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Це ризик для них, - Байден відповів на заяву російського МЗС про "колосальні ризики" від надання F-16 Україні. ВIДЕО
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден висміяв росіян, які заявляли про "колосальний ризик" від того, що Вашингтон передасть Україні винищувачі F-16.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден заявив на пресконференції.
Байдена запитали, що він думає про заяву росіян щодо того, що постачання F-16 Україні призведе до "колосальних ризиків", на що той відповів: "Для них".
Топ коментарі
+65 Maksim Perepelitca
показати весь коментар21.05.2023 23:49
+46 Alexey Poltorak
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+45 Михайло Михайлович Іл 22368e1f
показати весь коментар21.05.2023 23:45
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События развиваются очень быстро..
Так, например, оказалось, что пузырек полетел в Японию не по своему желанию, а по желанию дедушки Байдена. Президент Франции даже прислал свой самолет в Эр-Рияд за телом бубочки.
Нужен он был Байдену только для того, чтобы смотря ему в глаза он ответил на главный вопрос: сколько он еще будет тянуть кота за хвост с началом контрнаступления.
Еще, говорят, дедушка заинтересовал вопрос о том, стало ли коррупционеров, с арестом Князева, меньше, или наоборот - больше.
Подробностей этой воспитательной беседы мы пока не знаем, но скоро должны увидеть какие-нибудь ее результаты.
Короче, "триумфальное" путешествие по Европе закончилось для бубочки холодным душем в Японии, прямо в "костюме грибника"
Їрмаку ***** платить за сумісні із фсб-шними друзями батька бізнеси на раші.
чому ми не в НАТО
**(як завхоз Їрмак дає ****** найвеличнійєвшивому шлімазлу)
Хто тут амер? я бы перевел: по меньшей мере - для них. Кто прав?
смысл как бы немного разный получается....
***** сцить у бункері, сере в чємодан, відеонаради з попереднім записом власного мариння.
Це щось значить?
22.05.2023
США чітко переконались, що фінансова допомога Україні ніяк не впливає на фінансування ЗСУ, яке штучно тримається на дефіцитному рівні перекиданням грошей на комерційні проекти керівництва держави. Тому вони вирішили перейти на пряме збройне постачання, а гроші відправляти під контроль МВФ і Світового банку.
Коли в січні сукупний дефіцит фінансування ЗСУ склав 16,2% міністр фінансів США Джанет Єллен (англ. Janet Yellen) приїхавши до Києва (див. 27.02.2023), попередила Зеленського, що подальше скорочення фінансування ЗСУ з бюджету викличе зменшення американської допомоги. Зеленський попередження ігнорував.
При зустрічі в Хіросимі (Японія) президентів США і України президент Байден повідомив своєму українському колезі що :
1. Починаючи з 01.06.2023 р. всі прямі поповнення бюджету України зі сторони США будуть відбуватись через структури МВФ і Світового банку.
2. Військова допомога буде надаватись на умовах LL ( lend-lease) з ДОДАТКОВИМИ УМОВАМИ КОНТРОЛЮ.
3. Україні передано перелік фігурантів розслідувань США, щодо розкрадання бюджетних коштів за період 2022-2023 і рекомендації по кадровим питанням.
4. Україні було повідомлено про критичну необхідність повернення фінансового декларування посадових осіб держави.
Ще два пункти нам невідомі.