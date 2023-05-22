Російським полоненим показали фільм про їхні воєнні злочини в Україні, - омбудсмен Лубінець. ВIДЕО
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Російським полоненим військовим показали фільм "Абсолютне зло" про воєнні злочини їхньої армії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у телеграмі омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, який також опублікував відео з перегляду фільму полоненими росіянами.
"Що в головах цих осіб — невідомо, що в очах — подивіться самі. Сподіваюся, що після перегляду, вони усвідомили, хто є абсолютним злом у цьому світі", — написав омбудсмен.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Включати по радио у камерах лекції - вони будуть добре знати історию України 🤣🤣🤣
причому кожну лекцію по 30 разів
"Призвали молодого фермера в армію Пише мама йому листа:
- Синочку! Як ти там? Чи не важко?
- Мамо! Я - на курорті! Нам дозволяють спать аж до 6 годин ранку!"
Доведено роками!!
Слава Нації!!!
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не варто сподіватися, що їх можна змінити
Takie filmi budut objazatelni prosmotru vsem roSSijanam neskolko pokolenie, let tak na 100, posle pobedi Ukraini.
і щоб мали діточок,як на небі зірочок
Чи Ви не знаєте такого?
І ти сюди притулив своє?
Я стримався тільки тому, що подумав що ти просто дурень...
https://www.youtube.com/watch?v=u7Qo-Z0KxbM
Панас Буйний- Щастя, здоров'я, многая літа
в "Бесах" чел был, Степан Трофимович, кажись, все "загадочную русскую душу" искал..... дебил..... как можно искать то, чего НЕТ??......
https://twitter.com/Tendar/status/1660390152294879233?s=20
Потрібно було показати як відрізують голову та яйця полоненним.
....
чи побоялися нанести "психічну травму" ?
...
Показати як розкопують могили з ростріляними цивільними чтто встановити їхні данні та перезаховати по людські на цвинтарі...
...
А що вони їм показували взагалі?
...
лекція вовкам про шкідливість м'яса.
Гієни.
Так собі ідея.
Їх морально ламати треба, психологічно оброблювати що вони були повністю поламаними та добровільно служили нам. Опускати та робити на них компромат. Накачувати хімією щоб гарантовано трупи якщо не будуть нам служити. Вибивати з них все що можна, всю історію їх життя, навіть те що вони забули. (Щоб при потребі можна було любо замінити агентом - як робить рф) Використовувати це як важелі впливу. І Вербувати. Звичайно все це робити без слідів.
Кацапи тільки силу розуміють, до гуманості вони відносятся як і до гей пропаганди.
Але звичайно все це в ніякому випадку не треба знати чи демонструвати нашим гедоністичним партнерам.
Это им знакомо. Елена Зеленская им в 2014м за 15 тыщ рублёв сливала места расположений ЗСУ.
Тільки жорстокі щоденні процедури допоможуть їм зрозуміти, що так робити не можна.
І ні в крему разі не можно плутати путінських московитів з росіянами за національності. Бо чверть нашіх воїнів етнічні росіяни.
В політиці те ж саме. Багато істот з слаборозвинутою свідомістю сприймають їхніх, тих, чи інших, створених пропагандою ідолів, як богів, або, в крайньому випадку, як живих представників Бога на Землі.
Виходить що Дарвіна за Бога вважаєш, а мавпу своїм родичем
ЯК ЩО ЦЕ ПОКАЗУВАТИ ПЕРЕД ЇХ СТРАТОЮ, ТОДІ НОРМ, А ТАК ТАКАЖ ТУПА ЗАТЕЯ ЯК І САМА Зе ВЛАДА