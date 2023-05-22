Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. ВIДЕО (оновлено)
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Ввечері 21 травня Андрій Білецький оприлюднив інформацію про захоплення у полон нової групи росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Білецький зазначив: "Продовжуємо поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. На відео – захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з пвк "Шторм Z", прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади. Їх ще називають "аналогом вагнера". Який "Вагнер", такі й аналоги".
Топ коментарі
+35 Lis Pedersen b6e739d6
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+21 Zloj Pens cea940b1
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+17 Bob Fayn
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а украинские пенсионеры пусть живут на свою пенсию в 3000-4000 грн. и не мечтают о тушонке
я сам даже не расчитываю на пенсию
пенсия - 3 000 грн. заплати коммуналку, а на оставшиеся деньги выбери что-нить из лекарств по дешевле... а на еду? а зачем пенсионеру еда...
гуманный украинский плен - расходы 10 000 грн.
Наступні будуть в лаптях і онучах?
хоча, це не нам, хлопцям вирішувати, вони його полонили то їм і вирішувати.
раз-два.... і летіть до пекла 😈
АндрУша Білецький розпочав піаритись??!!
А сам де "воює"? В Києві?!
Чи Єрмаку новий герой потрібен? Типу сурогат "Азову".
Поки кращі в полоні, або в землі, цей "стрілець свинками" виліз на люди.
Типу він це і є Азов!
Шукай у Вікіпедії 3-тя окрема штурмова бригада (Україна) в розділі Відомі персони у складі бригади
Читай https://internetua.com/bileckii-pokazav-unikalne-video-shturmu-pid-bahmutom
Но, мое мнение будет играть роль, когда я сам захвачу пленного и буду решать его судьбу.
А когда кто то берет в плен, пусть эти люди и решают.
В Украине нет порядочных россиян с оружем. Это все отборнейшие моральные уроды, заслуживающие только смерти!
Наших пленных освободит упешное наступение ВСУ, а не баш на баш.
Зато рашисты будут знать, что в Украине их ждет только смерть.
От така сруцькая скрепа….
Навіть Отче наш, іроди, НЕЗНАють …
(Шукай у Вікіпедії 3-тя окрема штурмова бригада (Україна) в розділі Відомі персони у складі бригади
А також, читай https://internetua.com/bileckii-pokazav-unikalne-video-shturmu-pid-bahmutom )
Це той Білецький, який воює, а не піариться як Порох на внесках громадських організацій в обороноздатність України і не підлизує сраку янелоху як порох (https://censor.net/ua/news/3418690/yevropeyiske_turne_zelenskogo_ye_vajlyvym_dlya_zabezpechennya_uspishnogo_kontrnastupu_poroshenko )