Група поліції "Білий янгол" евакуювала з Бахмуту десятьох людей, зокрема дитину. ВIДЕО

Евакуаційна група поліції "Білий янгол" евакуювала з Бахмуту десятьох людей, зокрема 14-річну дівчинку. Операція була складною, бо вибиралися люди дорогою серед мін і під обстрілами окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Міністерстві внутрішніх справ України.

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