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Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд у Бєлгородській області РФ: "Спасибо всем, кто "курит" там, где надо". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованого у соцмережах, російські добровольці дісталися села Безлюдівка, що розташоване на відстані понад 10 кілометрів від українсько-російського кордону.

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Бійці Російського Добровольчого корпусу провели новий рейд у Бєлгородській області РФ: Спасибо всем, кто курит там, где надо 01

Також дивіться: У Бєлгородській області вночі лунали вибухи, виникла сильна пожежа. ВIДЕО

Окрім того, в мережі опублікований відеозапис зі зверненням представників іншого антипутінського руху - Легіон "Свобода Росії". Його бійці заявляють, що "повертаються додому".

Нагадаємо, що Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Складається з російських добровольців.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+15
Не могли вы пересечь гранийу РФ. ***** говорил что у РФ нет границ. А нет границ значит и нет страны такой
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22.05.2023 10:51
+13
З Богом, хлопці
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22.05.2023 11:01
+10
Бєзлюдовка-дуже красномовна назва...Ну звідки на рабсєє люді-є тільки рабська бидломаса...
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22.05.2023 10:53
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22.05.2023 10:47 Відповісти
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22.05.2023 13:17 Відповісти
Не могли вы пересечь гранийу РФ. ***** говорил что у РФ нет границ. А нет границ значит и нет страны такой
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22.05.2023 10:51 Відповісти
Точно так. РФ, як країни, немає - є рашистська *********.
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22.05.2023 10:56 Відповісти
Бєзлюдовка-дуже красномовна назва...Ну звідки на рабсєє люді-є тільки рабська бидломаса...
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22.05.2023 10:53 Відповісти
Мінздрав московії застерігає-куріть і надалі,особливо в місцях доступних бавовнятку
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22.05.2023 10:56 Відповісти
який сенс, що вони туди залізли? Нікого не вбили і не підірвали. росіяни не підтверджують.
якого хера там робити, для фото? Можна й під Киевом із написом "Ухта" сфоткатися.
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22.05.2023 11:03 Відповісти
Там неподалік Шебекино, біля якого нещодавно щось горіло. Казали московити, що ніби полігон твердих відходів, але ж там поряд аеродром.
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22.05.2023 11:23 Відповісти
А це щоб їм "добре" спалося
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22.05.2023 12:18 Відповісти
З Богом, хлопці
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22.05.2023 11:01 Відповісти
Саме час відкривати другий фронд. Але треба також і на Далекому сході, Якутії, Владівостоці.
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22.05.2023 11:02 Відповісти
жгите все военные обьекты на болотах мацковии
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22.05.2023 11:03 Відповісти
Ех. Рейд по території противника це не клоуни у військовій формі що фотки роблять, а бомжі без зброї но з вибухівкою та інші кого взагалі невідрізниш від мирняка.

Бомж із фпв може ППО спалити, чи військовий склад в тилу перетворити в кратер, а відсутність у "бомжа" будь-чого що може його ідентифікувати ще й гарантуватиме йому виживання та факт що рф шукатиме чорну кішку в чорній кімнаті.
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22.05.2023 11:05 Відповісти
ух ты, за месяц прошли 10 км. потужно.

в каком году они планируют достичь мацквы?
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22.05.2023 11:12 Відповісти
Та вже ж в і бали по крємлю!

А що, проспав?

І це тільки старт. Для початку, парашка буде горіти по всьому периметру кордону.

Це змусить каzламордих думати вже не про наступ, а оборону.
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22.05.2023 12:12 Відповісти
то была галимая постановка для внутреннего пользования, мол посягнули на святое - на пукина.

гореть должно не по периметру на границах, а в глубине территории, их оборона должна быть по линии МКАД. население должно там усердно копать окопы... как диды, ну или бабы
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22.05.2023 12:37 Відповісти
Не дуже зрозуміло навіщо воно нам, але якщо це розглядати як частину дестабілізаційної роботи то можливо і є сенс з таких акцій.
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22.05.2023 11:13 Відповісти
Партизанський рух ніхто не відміняв, дійте хлопці проти рашистів.
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22.05.2023 11:13 Відповісти
Це говорить про те,що є хорошие русские и плохие русские.
Пора відрізняти хороших и плохих русских,а не ліпити собі ворога з кожного 180млн.руского,бо в такому разі проблем буде більш,ніж досить.
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22.05.2023 11:53 Відповісти
Невірний висновок.
Вірний висновок: якщо вам люба ваша мразія, ви й займайтесь її реабілітацією. Наша справа - визволити свою землю!
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22.05.2023 12:06 Відповісти
Це мистецтво війни.
А реабілітацію і поверненням захоплених рос.загарбників займається ермак.
Добре,хоч Генштаб не керується пропагандою,а створює бойові підрозділи з числа кол.рос.військових.
Сама зекоманда планувала в Стамбулі капітуляцію,а тепер на словах-більші націоналісти,аніж С.Бандера-всі рускі вороги
Та і в загонах УПА були росіяни,бо ними правили розумні провідники.
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22.05.2023 13:40 Відповісти
Щось багато "млн." ви написали. Діліть на два!
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22.05.2023 14:24 Відповісти
Гаразд,дані застарілі.
Давайте,146,(01.01.2023).
У всякому разі,не вдвоє.
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22.05.2023 16:25 Відповісти
01.01.2023 на болотах проводили перепис населення? Ні?
146 млн. там можливо і було, в далеких 90-х.
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22.05.2023 16:29 Відповісти
Тоді,Гугл в поміч.
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22.05.2023 16:35 Відповісти
Молодці , Герої !! Най береже Вас Бог !
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22.05.2023 13:00 Відповісти
рейди на територію росії повинні досягати два момента

1) це повинно послаблювати російську армію

2) інформаційна атака.

і якщо з інформаційною складовою більш-менш зрозуміло то з послабленням російської армії не дуже. хай би хоч погранців у полон брали б щоб було на кого вимінювати азов.
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22.05.2023 13:57 Відповісти
Саме інформаційна атака,бо як говорили чеченські моджахеди в час російсько-чеченської війни,перемога в інформаційній війні-половина загальної перемоги.
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22.05.2023 14:05 Відповісти
чеченські моджахеди програли свою війну. отже, роздуми чеченських моджахедів про стратегію війни це роздуми того, хто програв.
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22.05.2023 14:28 Відповісти
Вони не програли,перемога ще буде за ними,питання лише в часі.
А інформаційну війну у росіян вони виграли начисто.
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22.05.2023 16:20 Відповісти
пане, ви переїли забродившої чеченської пропаганди.

чеченці програли свою війну, як на полі бою так і інформаційно, особливо інформаційно.

хто зна що там буде в майбутньому.

можливо нохчий ще переможуть.
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22.05.2023 17:13 Відповісти
Можу лише повторити свої слова.
І не хто зна,а Ічкерія знову повстане-режим слуги путіна розбіжиться,як тільки їх хазяїн впаде.
Ось тут і слуги путіна попечуться, один за одним,на теренах колишнього ссср.
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22.05.2023 17:28 Відповісти
******** реальність та факти.

чеченці програли війну та з часом склали зброю.

тому всі 5 чеченських батальонів в ЗСУ це виключно на грошах, набутті військового досвіду та на ідеї нової боротьби а не на продовженні старої.

стара залишилася в проповідях їхніх шейхів та емірів.

війна не ведеться проповідями.
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22.05.2023 17:37 Відповісти
Ще й як ведеться,тим більше, в мусульманському світі.На проповідях тримався(тримається) дух чеченсьних воїнів,практично всі були(є) вмотивовані.Програли битву,бо не ставало ресурсу,конкретно зброї-бк. Дудаєв говорив:допоможіть нам,бо вони підуть на вас,як і сталось.
І продовжують вони боротись за незалежність трохи іншими методами.
Подоляцька пропаганда цього не розкаже,бо в основі спільний корінь: слугипутіна.
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22.05.2023 17:49 Відповісти
якщо від війни залишилися лише проповіді то війну програно.

чеченське запілля трималося на патріотизмі і на грошах саудитів.

коли саудити перестали давати гроші на одному тільки патріотизму чеченці і пів року не витримали.

тому можна скільки завгодно розказувати про чеченців, які й досі воюють а можна визнати що 2+2=4, порошенко ніколи не стане вже президентом і другу чеченську чеченці путіну програли.
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22.05.2023 18:10 Відповісти
А можна і визнати,що подоляцька пропаганда-найтупіша у світі,суть не в Порошенку і сн опиниться на смітнику історії,якщо не далі.
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22.05.2023 18:14 Відповісти
сободу ***********? звучить не ok.. от біль федерастам - ok
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22.05.2023 17:56 Відповісти
Російські добровольці мають бути свідомими того,що їх можуть злити кроти,мають бути крайньо обережні,щоби їх у пастку не ввели.
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22.05.2023 17:56 Відповісти
 
 