Українські воїни продовжують поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. ВIДЕО (оновлено)

Ввечері 21 травня Андрій Білецький оприлюднив інформацію про захоплення у полон нової групи росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Білецький зазначив: "Продовжуємо поповнювати обмінний фонд на Бахмутському напрямку. На відео – захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з пвк "Шторм Z", прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади. Їх ще називають "аналогом вагнера". Який "Вагнер", такі й аналоги".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський полонений їсть з ножа консерви у польовому таборі українських військових: "Не, я воевать больше не пойду". ВIДЕО

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео