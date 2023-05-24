Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд у Бєлгородській області РФ: "Спасибо всем, кто "курит" там, где надо". ВIДЕО
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Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованого у соцмережах, російські добровольці дісталися села Безлюдівка, що розташоване на відстані понад 10 кілометрів від українсько-російського кордону.
Окрім того, в мережі опублікований відеозапис зі зверненням представників іншого антипутінського руху - Легіон "Свобода Росії". Його бійці заявляють, що "повертаються додому".
Нагадаємо, що Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Складається з російських добровольців.
Будь ласка, зачекайте...
якого хера там робити, для фото? Можна й під Киевом із написом "Ухта" сфоткатися.
Бомж із фпв може ППО спалити, чи військовий склад в тилу перетворити в кратер, а відсутність у "бомжа" будь-чого що може його ідентифікувати ще й гарантуватиме йому виживання та факт що рф шукатиме чорну кішку в чорній кімнаті.
в каком году они планируют достичь мацквы?
А що, проспав?
І це тільки старт. Для початку, парашка буде горіти по всьому периметру кордону.
Це змусить каzламордих думати вже не про наступ, а оборону.
гореть должно не по периметру на границах, а в глубине территории, их оборона должна быть по линии МКАД. население должно там усердно копать окопы... как диды, ну или бабы
Пора відрізняти хороших и плохих русских,а не ліпити собі ворога з кожного 180млн.руского,бо в такому разі проблем буде більш,ніж досить.
Вірний висновок: якщо вам люба ваша мразія, ви й займайтесь її реабілітацією. Наша справа - визволити свою землю!
А реабілітацію і поверненням захоплених рос.загарбників займається ермак.
Добре,хоч Генштаб не керується пропагандою,а створює бойові підрозділи з числа кол.рос.військових.
Сама зекоманда планувала в Стамбулі капітуляцію,а тепер на словах-більші націоналісти,аніж С.Бандера-всі рускі вороги
Та і в загонах УПА були росіяни,бо ними правили розумні провідники.
Давайте,146,(01.01.2023).
У всякому разі,не вдвоє.
146 млн. там можливо і було, в далеких 90-х.
1) це повинно послаблювати російську армію
2) інформаційна атака.
і якщо з інформаційною складовою більш-менш зрозуміло то з послабленням російської армії не дуже. хай би хоч погранців у полон брали б щоб було на кого вимінювати азов.
А інформаційну війну у росіян вони виграли начисто.
чеченці програли свою війну, як на полі бою так і інформаційно, особливо інформаційно.
хто зна що там буде в майбутньому.
можливо нохчий ще переможуть.
І не хто зна,а Ічкерія знову повстане-режим слуги путіна розбіжиться,як тільки їх хазяїн впаде.
Ось тут і слуги путіна попечуться, один за одним,на теренах колишнього ссср.
чеченці програли війну та з часом склали зброю.
тому всі 5 чеченських батальонів в ЗСУ це виключно на грошах, набутті військового досвіду та на ідеї нової боротьби а не на продовженні старої.
стара залишилася в проповідях їхніх шейхів та емірів.
війна не ведеться проповідями.
І продовжують вони боротись за незалежність трохи іншими методами.
Подоляцька пропаганда цього не розкаже,бо в основі спільний корінь: слугипутіна.
чеченське запілля трималося на патріотизмі і на грошах саудитів.
коли саудити перестали давати гроші на одному тільки патріотизму чеченці і пів року не витримали.
тому можна скільки завгодно розказувати про чеченців, які й досі воюють а можна визнати що 2+2=4, порошенко ніколи не стане вже президентом і другу чеченську чеченці путіну програли.