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військовополонені (628) полонені (1951) Лубінець Дмитро (332)

Російським полоненим показали фільм про їхні воєнні злочини в Україні, - омбудсмен Лубінець. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російським полоненим військовим показали фільм "Абсолютне зло" про воєнні злочини їхньої армії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у телеграмі омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, який також опублікував відео з перегляду фільму полоненими росіянами.

"Що в головах цих осіб — невідомо, що в очах — подивіться самі. Сподіваюся, що після перегляду, вони усвідомили, хто є абсолютним злом у цьому світі", — написав омбудсмен.

Також читайте: Україна не каратиме мешканців окупованих територій за паспорти РФ, - Лубінець

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+52
Как будто эти "зрители" не знали ничего. Вернутся домой и расскажут, как проклятые укрфашисты зомбировали их постановочными роликами. Поэтому хватит метать бисер.
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22.05.2023 00:53
+48
Розмова з кацапом триває не довше кулеметної черги.
Доведено роками!!
Слава Нації!!!
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22.05.2023 00:56
+33
Подібні покази, так само як і діяльність, наприклад Золкіна, не мають ніякого сенсу. Москалі все це знають і скоюють злочини свідомо.
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22.05.2023 00:56
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Потрібно цім полоненим читати лекції про історию України і те як кацапи винищували українців . І після обміну Україна буде мати у раши безкоштовних пропагандистів
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22.05.2023 00:48 Відповісти
Вони заснуть на таких лекціях!
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22.05.2023 00:52 Відповісти
І шо ? Навчаються же іноземним мовам коли сплять

Включати по радио у камерах лекції - вони будуть добре знати історию України 🤣🤣🤣
причому кожну лекцію по 30 разів
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22.05.2023 00:56 Відповісти
Ви багато іноземних мов уві сні вивчили?
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22.05.2023 01:18 Відповісти
Мультики. 30 з гаком рокiв тому вивчал разговорный Английский с допомогою мультиков. F-ing GREAT help, man!
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22.05.2023 03:48 Відповісти
в Лувр звози на екскурсію.. потім у Венецію..
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22.05.2023 04:18 Відповісти
Хрен там. Поедут в Техас, на натуральный ранчо, две недели поживут как нормальные люди, подьем до рассвета, вывел коня, оседлал, только потом - завтрак. И весь день - жопой об седло, прыг-теленок в кустах запутался, прыг - молодой бугай до стада маток прибился, прыг- чужой скот проволочный забор проломил....и стОит это удовольствие нехило.Проклянут меня молодые не раз...поначалу.
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22.05.2023 04:30 Відповісти
Колись мені анекдот американський розказували:
"Призвали молодого фермера в армію Пише мама йому листа:
- Синочку! Як ти там? Чи не важко?
- Мамо! Я - на курорті! Нам дозволяють спать аж до 6 годин ранку!"
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22.05.2023 05:39 Відповісти
Was this studying process while sleeping? In this case, all the schools and Universities are thewaist of the money, so they must be closed!
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22.05.2023 06:08 Відповісти
щоб не заснули до стільців провести струм ... а в кінці екзамен , хто не здав на обмін не іде .
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22.05.2023 09:15 Відповісти
Розмова з кацапом триває не довше кулеметної черги.
Доведено роками!!
Слава Нації!!!
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22.05.2023 00:56 Відповісти
Тут я згодна. НО , треба же якось взростити протестний рух у раши, шоб рашу розвалили . А для цього зерна сумніву сіяти потрібно вже полоненим
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22.05.2023 00:59 Відповісти
ви гляньте ,що в школах рашистських та дитячих садках ...які зерна вирощують...ненависть і пропагують війну..це все є в інтернеті відео і фото..коли так званий "ветеран" в садочку розказує дітям про смерть, що це природньо для дитини. Ви вважаєте ,що оцим відмороженим ,щось допоможе ? гляньте на стріми українських блогерів з рашистами...це просто жах...навіть словами не передам які вони йонуті на всю голову
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22.05.2023 01:07 Відповісти
Те що жах , я згодна. Но треба якось цю гидру розвалити на окремі країни і хай вони потім друг друга луплять ізза межи . А щоб розвалити - потрібна критична масса протестного єлекторату. Українці виростили ту імперію - українці іі мають і поховати
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22.05.2023 05:21 Відповісти
Смерть ворогам ‼️
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22.05.2023 01:27 Відповісти
і це повинно бути на рівні державної програми...ми ж добре знаємо що пропаганда на них впливає
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22.05.2023 09:45 Відповісти
Пане Лубенец В інтернеті он лайн цього фільму нема . ЧОМУ ??? Може його потрібно усім показувати ?
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22.05.2023 00:51 Відповісти
Аха і щоб хакери наші, коли в них канали чи сайти зламують нехай отвкі фільми показують
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22.05.2023 06:13 Відповісти
кава...чай ...бутерброди...кіно --курорт
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22.05.2023 00:53 Відповісти
Чиста постіль, гарячий душ, ватерклозет, а не буда на ямі у дворі. Чотиразове харчування. На їх утримання 10 тис з нашого бюджету на місяць, а мінімальні зп й пенсії в нас на порядок нижчі...
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22.05.2023 06:17 Відповісти
от мене,аж шляк трафляє...при наших ,то пенсіях
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22.05.2023 06:45 Відповісти
Угу ще й з тих копійок комуналку платять. Квадратів більше, ніж у собачої конури, значить ніхто ту субсидію не дасть. А повірка лічильників? І пенсію маленьки, бо стаж набили собі ще при союзі, а потім були чорні зп у 90-х..зате мокш годуємо фруктами, овочами, рибою, м'ясом..щоб бідненькі не схудли..а наших з полону в якому вигляді повертають??? С@ки..
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22.05.2023 08:37 Відповісти
Как будто эти "зрители" не знали ничего. Вернутся домой и расскажут, как проклятые укрфашисты зомбировали их постановочными роликами. Поэтому хватит метать бисер.
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22.05.2023 00:53 Відповісти
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22.05.2023 01:31 Відповісти
Не зомбували..то тортури були...ще скарги накатають
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22.05.2023 06:18 Відповісти
кацапи не мають нічого спільного з людством
інтелект-0
совість-0
доброта-0
емпатія-0
мораль-0
не варто сподіватися, що їх можна змінити
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22.05.2023 09:16 Відповісти
Eto nachalo denacifikaciji roSSijan!
Takie filmi budut objazatelni prosmotru vsem roSSijanam neskolko pokolenie, let tak na 100, posle pobedi Ukraini.
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22.05.2023 00:53 Відповісти
наївна Лубянець....усвідомили...приїдуть по обміну і теж саме буде
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22.05.2023 00:55 Відповісти
Нехай лопатами працюють
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22.05.2023 00:56 Відповісти
Подібні покази, так само як і діяльність, наприклад Золкіна, не мають ніякого сенсу. Москалі все це знають і скоюють злочини свідомо.
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22.05.2023 00:56 Відповісти
Я думаю їм сподобалось те кіно. Хоч не аплодували по закінченню?
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22.05.2023 00:56 Відповісти
Це як одному злодію, показувати злочини іншого. Все вони чудово знають, тому й поперлись сюди, а ви їм кіна крутите замість яєць.
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22.05.2023 00:59 Відповісти
ще скумбрію їм по 8 грн покажіть
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22.05.2023 01:04 Відповісти
і підготовку до шашличків)))
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22.05.2023 01:06 Відповісти
Абсолютно не в тему, але...сегодня свадьба у нас. Названа сестра моей дочи виходить замиж. Сицилианка .Муж - Пуерто-рикан. Дайте им Ваши пожелания, Панове.
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22.05.2023 01:04 Відповісти
щоб в сім'ї ні ногою кацапів не було!!!
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22.05.2023 01:07 Відповісти
Не буде. Там Католiцтво, все строго.
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22.05.2023 03:29 Відповісти
миру та злагоди...
і щоб мали діточок,як на небі зірочок
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22.05.2023 01:10 Відповісти
Дякуемо Пану.
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22.05.2023 03:30 Відповісти
..а чого тут- з москалями й нашим горем..???- не знайшов часу\місця..??- думай, типа америкос мурза...((
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22.05.2023 01:30 Відповісти
Жизнь продолжуется, незважаючи на вiйну, Пане...
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22.05.2023 03:33 Відповісти
☺️👍🤝
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22.05.2023 12:28 Відповісти
"Сестра моей дочи", ви мабуть ще чоловік своєї дружини, син власної матері.
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22.05.2023 01:32 Відповісти
Написано же ж : "Названа сестра...".

Чи Ви не знаєте такого?
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22.05.2023 02:53 Відповісти
"Сто лят і мєх червонцев!"
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22.05.2023 05:41 Відповісти
Тема - злочини московитів. Було що вони ходили по хатам і вистрілювали всіх - разом з дітьми.

І ти сюди притулив своє?

Я стримався тільки тому, що подумав що ти просто дурень...
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22.05.2023 06:17 Відповісти
Щастя молодятам, Вам внучат)
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22.05.2023 06:20 Відповісти
Панас Буйний- Щастя, здоров'я, многая літа ☺️🌻

https://www.youtube.com/watch?v=u7Qo-Z0KxbM



Панас Буйний- Щастя, здоров'я, многая літа
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22.05.2023 12:26 Відповісти
хрен вони усвідомили....
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22.05.2023 01:08 Відповісти
ясен пень!
в "Бесах" чел был, Степан Трофимович, кажись, все "загадочную русскую душу" искал..... дебил..... как можно искать то, чего НЕТ??......
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22.05.2023 01:19 Відповісти
Симферополь сегодня спать ложится пораньше...... )
https://twitter.com/Tendar/status/1660390152294879233?s=20
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22.05.2023 01:13 Відповісти
Не потрібно сподіватися що ці москалі і омоскалені щось можуть зрозуміти. Їх голови так забиті брудом, що абсолютна їх більшість буде ще дуже довгий час не здатна розібратизя де є добро, а де є злою Також вони будуть не здатні розібратися де є правда, а де - брехня. Можливо більшість з них до кінця свого життя буде не здатна в цьому розібратися, Також потрібно розуміти, що навіть не розуміючи простих істин, вони завжди будуть схилятися до підпримки тої точки зору; якою б безглуздою вона не була, але яка буде виходити з їхні боліт.
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22.05.2023 01:18 Відповісти
...
Потрібно було показати як відрізують голову та яйця полоненним.
....
чи побоялися нанести "психічну травму" ?
...
Показати як розкопують могили з ростріляними цивільними чтто встановити їхні данні та перезаховати по людські на цвинтарі...
...
А що вони їм показували взагалі?
...
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22.05.2023 01:20 Відповісти
Чёта я не увидел в глазках этих баранов понимания происходящего на экране. Уверен, что вернутся и будут рассказывать как "фошизды-биндеры" их заставляли пропаганду смотреть. Восстанавливать разрушенное лет 5-10 - вот какова от них польза, нахер мне их глазки лживые.
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22.05.2023 01:20 Відповісти
👍
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22.05.2023 09:20 Відповісти
Кіно полоненим москалям треба показувати щодня ввечері, одразу після їхнього повернення з примусових робіт по розмінуванню української території.
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22.05.2023 01:21 Відповісти
Липше б не поверталися із тих розмінувань.
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22.05.2023 03:50 Відповісти
Бл#дь.... на каналі кацапському (опозиция 2.0) у ю-тубі викладають відео проти війни й режиму *****. Хай поживляться скільки там впадобаєк під відео й зрозуміють нарешті що адекватних людей на Засрашці МАКСИМУМ 2-3%. Й до ср4ки їм фільми, у їх у голові фраза "єто всьо фєйк, нє вєртє "Украфашістам"". Даремно витратили електроенергію.
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22.05.2023 01:22 Відповісти
Та им похер.
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22.05.2023 01:25 Відповісти
сидит мусор, ничего не монимает
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22.05.2023 01:39 Відповісти
Он недавно выложили перехваченый разговор, где картавый внук говорит бабке что убивали в Кременной. Та сказала что правильно. Считай что фильм ей показал.
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22.05.2023 02:46 Відповісти
В идеале конечно им нужно показывать фильмы и про преступления и про рашку, про пуйло и его дворцы и роскошь его окружения и прочей элиты. Но желательно, чтобы они после фильма писали или рассказывали краткое изложение того что они в фильме увидели. Кто не захочет или будет не то рассказывать - не давать жрать, пока не посмотрит ещё раз и не расскажет правильно. И так каждый день просмотр - закрепление материала и только тогда еда. Вот тогда бы было дело.
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22.05.2023 03:09 Відповісти
Ой не тих права він захищає.
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22.05.2023 04:07 Відповісти
ну, таке.

лекція вовкам про шкідливість м'яса.
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22.05.2023 04:15 Відповісти
Які вовки, єьанулись?
Гієни.
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22.05.2023 07:40 Відповісти
Пздець, зелений ідіотизм не знає меж. Потім після кінопоказу в бан ку їх зводять і барбершоп.
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22.05.2023 05:08 Відповісти
Вони напевне були в захваті. Побачили яка у них армія альфачів що вони можуть робити що завгодно і їм за це нічого не буде, і навіть в полоні до них їх противник вимушений нормально ставитись. Вернуться і будуть це знову робити впевнені у своїй безкарності.

Так собі ідея.

Їх морально ламати треба, психологічно оброблювати що вони були повністю поламаними та добровільно служили нам. Опускати та робити на них компромат. Накачувати хімією щоб гарантовано трупи якщо не будуть нам служити. Вибивати з них все що можна, всю історію їх життя, навіть те що вони забули. (Щоб при потребі можна було любо замінити агентом - як робить рф) Використовувати це як важелі впливу. І Вербувати. Звичайно все це робити без слідів.
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22.05.2023 05:24 Відповісти
Щось в цьому є.
Кацапи тільки силу розуміють, до гуманості вони відносятся як і до гей пропаганди.
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22.05.2023 10:53 Відповісти
Не зважаючи на все наше та колективного заходу бажання бути гуманними, толерантними і т.п., але проти генів не попреш, і культуру не зміниш в дорослих, а лиш в дітей. Тобто факт - вибору у нас немає. Дорослий гоблін є дорослим гобліном і природу його вже не змінити. Або ми вчимось в противника діяти так над громадянами рф як діє кремль, поводитись з жителями федерації так як вони привикли та вважають за правильне щоб з ними так поводились, або ми стаємо на старі граблі і у нас нічого адекватного не виходить. Якщо ми будемо з ними поводитись так як вони привикли то вони нас будуть поважати - кадирівці які їх опускали, гвалтували та різали як свинею тому факт. Не можна поводитись із дикою твариною як з людиною, бо ми різні як по генах так і по культурі яку несемо в собі. Скільки не вчи чайному етикету дорослу дику тварину - нічого з цього не вийде.

Але звичайно все це в ніякому випадку не треба знати чи демонструвати нашим гедоністичним партнерам.
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22.05.2023 11:33 Відповісти
Та вони сидять і думають мовчки: "А чё? Так можно было? А я, дурак, боялся такое творить! Вернусь - попробую!"
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22.05.2023 05:46 Відповісти
А, може, так думають: "Во как мі хахлам далі! Вийду с плєна - повторю."
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22.05.2023 09:38 Відповісти
Іншого разу (з полоном) може не буть
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22.05.2023 12:00 Відповісти
Може i таке бути...
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22.05.2023 12:34 Відповісти
этих тварей каждый день без выходных ганять на руины наших городов и сел разбирать завалы , складывать кирпичи и похлебку давать такую как рашафашисты нашим пленным дают --- ****** этот показушный гуманизм и милосердие --- они по телефону хвастают как убивают всех подряд и детей и стариков --- а мы им кино крутим , гыдко ***** смотреть на такое ,,воспитание,, ,,асвабадителей,,--- эти мрази должны пахать на руинах от восхода до заката солнца
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22.05.2023 05:58 Відповісти
О, в фильме - про Елену Зеленскую.

Это им знакомо. Елена Зеленская им в 2014м за 15 тыщ рублёв сливала места расположений ЗСУ.
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22.05.2023 06:06 Відповісти
И, что? Хоть одного замучила совесть и он повесился?
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22.05.2023 06:42 Відповісти
Та шо там їм в очі дивитись! Вони генетичні злочинці, цей відос їм як людині мелодрама.
Тільки жорстокі щоденні процедури допоможуть їм зрозуміти, що так робити не можна.
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22.05.2023 06:50 Відповісти
а какой смысл показывать маньякам их преступления ?
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22.05.2023 07:17 Відповісти
Подивіться і послухайте інтерв'ю В.Золкіна, чи М.Фаріона, чи Д. Апостола з рашистськими військовополоненими. Це ж поза межами зла. Подивіться на їхні жахливі харі з видимими печатями фізичного і розумового виродженння до повної ідіотії у всіх них: від полковника до солдата, до їхніх самок , до мамаш, чи осеменителів цих двоногих самок. Дійсно сказано , якщо Господь хоче покарати, то відбирає спочатку розум і ставіть печать неповноцінності десницею своєю на їхні морди . Такі печаті вліпив Господь на морди 140 млн. рашистської бидлоти. Послухайте цю вонючу свору! Вони прийшли нас вбивати за іпотеку, бо хочуть Лад-Калін, бо понабирали позик на 1-2-3 "свадьбу", "штоп била па-багатому". Тьху....Слів вже немаю!
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22.05.2023 07:38 Відповісти
👍 чиста правда
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22.05.2023 09:26 Відповісти
То старі кадри. Хай покажуть розбиті Бахмут, Маріїнку, поневічені дома в Дніпрі, Києві, Вінниці та інших містах. А потім у кожного запитають - за що. Цікаво яка буде відповідь.
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22.05.2023 08:00 Відповісти
просмотр фильм может быть оправдан только перед расстрелом как приговор
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22.05.2023 08:22 Відповісти
Цікаво чи багато кацапів попросили скинути їм фільм на телефон чи флешку, вони такі фільми *******.
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22.05.2023 09:02 Відповісти
Забули попкорн їм видати.
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22.05.2023 09:07 Відповісти
Контрпропаганда обов'язкова, але це має бути системно та професійно. У свій час комуняки успішно перевиховували полонених фашистів і створили ГДР. Вже є підрозділи з росіян, які воюють на нашому боці. Їх також треба залучати до процесу.
І ні в крему разі не можно плутати путінських московитів з росіянами за національності. Бо чверть нашіх воїнів етнічні росіяни.
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22.05.2023 09:36 Відповісти
В коментарях до цієї новини спостерігається скептицизм стосовно перевиховання полонених каців. Проте дарма, той стан в якому знаходиться лапотний народ - рукотворний, тому інвертувати переконання полоненим є цілком досяжною цілю, якщо виховну роботу проводити грамотно, регулярно і систематично.
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22.05.2023 09:41 Відповісти
Ви пробували хоч раз релігійно віруючого переконати, що його "священні" книги переповнені нісенітницею, а середньовічні ритуали (та ******** сект теж) безглузді вистави?
В політиці те ж саме. Багато істот з слаборозвинутою свідомістю сприймають їхніх, тих, чи інших, створених пропагандою ідолів, як богів, або, в крайньому випадку, як живих представників Бога на Землі.
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22.05.2023 09:53 Відповісти
Ти дебіл ?
Виходить що Дарвіна за Бога вважаєш, а мавпу своїм родичем
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22.05.2023 10:49 Відповісти
Якщо болотним істотам вже один раз змогли інсталювати систему цінностей, цілком можливо це зробити ще багато раз. А той факт що полонені не є інтелектуальною елітою (як Ви і вказали) лише має спростити завдання. Ви вірно підмітили що віруючих складно переконати, так і є. Проте методичний підхід, має допомогти досягнути мети.
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22.05.2023 11:24 Відповісти
Роман "Механічний апельсин"Ентоні Берджеса та фільм Стенлі Кубрика по ньому перегляньте. Дуже підходить до теми перевиховання виродків-психопатів з нахилом в садизм.
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22.05.2023 09:44 Відповісти
Всякі виродки-психопати це відхилення притаманне незначній кількості особин на фоні загалу, і тому має розглядатися як виключення.
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22.05.2023 11:29 Відповісти
..каждый отдавший приказ,каждый с оружием,каждый сказавший да за 3 мировую войну в Ukraine,ДОЛЖЕН БЫТЬ СУДИМ И ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В UKRAINE
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22.05.2023 09:51 Відповісти
Лопати та кайла в лапи, і на розбір завалів, праця зробила з мавпи людину.
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22.05.2023 10:44 Відповісти
Російським полоненим показали фільм про їхні воєнні злочини в Україні, - омбудсмен Лубінець Джерело: https://censor.net/ua/v3419822

ЯК ЩО ЦЕ ПОКАЗУВАТИ ПЕРЕД ЇХ СТРАТОЮ, ТОДІ НОРМ, А ТАК ТАКАЖ ТУПА ЗАТЕЯ ЯК І САМА Зе ВЛАДА
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22.05.2023 10:47 Відповісти
Червоний Хрест ще не заявив що це негуманне поводження з військовополоненими і порушення Женевської конвенції?
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22.05.2023 13:55 Відповісти
а чому вони не на колінах дивляться ?
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22.05.2023 14:46 Відповісти
Ви що, з дуба впали? Та вони навпаки тішаться як "хохлов *******". Ну, ви точно безвиліковно хвора на голову нація.
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22.05.2023 19:23 Відповісти
 
 