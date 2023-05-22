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Байден (2335) F-16 (419)

Це ризик для них, - Байден відповів на заяву російського МЗС про "колосальні ризики" від надання F-16 Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден заявив на пресконференції.

Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українських пілотів почнуть навчати на літаках 4-го покоління, зокрема на F-16, - Байден

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16, - Салліван

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+65
Щойно над Чорним морем завалили 35 сушку . Гойда русня . !!
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21.05.2023 23:49
+46
Красавчег
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21.05.2023 23:45
+45
РФ = КНДР, реагувати там на шось уже нема сенсу. Це божевільні чучхе
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21.05.2023 23:45
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РФ = КНДР, реагувати там на шось уже нема сенсу. Це божевільні чучхе
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21.05.2023 23:45 Відповісти
Красавчег
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21.05.2023 23:45 Відповісти
Троль 80-го левела ))))))
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22.05.2023 09:23 Відповісти
Кацапчеки!
Ваш день авиации 13-мая!
Запомните!
May 13th
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21.05.2023 23:48 Відповісти
Это слова Президента.
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21.05.2023 23:48 Відповісти
Щойно над Чорним морем завалили 35 сушку . Гойда русня . !!
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21.05.2023 23:49 Відповісти
Гнойна русня!
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22.05.2023 00:24 Відповісти
ахахахааааа!!!!!!! ......это новый бренд на ,, гойда,, !!!!!
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22.05.2023 00:51 Відповісти
Здається ще Марк Твен сказав, що "ніде стільки не брешуть. як під час виборів та на війні".
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22.05.2023 10:00 Відповісти
Байден тримає слово. Сказав колись,що кацапія «дорого заплатить» - так є і буде.
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21.05.2023 23:50 Відповісти
так, це не *****, що не слово - то брехня
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22.05.2023 00:10 Відповісти
Ще минулої осені стало зрозуміло, що план перемоги України буде не занад-то швидким, а ближче до виборів президента США. По-перше, весь цивілізований світ зацікавлений в ослаблені рашки, а по-друге, демократам треба прийти на вибори на хвилі перемоги України, а якщо це зробити за 1,5 роки до виборів, то наші корупціонери ще встигнуть спаскудити все корупційними скандалами. Тому, навчання пілотів до осені і розгром раші в зимову, чи весняну компанію 2024 - визлядає логічним в очах заходу
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21.05.2023 23:51 Відповісти
Гроші США під наглядом аудиту. На цей випадок - перестрахувалися.
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21.05.2023 23:53 Відповісти
І молодці! Але демократам потрібен на виборах такий вагомий козир, як перемога України, бо багато грошей виділено на допомогу. І чим ця перемога буде в акурат ближче до виборів (ще гаряченька), тим краще
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22.05.2023 00:00 Відповісти
Республіканцям теж такий вагомий козир потрібен, що не може не тішити.
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22.05.2023 01:59 Відповісти
Нагел Херр
События развиваются очень быстро..

Так, например, оказалось, что пузырек полетел в Японию не по своему желанию, а по желанию дедушки Байдена. Президент Франции даже прислал свой самолет в Эр-Рияд за телом бубочки.

Нужен он был Байдену только для того, чтобы смотря ему в глаза он ответил на главный вопрос: сколько он еще будет тянуть кота за хвост с началом контрнаступления.

Еще, говорят, дедушка заинтересовал вопрос о том, стало ли коррупционеров, с арестом Князева, меньше, или наоборот - больше.

Подробностей этой воспитательной беседы мы пока не знаем, но скоро должны увидеть какие-нибудь ее результаты.

Короче, "триумфальное" путешествие по Европе закончилось для бубочки холодным душем в Японии, прямо в "костюме грибника"
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22.05.2023 08:41 Відповісти
яких тільки казочок усілякі хери не розповідають, щоб хоча один дурень їх десь процитував. а якщо цих дурнів буде більше, то взагалі - хайп!
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22.05.2023 08:53 Відповісти
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25.05.2023 05:57 Відповісти
у кожного свій бос...наприклад якомусь херру платить *****.
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25.05.2023 08:47 Відповісти
Зеленському ***** платить за ржачні зелені серіали на раші: за сватів, папіків, свіданія.

Їрмаку ***** платить за сумісні із фсб-шними друзями батька бізнеси на раші.
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07.06.2023 00:11 Відповісти
Іди Нагел Херр.
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22.05.2023 09:20 Відповісти
**
чому ми не в НАТО

**(як завхоз Їрмак дає ****** найвеличнійєвшивому шлімазлу)
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03.06.2023 21:31 Відповісти
Вибух!!!!Сімферополь знеструмлено.
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21.05.2023 23:55 Відповісти
Этонемы
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21.05.2023 23:57 Відповісти
Это в Сильпо петарды купили
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21.05.2023 23:58 Відповісти
Кры(м\с)чане!! Долой западное ляктричество!! Даешь скрепные свечи!! Ура!!!
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21.05.2023 23:58 Відповісти
Які свічки, лучини ...
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22.05.2023 09:26 Відповісти
Деда - ты лучший!!!
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22.05.2023 00:02 Відповісти
*****, тільки не вішайся, у в'язниці може зустрінеш справжнє кохання, з поцілунками у пупок на ніч!
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22.05.2023 00:02 Відповісти
Кого вообще в этом мире уже **** что там хрюкает ****** расися
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22.05.2023 00:05 Відповісти
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22.05.2023 00:07 Відповісти
Джим Кєрі і Алєк Болдвін
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22.05.2023 00:12 Відповісти
Алек Болдуин - убийца.
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22.05.2023 04:50 Відповісти
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22.05.2023 00:34 Відповісти
Зачётный троллинг
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22.05.2023 00:43 Відповісти
Це їх кінець. І наша перемога..
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22.05.2023 01:00 Відповісти
дед-дедом, а мозг работает на высоте. Сориентироваться так быстро и потроллить, ещё нужно уметь!
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22.05.2023 01:11 Відповісти
Він зупиняє думки (медитує), як і багато хто в Штатах, тому у них мізки дефрагментовано та працюють швидко
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22.05.2023 01:47 Відповісти
at least for them.
Хто тут амер? я бы перевел: по меньшей мере - для них. Кто прав?

смысл как бы немного разный получается....
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22.05.2023 01:11 Відповісти
Звучить: it is for them.
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22.05.2023 01:16 Відповісти
а сори, значит не так услышал
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22.05.2023 01:25 Відповісти
Ораторська майстерність: сильно, але точно!
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22.05.2023 01:56 Відповісти
Нарешті. Раніше у нього був тільки страх перед Росією П....а, а тепер замість того з'явився легкий гумор.
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22.05.2023 02:34 Відповісти
Діду приїздили до Києва.
***** сцить у бункері, сере в чємодан, відеонаради з попереднім записом власного мариння.
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22.05.2023 07:37 Відповісти
It is for them
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22.05.2023 04:00 Відповісти
Люто плюсую!+++++++++
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22.05.2023 06:40 Відповісти
"Колосальні ризики" пережили ще після HIMARS
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22.05.2023 07:13 Відповісти
І Джавелінів, і танків, і Пертіотів )))))
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22.05.2023 09:28 Відповісти
Не поклонник деда я, но. Но поразительно мгновенно, кратко и ёмко ответил он--- на ходу почти,в пол оборота! Не отнять. Можно спотыкается в 80 лет смело--- если башка работает качественно!
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22.05.2023 07:24 Відповісти
Мне на секунду показалось что дед завис.
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22.05.2023 07:30 Відповісти
Байден при зустрічі із делегацією Зеленського потис руку очільнику ОПи.
Це щось значить?
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22.05.2023 07:50 Відповісти
Джо мочи педофила.
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22.05.2023 10:08 Відповісти
Хроника одного президента



‎22.‎05.‎2023

США чітко переконались, що фінансова допомога Україні ніяк не впливає на фінансування ЗСУ, яке штучно тримається на дефіцитному рівні перекиданням грошей на комерційні проекти керівництва держави. Тому вони вирішили перейти на пряме збройне постачання, а гроші відправляти під контроль МВФ і Світового банку.

Коли в січні сукупний дефіцит фінансування ЗСУ склав 16,2% міністр фінансів США Джанет Єллен (англ. Janet Yellen) приїхавши до Києва (див. 27.‎02.‎2023), попередила Зеленського, що подальше скорочення фінансування ЗСУ з бюджету викличе зменшення американської допомоги. Зеленський попередження ігнорував.
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22.05.2023 11:56 Відповісти
22.‎05.‎2023

При зустрічі в Хіросимі (Японія) президентів США і України президент Байден повідомив своєму українському колезі що :

1. Починаючи з 01.06.2023 р. всі прямі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.

2. Військова допомога буде надаватись на умовах LL ( lend-lease) з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ КОНТРОЛЮ.

3. Україні передано перелік фігурантів розслідувань США, щодо розкрадання бюджетних коштів за період 2022-2023 і рекомендації по кадровим питанням.

4. Україні було повідомлено про критичну необхідність повернення фінансового декларування посадових осіб держави.

Ще два пункти нам невідомі.
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22.05.2023 11:58 Відповісти
 
 