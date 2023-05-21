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Група поліції "Білий янгол" евакуювала з Бахмуту десятьох людей, зокрема дитину. ВIДЕО
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Евакуаційна група поліції "Білий янгол" евакуювала з Бахмуту десятьох людей, зокрема 14-річну дівчинку. Операція була складною, бо вибиралися люди дорогою серед мін і під обстрілами окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Міністерстві внутрішніх справ України.
Топ коментарі
+12 Андрій Саган
показати весь коментар21.05.2023 17:21
+11 Андрей Фещенко b0999e85
показати весь коментар21.05.2023 17:07
+11 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар21.05.2023 17:36
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" что политика зеледента привела к полномасштабному вторжению" --- ти ідіот думаєш,що кацапи не напали би на Україну? Вони це планували як мінімум з 2004 року,коли вперше побачили, що в Україні достатньо велика проєвропейська сила, і уже з тих часів вимальовували плани про напад, але ти приходиш під любу новину,під любий коментар і ліпиш своє скиглення про зелених, по темі чи не по темі, відразу видно провокатора
До якого "всього РУСЬкого"? Що таке "РУСЬке" на вашу думку? Що означає для вас це слово?
Бо в московії-росії живуть росіяни, а не РУСЬкі - і за національністю росіяни, і за громадянством - також - росіяни. І розмовляють вони російською мовою.
То що таке "усе руське"?
Поворот до нашої історії Русі-України, чи що?
"Невже договорняки про здачу України такі засекречені,що не можна зрозуміти усієї вини Зеленського і його команди. Очі ботоксного, різкий поворот до усього руського, нехтування безпекою народу, інше....це має ім'я зрада" --- це ваша інтерпретація,не більше, ви це прочитали в новинах де журналісти чи хтось інший зробив свою інтерпретацію, це називається субєктивна оцінка,а не обєктивна. Зраду мають підтвердити фактами і доказами у суді, ось це буде рахуватися зрадою. А чиясь субєктивна думка взагалі ніякої юридичної цінності не несе.можете вважати що завгодно,хоч що земля плоска. Не думаю,що журналісти,чи ви знаєте,що взагалі відбувається між державами.як між нашою так і з кацапами так і з західними союзниками, там купу ньюансів і різних моментів, котрі ні журналістам ні вам тим більше не дано знати, і робити якісь висновки не маючи взагалі ніякої чіткої інформації це смішно. Плюс якщо б зелені здавали Україну то повір,ніхто б з союзників сюди ні копійки не дав і не дав жодної зброї,а вони точно знають здають вони чи ні, це вам не журналісти чи ви які роблять свої інтерпретації і оціночні судження.
трохи джавелінів було. але вже більше було стугн. Богдана (яку обсирали і тут) показала себе досить непогано. Щоби створювалась активно тероборона з тренуваннями та добрим озброєнням - ну не полізло б пуйло на мільйони патріотів, що готові захищати свою землю.
Але вибори народу показали москалям, що багато за проросійські партії, багато какая разніца і це вселило кремлівським придуркам, що великого опору не буде. Тим більше, що списки патріотів вже були складені командою портнова (хто його пригрів в Україні?), сбу очолив недолейтенант (я вчився на лейтенанта чотири роки на військовій кафедрі), всі вузькі місця-переходи з Криму розміновані, клістрони із С-300 вилучені і таке інше. Ну прямо запрошували пуйла: ввєді!
"Тим більше, що частина воєнначальників їхніх були проти вторгнення, та ще й з трьох напрямів" --- знову ж таки, хто це сказав, люди в ********* світі такі наївні, коли в інтернеті купу новин,купу субєктивних думок,різних вкидів,фейків і так далі, у людей все одно не виникає і найменшої думки не довіряти тому що пишуть,тому що з тієї інформації яка є процентів 10% це може правда, а решту це або фантазії,інтерпритації,субєктивні думки чи взагалі брехня. Як взагалі можна перевірити що хтось там був проти? Ти це в новині якійсь прочитав? Ну ок,якщо написали значить це 100% "правда" Люди любу новину сприймають за чисту монету, щоб щось знати насправді потрібно бути серед тих тих воєначальників,або серед оточення пуйла,а решту це інтерпритації і фантазії додумувачів
"Щоби створювалась активно тероборона з тренуваннями та добрим озброєнням - ну не полізло б пуйло на мільйони патріотів, що готові захищати свою землю." --- не було стільки зброї,щоб озброїти тероборону, на початку війни україна по суті своєю зброєю воювала
А нахер такі громадяни нам - хай би глотнули той довгоочікуваний глоток "свободи", та ще й подавилися при цьому.
Слово "руССкій" не перекладається українською як "РУСЬкий" за жодних обставин!
"руський мир" - не не просто безграмотне невігластво - це робота на ворожу пропаганду!