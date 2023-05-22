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Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. ВIДЕО (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 21 травня Андрій Білецький оприлюднив інформацію про захоплення у полон нової групи росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Білецький зазначив: "Продовжуємо поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. На відео – захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з пвк "Шторм Z", прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади. Їх ще називають "аналогом вагнера". Який "Вагнер", такі й аналоги".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський полонений їсть з ножа консерви у польовому таборі українських військових: "Не, я воевать больше не пойду". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
жалюгідні пацюки повзають по українській землі 😐
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21.05.2023 20:07
+21
Ну Вы загнули - 4000гр.!У меня за 40 лет стажа 2800гр.!
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21.05.2023 20:36
+17
Який "Вагнер", такі й аналоги" аналоговнєт
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21.05.2023 20:03
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Який "Вагнер", такі й аналоги" аналоговнєт
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21.05.2023 20:03 Відповісти
На обміні буде піаритись єрмак з будановим.
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22.05.2023 09:55 Відповісти
жалюгідні пацюки повзають по українській землі 😐
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21.05.2023 20:07 Відповісти
выдать по ножу и по банке тушонки для начала. пусть уже привыкают к гуманному украинскому плену.

а украинские пенсионеры пусть живут на свою пенсию в 3000-4000 грн. и не мечтают о тушонке
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21.05.2023 20:18 Відповісти
Ну Вы загнули - 4000гр.!У меня за 40 лет стажа 2800гр.!
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21.05.2023 20:36 Відповісти
да, 2800 - это жестко.
я сам даже не расчитываю на пенсию
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21.05.2023 20:59 Відповісти
Треба було йти в "СН". "Там можно прібарахліться, что і внукам хватіт"
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22.05.2023 09:59 Відповісти
Остатки совести не позволили вступать в это гуано.
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22.05.2023 10:03 Відповісти
було раніше - один полонений кацап обходиться в 10 тис в місяць. Так що шановні пенсіонери, як вам таке????
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22.05.2023 10:22 Відповісти
именно об этом...
пенсия - 3 000 грн. заплати коммуналку, а на оставшиеся деньги выбери что-нить из лекарств по дешевле... а на еду? а зачем пенсионеру еда...

гуманный украинский плен - расходы 10 000 грн.
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22.05.2023 10:35 Відповісти
Два останніх полонених що, в спортивках?
Наступні будуть в лаптях і онучах?
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21.05.2023 20:20 Відповісти
Вділи те, що зручніше. Спортивки практичніші за їхній дубок.
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21.05.2023 20:45 Відповісти
і ікри не забудьте..
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21.05.2023 20:20 Відповісти
прям цибуля
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21.05.2023 20:21 Відповісти
якісь бомжі
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21.05.2023 20:34 Відповісти
А шо тут писали по Білецького?
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21.05.2023 20:36 Відповісти
Тобі подарунок ми знаємо ти любиш музичні інструменти і любиш стукати
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21.05.2023 21:08 Відповісти
якийсь він яловий. краще б дострілили аніж чекати поки воно роздягнеться.

хоча, це не нам, хлопцям вирішувати, вони його полонили то їм і вирішувати.
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21.05.2023 20:40 Відповісти
на коптер піде, а потім на нашого поміняють. Подвійна користь.
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21.05.2023 23:20 Відповісти
наші мінятися не вміють. користь сумнівна.
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21.05.2023 23:27 Відповісти
Чмобиков из Хакасии и Алтайского края продают за 25к рублей чвк "Ветераны"...которые отправляют их в штурмовые отряды Z и без поддержки и нормального вооружения штурмовать позиции под Бахмцтои.....о чем рассказали жёны и матери чмобиков во время обращения к Шойгу и путену(с)рос.сми
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21.05.2023 20:41 Відповісти
Интересно, что первый весь в навороченной амуниции, а остальные вообще в гражданке...
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21.05.2023 20:54 Відповісти
может первый бурят... ему хоть переодевайся, хоть голым - все равно за местного не прокатит
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21.05.2023 21:02 Відповісти
a навіщо витрачати формy, чмобики ж "одноразові"
раз-два.... і летіть до пекла 😈
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21.05.2023 23:34 Відповісти
Може у низ форма "переходящая".
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22.05.2023 09:31 Відповісти
Победители лапотные.
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21.05.2023 20:56 Відповісти
Вау!
АндрУша Білецький розпочав піаритись??!!
А сам де "воює"? В Києві?!
Чи Єрмаку новий герой потрібен? Типу сурогат "Азову".
Поки кращі в полоні, або в землі, цей "стрілець свинками" виліз на люди.
Типу він це і є Азов!
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21.05.2023 22:12 Відповісти
Андрій Білецький, на відміну від Alex Vassago, воює в складі 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України. Командир Тактичної Групи "А".
Шукай у Вікіпедії 3-тя окрема штурмова бригада (Україна) в розділі Відомі персони у складі бригади
Читай https://internetua.com/bileckii-pokazav-unikalne-video-shturmu-pid-bahmutom
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22.05.2023 10:49 Відповісти
Мое мнение, что зря.
Но, мое мнение будет играть роль, когда я сам захвачу пленного и буду решать его судьбу.
А когда кто то берет в плен, пусть эти люди и решают.
В Украине нет порядочных россиян с оружем. Это все отборнейшие моральные уроды, заслуживающие только смерти!
Наших пленных освободит упешное наступение ВСУ, а не баш на баш.
Зато рашисты будут знать, что в Украине их ждет только смерть.
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21.05.2023 22:23 Відповісти
Москалі кляті, були здорові, коли їхали убивати Українців, а попали у полон до них, геть немічними стали, скотиняки!!!
От така сруцькая скрепа….
Навіть Отче наш, іроди, НЕЗНАють …
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21.05.2023 22:40 Відповісти
ох же и ******* форма у кацапни!
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21.05.2023 22:55 Відповісти
Це той самий Білецький який під час виборчої компанії хвостиком тягався з манкуртами за Порохом Укропом і закидав його свинками, яких десятки вагонів було виготовлено і привезено із мокшанських бібіней для дескридитації Президента патріота. Патріота який прикладав зусилля для вступу України в систему колективної безпеки --НАТО. І які наслідки діянь всієї цієї гнилої братії??? ПС. В тому числі команди 95 кварталу клоунів дегенератів.?
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21.05.2023 23:21 Відповісти
Це той Білецький, який є командиром Тактичної Групи "А" і воює в складі 3-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України.
(Шукай у Вікіпедії 3-тя окрема штурмова бригада (Україна) в розділі Відомі персони у складі бригади
А також, читай https://internetua.com/bileckii-pokazav-unikalne-video-shturmu-pid-bahmutom )
Це той Білецький, який воює, а не піариться як Порох на внесках громадських організацій в обороноздатність України і не підлизує сраку янелоху як порох (https://censor.net/ua/news/3418690/yevropeyiske_turne_zelenskogo_ye_vajlyvym_dlya_zabezpechennya_uspishnogo_kontrnastupu_poroshenko )
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22.05.2023 11:03 Відповісти
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22.05.2023 08:24 Відповісти
Розляглося чмо.
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22.05.2023 09:51 Відповісти
АЗОВ молодці! ЗСУ -Герої!
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22.05.2023 09:55 Відповісти
Азовцев как будем вытаскивать? За Богуслаева всех не отдадут..
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22.05.2023 10:12 Відповісти
Лапти
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22.05.2023 10:17 Відповісти
Можна не сумніватися, що цей кацап після обміну прицде ще раз. Якщо ж знову потрапить в полон і знову обміняють, то знову прийде. І робитиме це постійно. Чому? Бо кацап за психоемоційним розвитком близький до ігромана з хворобою залежності аід ігрових автоматів. Кожного наступного разу він думає, що цього разу йому пощастить.
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22.05.2023 10:20 Відповісти
Ну з рашистами все зрозуміло.Цікаво інше - скільки полонених військових з лугандону,як казала пані І.Геращєнко - наших людей в окупаціі, відмовились від обміну та повернення в оту саму окупацію?Коли вже до нашої влади дійте,що НАШІ звідтіля виїхали ще до повномасштабного вторгнення?Залишилось 99% лугандонських рашистів з українським пашпортом.А геній по правах людини,ще й пропонує пробачати їм рашистське громадянство.
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22.05.2023 10:35 Відповісти
Ну це Сватове, там зеки шторма
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22.05.2023 10:51 Відповісти
 
 