После получения оружия сбор у виноводочного.
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21.05.2023 19:01 Відповісти
Не,около банков и супермаркетов...
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21.05.2023 22:46 Відповісти
Это не кацапская тактика.
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21.05.2023 23:09 Відповісти
От,, Киев за три дня,, до дайте оружие защитить Белгород. Свинособаки такие свинособаки.
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21.05.2023 19:02 Відповісти
Щас военком придет и раздаст им и стрелковое оружие, и кирзачи, и вещмешки и повестки.
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21.05.2023 19:08 Відповісти
Дайте , дайте їм автомати а горілку і закуску вони самі знайдуть,😁
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21.05.2023 19:08 Відповісти
Что то мне это напоминает 1917 год февраль ну или октябрь- пьяная матросня с оружием,неужели?
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21.05.2023 22:48 Відповісти
Роздати зброю, і знизити ціни на бухло.
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21.05.2023 19:26 Відповісти
Доречі... це не погані дзвіночки. Я теж вимагаю від "губєрнатара" цього депресивного регіону негайно "расдать аружиє белгародцам! Дайош автамат в каждую семью бєлгародца! І адну хранату!".
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21.05.2023 20:01 Відповісти
Та дайте їм автомати! Нарешті. І запишіть у чмобіки-м'ясо. Мабуть, вони втекли від мобілізації. Вчора. Тепер їх "голими руками" візьмуть, і у вагнерівську м'ясорубку на котлЄти.
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21.05.2023 20:13 Відповісти
28 фанфуриковців
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21.05.2023 20:15 Відповісти
26 Бакинских наркоманов ну где то так...
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21.05.2023 22:49 Відповісти
Оця мерзота приперлася в нашу країну,знищили міста,забрали життя тисяч невинних українців,мільйони біженців...
Воно буде захищатись від ЗСУ...
Кому ви скрепні потрібні?
Ми звільнемо свою землю,зробимо кордон з ровом,крокодилами,з напалмом,мінами,відгороимось від вас 200-кілометровою мертвою зоною,щоб вас ніколи не чуть і не бачить...і всім нашим наступним поколінням передамо генетичну пам'ять про цю війну,яка забирає наших Героїв....
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21.05.2023 20:48 Відповісти
нахрена вони нам потрібні?
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21.05.2023 20:51 Відповісти
Наивные. Я удивлюсь, если им выдадут шото серьёзнее рогатки. Пуйло боится собственного лохтората даже больше, чем найвелычниший лидор
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21.05.2023 20:57 Відповісти
Странный у него листок бумаги! Почему он его держит поперёк?
На последних картах, когда листок поворачивается - на нём вроде вообще ничего не написано...
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21.05.2023 21:02 Відповісти
дайте вже тій свиноті обрізи та вила...
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21.05.2023 21:18 Відповісти
Стоїть, на, мамкін вояка, на, в макіній кепці, на, в мамкіних стрінгах, на, під папкіною боярою, на, та сміливо читає текст написаний прогижиним, на, до першого пострілу, на
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21.05.2023 21:19 Відповісти
Ага, считайте уже вам выдали всем автоматы, а вот патронов к сожалению - увы, будете лишь только прикладами отбиваться. Для страховки, чтоб друг друга не поубивали.
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21.05.2023 22:13 Відповісти
Раздайте патроны поручик шойгу,корнет *** кадыров ипите козу...
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21.05.2023 22:41 Відповісти
Белгородские богачи напряглись...
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21.05.2023 22:43 Відповісти
Надо дать, пусть мочат друг друга.
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22.05.2023 09:30 Відповісти
Горбатых только магила исправит.
Руzzкий zолдат.
А от Белгорода одни камни останутся как от Попасной и Бахмута и ещё тысяч сел и городов Украины !
Смерти вам скорейшей.
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08.10.2023 11:10 Відповісти
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