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Група поліції "Білий янгол" евакуювала з Бахмуту десятьох людей, зокрема дитину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуаційна група поліції "Білий янгол" евакуювала з Бахмуту десятьох людей, зокрема 14-річну дівчинку. Операція була складною, бо вибиралися люди дорогою серед мін і під обстрілами окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Міністерстві внутрішніх справ України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів ліквідували групу окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+12
Не треба тут тільки цю нісенітницю нести,те що усі українці уже безповоротньо перейдуть на українську це тільки питання часу, але на це знову ж таки потрібне час, кацапам щоб русифікувати ту частину України котра була під кацапією знадобилися століття, тому коли появляються люди котрі починають рюмсати і розводити зраду,що хтось там не дай боже на російській заговорив, то це уже надоїло якщо чесно, купу патріотів наших на російській говорить,котрі гинуть,котрі получають звання героя України, той же Хижак, котрий отримав нагороду на російській говорить,і це тільки один приклад який в голову прийов, це не їх вина, вони виросли в такому серидовищі,яке свторили кацапи, але після 24 числа можна уже не сумніватися,що українці перейдуть на українську, не треба тільки на кожному куті накидатися на кожного,тому що це викликає тільки негатив
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21.05.2023 17:21
+11
Гадаю, що ті хто сиділи в Бахмуті до останнього або злісні пофігісти, або колаборанти, що чекали рашку.
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21.05.2023 17:07
+11
Высеры, Вася? Тебе мало погибших детей, дебил ты эдакий, чтобы понять что политика зеледента привела к полномасштабному вторжению? Вася, как тебе спится по ночам? Крики умирающих украинских детей не беспокоят?
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21.05.2023 17:36
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Гадаю, що ті хто сиділи в Бахмуті до останнього або злісні пофігісти, або колаборанти, що чекали рашку.
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21.05.2023 17:07 Відповісти
Колаборанты сейчас в правительстве Украины. Вам, зелеботам, реально глаза зеленкой залили? Или просто за бабло пишете? За бабло еще как-то можно понять. Но зебилизм головного мозга неизлечим...
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21.05.2023 17:25 Відповісти
и кто подымает политические вопросы в войну тоже провокаторы
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21.05.2023 17:27 Відповісти
Да тут цих ідіотів як гною,хтось якийсь коментар напише,чи появиться люба новина прибігають здичавілі і починають строчити свої висери де все зводиться до зелених, хоча коментар чи новина взагалі до цього відношення не має ніякого, кацапи на пропаганду і провокаторів бабок не жаліють
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21.05.2023 17:30 Відповісти
Высеры, Вася? Тебе мало погибших детей, дебил ты эдакий, чтобы понять что политика зеледента привела к полномасштабному вторжению? Вася, как тебе спится по ночам? Крики умирающих украинских детей не беспокоят?
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21.05.2023 17:36 Відповісти
Мабуть таки політика УСІХ недопрезидентів. Навряд чи можна звалити всю відповідальність на одного.
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21.05.2023 17:40 Відповісти
это зеледент на нас напал или )(уйло ?
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21.05.2023 17:40 Відповісти
так у кацапів така методичка усю відповідальність пуйла перекладати на самих українців, будь то зеленський чи хтось інший, це до речі чітко прослідковується з початку війни
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21.05.2023 17:41 Відповісти
Это зеледент отводил наши войска на востоке. Это зеледент увидел мир в глазах путлера. Это зеледент обрезал финансирование гособоронзаказа. Хватит для начала? И это я еще не говорил его знаменитые слова перед выборами "Договоримся посередине".
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21.05.2023 17:44 Відповісти
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21.05.2023 19:38 Відповісти
Для початку каци повинні висловлюватися мовою! Ваша агентури й мови не знає, щоб робити заяви про Президента України! крембл@&і.
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22.05.2023 00:13 Відповісти
Ти бидло свої висери загиблими дітьми прикрити вирішив? Падати я так зрозумів нижче тобі уже нікуди.

" что политика зеледента привела к полномасштабному вторжению" --- ти ідіот думаєш,що кацапи не напали би на Україну? Вони це планували як мінімум з 2004 року,коли вперше побачили, що в Україні достатньо велика проєвропейська сила, і уже з тих часів вимальовували плани про напад, але ти приходиш під любу новину,під любий коментар і ліпиш своє скиглення про зелених, по темі чи не по темі, відразу видно провокатора
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21.05.2023 17:40 Відповісти
Вася, ты туп (прости ради Бога) Кацапы напали в 2014 году (ты не заметил этого). Ты реально тупой если считаешь что путлер напал только в 2022 году?
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21.05.2023 17:47 Відповісти
Давай плакса кацапська ти мені не будеш тут розказувати і вчити хто на кого і коли напав,я і без тебе це прекрасно знаю, я сказав про повномасштабний напад,який би розпочався в любому випадку,будь то зеленський,порошенко чи хтось інший, пуйло не питало б хто там при владі, якщо він пішов на такий крок і підставив свою країну під такі обмеження,санкції, під відповідне відношення до них на десятиліття то хто би там був при владі його б точно цікавило в останню чергу,він би це все одно зробив
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21.05.2023 17:51 Відповісти
Да ради Бога,кацапчик. Считай себе путлера великим полководцем. Не пиши просто пургу, будь умнее на украинских сайтах.
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21.05.2023 17:54 Відповісти
в чому предмет суперечки? чи ти дійсно звинувачуєш Зелю в тому, що путлер напав на Україну? може то потрібно ху йла звинувачувати? я тобі більше скажу - якби не той малазійський Боїнг, путлер би ще в 2014-му пішов далі. Просто тоді замість малазійського боїнга мав бути кацапський боїнг. і плювати ху йло хотіло хто там президент. Він на це взагалі не зважав. він зважав на реакцію світу, та і то тільки на реакцію США і на реакцію Меркель (яку не хотів відкрито підставляти). І навіть якюи Україна виробила тисячу Грім-2, ху йло все одно полізло би, бо йому пох на втрати, враховуючи ті факти, шо саме воно наказало підірвати будинки в Волгодонську перед вторгненням в Чечню.
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21.05.2023 18:43 Відповісти
Не можливо вас читати. Невже договорняки про здачу України такі засекречені,що не можна зрозуміти усієї вини Зеленського і його команди. Очі ботоксного, різкий поворот до усього руського, нехтування безпекою народу, інше....це має ім'я зрада. І досить демагогію розводити. Під кожною новиною є вина нинішньої команди,яка привела війну в Україну.
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21.05.2023 18:13 Відповісти
вина є величезна. але не в тому, що привела велику війну в Україну, а в тому, що провалила підготовку до великої війни, свідомо сподіваючись на те, що вдасться то все розрулити як зараз в Грузії чи в Молдові, не врахувавши того, що наш народ буде битися і що Україна - це зовсім не Молдова і не Грузія по розмірам і по населенню. А війну в Україну привів путлер разом з ковальчуками, патрушевими, шойгу, герасимовими та іншими воєнними злочинцями.
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21.05.2023 18:51 Відповісти
Про що була розмова в Омані з кацапами ? Єрмак там був. Відведення військ з пограниччя і блокування видачі БК, мости...це робив не Герасим, а робили зелені при повному розумі і при своїх цілях. До речі, Маріуполь без БК, а перед тим Відведення частин з Бердянськ і Мелітополь.
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21.05.2023 18:57 Відповісти
ми цього достеменно не знаємо про що вони там говорили. але явно вони там говорили точно не в інтересах українського народу, а говорили в інтересах кацапів і малоросів. В інтересах українскього народу таких таємних зустрічей від українського народу і від західних партнерів не повинно було бути від слова взагалі. При Пороху була позиція - жодних домовленостей про Україну без України, а при Вові пішла риторика таємних сходок в Омані і якщо Європа і США не хочуть нам допомагати, то розвернемось до Китаю, ще й Моторсіч їм продамо..
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21.05.2023 19:18 Відповісти
"поворот до усього руського"

До якого "всього РУСЬкого"? Що таке "РУСЬке" на вашу думку? Що означає для вас це слово?
Бо в московії-росії живуть росіяни, а не РУСЬкі - і за національністю росіяни, і за громадянством - також - росіяни. І розмовляють вони російською мовою.

То що таке "усе руське"?
Поворот до нашої історії Русі-України, чи що?
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21.05.2023 19:08 Відповісти
За окремим столом похмуро обідав руський і боязко позирав навкруги (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 292); Бачиш - руський з тобою, башкир і таджик, Друзі, браття твої, громоносна лавина (Максим Рильський, II, 1960, 179);
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21.05.2023 19:13 Відповісти
Ці безграмотні приклади є зміною значення слів, які були нав'язані нам московитами піч час окупації. Це вони намагаються довести, що все "РУСЬке" - це те саме, що й "русскоє", хоча це зовсім не так. В українській мові немає окремих слів для "русскій-росіянин" - це є росіянин і все. І взагалі в українській мові немає такого іменника як "руський" - це виключно прикметник, що позначає приналежність до Русі-України.
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21.05.2023 20:45 Відповісти
Доречі - РУСЬка мова - це пра-українська мова і не має жодного стосунку до мови російської!
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21.05.2023 20:46 Відповісти
"Не можливо вас читати" --- так не читай,я не стою з автоматом над тобою і не заставляю цього робити.

"Невже договорняки про здачу України такі засекречені,що не можна зрозуміти усієї вини Зеленського і його команди. Очі ботоксного, різкий поворот до усього руського, нехтування безпекою народу, інше....це має ім'я зрада" --- це ваша інтерпретація,не більше, ви це прочитали в новинах де журналісти чи хтось інший зробив свою інтерпретацію, це називається субєктивна оцінка,а не обєктивна. Зраду мають підтвердити фактами і доказами у суді, ось це буде рахуватися зрадою. А чиясь субєктивна думка взагалі ніякої юридичної цінності не несе.можете вважати що завгодно,хоч що земля плоска. Не думаю,що журналісти,чи ви знаєте,що взагалі відбувається між державами.як між нашою так і з кацапами так і з західними союзниками, там купу ньюансів і різних моментів, котрі ні журналістам ні вам тим більше не дано знати, і робити якісь висновки не маючи взагалі ніякої чіткої інформації це смішно. Плюс якщо б зелені здавали Україну то повір,ніхто б з союзників сюди ні копійки не дав і не дав жодної зброї,а вони точно знають здають вони чи ні, це вам не журналісти чи ви які роблять свої інтерпретації і оціночні судження.
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21.05.2023 20:11 Відповісти
Мда, такої єрунди я ще не читала. Ви з якої планети?
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21.05.2023 20:57 Відповісти
з планети земля,де є обєктивна оцінка,яка базується на доказах,документах,експертизах і так далі, і де є субєктивна оціночна думка, яка базується тільки на своїх чи чужих інтерпретаціях
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21.05.2023 21:01 Відповісти
Це про вас кажуть, що їм в очі сеча, а вони зеленого божья роса. Ідіть кудись. Будуть і факти, і суди, і тюрьми для любителів шашликів і асфальту, як ви там написали- на крові.
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21.05.2023 21:03 Відповісти
Ну коли будуть і факти,суди і все решту тоді і поговоримо,а поки що не треба ************** зайяматися
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21.05.2023 21:06 Відповісти
25 02 2022 в Стамбулі були переговори. Представником України був Михайло Подоляк. Представником рф Володимир Подоляк, полковник спецслужб, рідний брат Михайла.
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21.05.2023 21:46 Відповісти
Це доказ зради?
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21.05.2023 21:49 Відповісти
У нас окрім подоляків із арестовичами вже розумних людей немає? Ви мені нагадуєте окремих руцькоязичних часів януковича, коли той ставив на начальників генштабу явних москалів (етнічних росіян чи випускників ярославського училища). А коли такий собі Новоженець став турбуватися про явну підготовку до здачі України, то руцькоязичні зарепетували: что ви імєєтє протів руцкіх? мовляв не факт, шо ці генерали зрадять Україну. Вас що - історія нічому не вчить?
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22.05.2023 08:52 Відповісти
"У нас окрім подоляків із арестовичами вже розумних людей немає?" --- судити розумні вони чи тупі також не має сенсу. Тому що весь негатив знову ж таки люди тягнуть з інтернету,який уже не один рік являється дуже сильним засобом пропаганди. Нажаль дуже мала частка людей здатна критично мислити і розбиратися де правда,де щось під сумнівом,а де відверта брехня, повна відсутність критичного мислення. До речі як і на кацапії, на цьому до речі дуже сильно навчилися грати фсб і їх пропаганда, у цьому вони майстри, вони своє населення оболванили і в Україні також мають досить великий успіх,маніпулюючи,вкидуюучи всяку єресь і розганяючи зради, дураків у нас багато,а пропаганда як раз розрахована на дураків,і кацапи це прекрасно використовують, під час війни любі методи які мають успіх проти ворога вітаються,а особливо такі сильні методи як пропаганда,і кацапи навчилися уже за багато років так майстерно розганяти зради і поширювати фейки,що дураки котрі любу новину сприймають за чисту монету відразу цьому і вірять,і відсутність їх критичного мислення навіть не позволяє їм задуматися,що щось тут може бути не так. Відкрили новину з черговою зрадою, намотали лапшу на вуха,і побігли її розносити дальше, а кацапи радісно потирають руки і радіють що все працює як вони і задумали.
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22.05.2023 09:19 Відповісти
Нагадаю, За те, що Порошенко взяв на роботу Сємочка, в якого родичі в ерефії, і якого звільнив, коли це відкрилось, на Порошенка відкрили 2 кримінальні справи.
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23.05.2023 07:41 Відповісти
Неможливо пишеться разом, медсестра. Йди в перший клас.
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22.05.2023 00:16 Відповісти
А в тобі зразу видно зелену гниду що за гроші пише всілякі дурниці.
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21.05.2023 18:46 Відповісти
при іншому результату голосування - не напали б. На цьому ж ресурсі не раз розповідали про і гру м'язами з метою залякування, і розрахунком ввести ордло в тіло нашої країни на рашистських умовах. Хоча б мінімальне фінансування ракетних програм і пуйло б не рішилося. Тим більше, що частина воєнначальників їхніх були проти вторгнення, та ще й з трьох напрямів.
трохи джавелінів було. але вже більше було стугн. Богдана (яку обсирали і тут) показала себе досить непогано. Щоби створювалась активно тероборона з тренуваннями та добрим озброєнням - ну не полізло б пуйло на мільйони патріотів, що готові захищати свою землю.
Але вибори народу показали москалям, що багато за проросійські партії, багато какая разніца і це вселило кремлівським придуркам, що великого опору не буде. Тим більше, що списки патріотів вже були складені командою портнова (хто його пригрів в Україні?), сбу очолив недолейтенант (я вчився на лейтенанта чотири роки на військовій кафедрі), всі вузькі місця-переходи з Криму розміновані, клістрони із С-300 вилучені і таке інше. Ну прямо запрошували пуйла: ввєді!
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22.05.2023 08:45 Відповісти
"На цьому ж ресурсі не раз розповідали про і гру м'язами з метою залякування, і розрахунком ввести ордло в тіло нашої країни на рашистських умовах" --- ******* у тебе аргументована і обєктивна база на яку ти опираєшся Хтось тут на цензорі сказав,що пуйло грає мязами і це 100% означає що ***** нападати не хотів , звідки хтось може знати хотів він чи не хотів нападати? Він взагалі неадекват, у нього в голові не все впорядку, йому плювати на те скільки там ракет би було,скілки стугн чи джавелінів, воно би все одно напало, йому насрати скільки загине його армії, у нього ціль,знищити Україну.

"Тим більше, що частина воєнначальників їхніх були проти вторгнення, та ще й з трьох напрямів" --- знову ж таки, хто це сказав, люди в ********* світі такі наївні, коли в інтернеті купу новин,купу субєктивних думок,різних вкидів,фейків і так далі, у людей все одно не виникає і найменшої думки не довіряти тому що пишуть,тому що з тієї інформації яка є процентів 10% це може правда, а решту це або фантазії,інтерпритації,субєктивні думки чи взагалі брехня. Як взагалі можна перевірити що хтось там був проти? Ти це в новині якійсь прочитав? Ну ок,якщо написали значить це 100% "правда" Люди любу новину сприймають за чисту монету, щоб щось знати насправді потрібно бути серед тих тих воєначальників,або серед оточення пуйла,а решту це інтерпритації і фантазії додумувачів

"Щоби створювалась активно тероборона з тренуваннями та добрим озброєнням - ну не полізло б пуйло на мільйони патріотів, що готові захищати свою землю." --- не було стільки зброї,щоб озброїти тероборону, на початку війни україна по суті своєю зброєю воювала
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22.05.2023 08:59 Відповісти
подібне оправдання своєму недолугому вибору голосування я чув не від одного. Це цілком природньо для людини примітивної - не признавати своїх помилок. Не стільки через осуд (срав ти на наш осуд), а для власного заспокоєння залишків совісті. Я вже давно зрозумів: упереджених дарма переконувати, хай їх життя учить.
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22.05.2023 09:18 Відповісти
"подібне оправдання" --- яке подібне оправдання? Те що щоб спочатку когось звинуватити потрібно це доказати фактами, доказами і різними експертизами? Так я тобі відкрию секрет,що така формула діє у всьому цивілізованому світі, ніхто не буде винним поки не буде конкретної доказової бази яку перевірять і підтвердять, і якщо для тебе є якась там зрада то це тільки твоя субєктивна думка і оціночне бачення, не більше яке не несе ніякого сенсу, юридичної цінності чи чогось іншого, ти можеш думати,що завгодно, це твоє право, і якщо для тебе це є дико, то тобі напевно треба поглянути в сторону кацапії, там дійсно щоб звинуватити людину, посадити її, намалювати якусь статтю довго думати не треба, це вирішується на раз.
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22.05.2023 09:25 Відповісти
ТИ , і тобі подібні, точно з тих , хто з 2015 року волав повсюду , що "враг нє в крємлє, а в кієвє"! до речі, завдячуючи вам , зелене бидло і прийшло до влади(((( а , тепер "враг уже в крємлє"??? під..раси!
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21.05.2023 19:02 Відповісти
Так це ти **** бігав в стрінгах і на каблуках на банковій з плакатом "Торговля на крові! липецький барон і мальдівський кнур!", я тебе впізнав підар ти дирявий
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21.05.2023 20:20 Відповісти
Это уже к зебирателям, которые выбрали и клована, и зеленую партию во время войны.
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21.05.2023 17:30 Відповісти
А хто не піднімає - той дурень, або зеленобот, що одне й теж.
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21.05.2023 18:39 Відповісти
Все на свинособачій… продовжуйте далі говорити… ганьба таким «українцям», які не поважають самі себе!
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21.05.2023 17:15 Відповісти
если комментатор подымает языковый вопрос значит он провокатор
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21.05.2023 17:20 Відповісти
Не треба тут тільки цю нісенітницю нести,те що усі українці уже безповоротньо перейдуть на українську це тільки питання часу, але на це знову ж таки потрібне час, кацапам щоб русифікувати ту частину України котра була під кацапією знадобилися століття, тому коли появляються люди котрі починають рюмсати і розводити зраду,що хтось там не дай боже на російській заговорив, то це уже надоїло якщо чесно, купу патріотів наших на російській говорить,котрі гинуть,котрі получають звання героя України, той же Хижак, котрий отримав нагороду на російській говорить,і це тільки один приклад який в голову прийов, це не їх вина, вони виросли в такому серидовищі,яке свторили кацапи, але після 24 числа можна уже не сумніватися,що українці перейдуть на українську, не треба тільки на кожному куті накидатися на кожного,тому що це викликає тільки негатив
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21.05.2023 17:21 Відповісти
Як рахували? По податкам чи реєстровим?
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21.05.2023 19:40 Відповісти
ніяк, в гузні в себе виковиряли чисельність і виставили як факт. Достатньо тільки його "прісоєдінєніє" прочитати і зрозуміло - звідки роги ростуть. На вільну так названу Слобожанщину тікало тисячі людей з панської Польщі. Не було прісоєдінєнія - була нагла окупація. Спочатку типу як ордло - підкуп полковників та можливо церкви. А потім все менше вольностей і більше панщини. Читайте, хто нечитав, Панаса Мирного "Хіба ревуть воли..."
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22.05.2023 09:01 Відповісти
Кацапдрил, не тобі оцінювати історію України.
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21.05.2023 19:42 Відповісти
я слушал новости с передовой так половина наших воинов рускоязычные и нечего общаются
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21.05.2023 17:23 Відповісти
а чув що багато наших воїнів хочуть, намагаються переходити на українську? але не треба себе прирівнювати до них, на відміну від них в тебе є більше часу і можливостей вивчати українську, принаймні старатись хоча б коментарі писати українською, бо отак зразу розмовляти то я розумію що важко
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21.05.2023 20:53 Відповісти
Люди так чекали "руського міру", а тут такий облом, та ще й коли "освобождение" було так близько.
А нахер такі громадяни нам - хай би глотнули той довгоочікуваний глоток "свободи", та ще й подавилися при цьому.
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21.05.2023 18:43 Відповісти
російського, не РУСЬкого.
Слово "руССкій" не перекладається українською як "РУСЬкий" за жодних обставин!
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21.05.2023 19:09 Відповісти
Та годі вже. Всі прекрасно розуміють про що йдеться коли на сайті пишуть ці два слова-руський мір. Не треба повчати історії та граматики. Тут не школа.
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21.05.2023 21:25 Відповісти
Це ПРИНЦИПОВЕ, а не якесь граматичне питання!
"руський мир" - не не просто безграмотне невігластво - це робота на ворожу пропаганду!
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21.05.2023 21:44 Відповісти
Є ще гарне новостворене гібридне слово "рюZZкій". Звучить, як знущання над кацапською псевдоведиччю, як плювок в їх придуманий історичний зв'язок з Руссю. Тут і рашистські зетки, ******* аналоги нацистських свастик.
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22.05.2023 00:11 Відповісти
 
 