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армія рф (13574) ПВК "Вагнер" (1477)

Родичі мобілізованих росіян скаржаться, що найманці "купили" солдатів і послали на фронт: "25 тысяч рублей за голову, отправляют куда вздумается". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Родичі мобілізованих з Хакасії, Алтайського краю і Кемеровської області записали відеозвернення до президента Володимира Путіна й міністра оборони Сергія Шойгу. Вони просять забрати солдатів із першої лінії фронту на бахмутському напрямку, куди їх відправили без підготовки і командування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".

У зверненні родичі мобілізованих розповіли, що у вересні 2022 року мобілізованих відправили на полігони Омська. Там їх мали підготувати, але родичі стверджують, що це робилося формально – користуватися зброєю бійців не вчили. У листопаді їх вивезли на тижневе навчання до окупованого Криму, у березні – на полігон у Керчі, де провели тижневе навчання штурму.

5 квітня мобілізованих - 501 особу - відвезли на території контрольованої російськими військами Луганської області України, де їхньою бойовою підготовкою займалися найманці ПВК "Вагнер". 10 квітня солдатів доправили до Донецької області й передали їх окремій диверсійно-штурмовій бригаді "Ветерани".

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"За словами "Ветеранів", наші мобілізовані хлопці були куплені ними за 25 тисяч рублів за голову, тому вони мають право відправляти їх, куди їм заманеться", - кажуть родичі.

"12 травня бійці змогли повідомити, що були на першій лінії фронту, а не на другій чи третій, як стверджували "Ветерани". Мобілізовані у складі штурмових бригад билися на бахмутському напрямку - без зв'язку, забезпечення та командування разом із бійцями ПВК "Вагнера". Ненавчені бійці виконували роботу спеціальних підрозділів.

Доля двох взводів мобілізованих невідома. За словами тих, кому вдалося зв'язатися із родичами, поранених та загиблих дуже багато. З 501 людини повернулися близько 130. "Ветерани" звітують лише про свої втрати, стверджують автори звернення. Тих мобілізованих, які повернулися з бойового завдання, відправляють назад на першу лінію зіткнення", - пише видання.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
ви ж хочете цієї війни, то чого волаєте, скот рогатий кацапський?
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22.05.2023 11:28
+10
25 тисяч за голову? Так це добре заплатили.
Зазвичай вистачає пакетика ковбаси або пари кіло риби.
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22.05.2023 11:26
+9
Не вижу тут родственников 500 мобилизованных, от силы два десятка, значит остальных все устраивает.
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22.05.2023 11:37
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25 тисяч за голову? Так це добре заплатили.
Зазвичай вистачає пакетика ковбаси або пари кіло риби.
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22.05.2023 11:26 Відповісти
Вони скаржаться що заплатили то не їм. А так то два кілограма пельменей за рило і всі щасливі.
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22.05.2023 11:50 Відповісти
А шо трапилось ? Дивіться далі зомбоящик,там все добре !!!!
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22.05.2023 12:05 Відповісти
Або шубку... в оренду на пару діб😆
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22.05.2023 11:50 Відповісти
Які там пара діб. В руках потримала - і досить з тебе.
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22.05.2023 11:56 Відповісти
Щось дорого - 25 тис. штука!
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22.05.2023 11:27 Відповісти
сподіваюсь їх усіх там утилізували!!
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22.05.2023 11:27 Відповісти
Можливо це ті рештки чмобіків, яких вчора показували при здачі в полон
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22.05.2023 11:37 Відповісти
ви ж хочете цієї війни, то чого волаєте, скот рогатий кацапський?
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22.05.2023 11:28 Відповісти
Взяли безвольных баранов кацапских и повели на убой, а бараны только бе-бе-бее
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22.05.2023 11:47 Відповісти
отара довбана !
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22.05.2023 11:51 Відповісти
Явно переплатили,пару сотень рублів би вистачило.
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22.05.2023 11:29 Відповісти
оце "двухтисяна двадцать третьєго года" просто шедевр!!.. Якою вони мовою кажуть?))
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22.05.2023 11:30 Відповісти
Мабуть хакасько-кацапською.
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22.05.2023 11:34 Відповісти
25 тыс. мало, дайте нам по 3 млн. и мы за них забудем. Ага и ещё белую ладу. Это они просто торгуются.
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22.05.2023 11:32 Відповісти
Не вижу тут родственников 500 мобилизованных, от силы два десятка, значит остальных все устраивает.
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22.05.2023 11:37 Відповісти
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22.05.2023 11:38 Відповісти
"Ты как челобитную царю подаёшь!!!! " ))
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22.05.2023 11:49 Відповісти
не зрозумів, а чого це стадо звертається до володаря не навколішки? щось розпустилися раби, куди ***** дивиться?
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22.05.2023 11:50 Відповісти
- Как челобитную царю подаёшь?! (с)
П.С.
Больше сказать нечего....
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22.05.2023 11:50 Відповісти
А за то, что полезли в чужую страну убивать - ни слова.
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22.05.2023 11:53 Відповісти
Вимагають переведення на третю лінію. Мабуть звідти є шанс отримати хоча б пакетовані залишки чмобіків 😆
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22.05.2023 11:54 Відповісти
..смерть тварям с болот мацковии !!!!
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22.05.2023 12:11 Відповісти
тю, матросов теж з гранатою на танк і зара герой, а чим вони не задоволені...
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22.05.2023 12:41 Відповісти
На штурм под себя ходили!
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22.05.2023 13:12 Відповісти
"Вышли из зада!"
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22.05.2023 13:14 Відповісти
Как трогательно!
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22.05.2023 13:21 Відповісти
Как челобитную царю подаешь?! На колени!
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22.05.2023 14:54 Відповісти
Кацапы генетические рабы.
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22.05.2023 15:54 Відповісти
Кожнн кацап повтнен здохнути за *****
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22.05.2023 16:56 Відповісти
 
 