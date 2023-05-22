Це ризик для них, - Байден відповів на заяву російського МЗС про "колосальні ризики" від надання F-16 Україні. ВIДЕО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден заявив на пресконференції.

Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".

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