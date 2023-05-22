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Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області: "Комендатуру #башат! Козинку обстреливают "Градами". Бл#дь! Это наступление?!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані палаючі будівлі інфраструктури прикордонного переходу з російського боку, опубліковані в соцмережах.

Окрім того, в мережі опубліковані аудіозаписи перехоплених розмов росіян, що мешкають у прикорданні. Згідно з перехопленнями, дуже гаряче у прикордонних селах Козинка, Глотово, Новостроєвка Первая.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд у Бєлгородській області РФ: "Спасибо всем, кто "курит" там, где надо". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
На раїське громадянська війна.
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22.05.2023 11:21
+38
Білгород наполовину взятий, решта зустрічае з хлібом та сіллю.
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22.05.2023 11:21
+33
Які Гради? Як там писав поет: "Люблю грозу в начале мая". Ото гроза з громом від Бога по нехристям!
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22.05.2023 11:21
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Чтоб не расслаблялись)))
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22.05.2023 11:19 Відповісти
Красотєнь!!!
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22.05.2023 11:20 Відповісти
Білгород наполовину взятий, решта зустрічае з хлібом та сіллю.
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22.05.2023 11:21 Відповісти
На раїське громадянська війна.
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22.05.2023 11:21 Відповісти
Які Гради? Як там писав поет: "Люблю грозу в начале мая". Ото гроза з громом від Бога по нехристям!
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22.05.2023 11:21 Відповісти
а ***** приходить с войной в другие страны, козлота кацапская!!! Сидите там под Градами и Буками! А лучше сдохните сразу !!
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22.05.2023 11:23 Відповісти
повеселило що деякі особі щем й українською розмовляють. Украінского ж язика "не существуєт", его ж ленін придумал. Чи ні?)
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22.05.2023 11:24 Відповісти
Там много сел таких с украинскими корнями. И по харьковской обл, почти по границе есть села, где русский язык массовый. Это так исторически сложилось. Причем конфликтов даже бытовых сроду не было никогда. Это тоже факт. Знать надо все.
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22.05.2023 12:11 Відповісти
Це історічєскє так сложілось??? Вам хто ту іторію писав. московія як зозуленя в чужому гнізді - тільки вилупилася з улуса зразу ж підступно брехливо почала глумитися на сусідами.
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22.05.2023 13:04 Відповісти
дворяни перевозили своїх кріпосних на землі поряд із українськими слободами (певно від свободи назва)
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22.05.2023 17:26 Відповісти
Нє, члєнін придумав Україну. А мову придумали в австрійському генштабі. "Ані гаварілі парускі а патом єво іспортілі палякі".
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22.05.2023 12:14 Відповісти
точно)), але головна думка, що його "нэ сущэствуэт" )))))
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22.05.2023 13:29 Відповісти
Класні ролики в ютубі від професора Тищенка про давність мови і зв'язки з іншими слов'янськими
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22.05.2023 17:28 Відповісти
в Шєбєкіно..в Шєбєкіно..
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22.05.2023 11:25 Відповісти
Оце наші довгі язики...Білгород це Україна! Білгород це Україна!...а на рассіі зараз сво з Україною...
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22.05.2023 11:29 Відповісти
А мова яка! Майже солов'їна
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22.05.2023 11:37 Відповісти
а Слава Україні! ніхто не сказав
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22.05.2023 11:57 Відповісти
Тільки матюки кацапські.
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22.05.2023 12:01 Відповісти
Не всі білгородські хохли забули мову...
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22.05.2023 11:37 Відповісти
Бо то запис з української Писарівки. Обстіл іде по обидві сторони кордону
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22.05.2023 12:43 Відповісти
Свободу мешканцям Білгородській народної республіці ті її мешканціям від московської хунти.
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22.05.2023 11:39 Відповісти
Озівське море -- це внутрішеє українське озеро.
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22.05.2023 11:41 Відповісти
А навколоозівська місцина - Країна Оз.
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22.05.2023 11:57 Відповісти
В то время, когда Запад рассматривает вопрос передачи дальнобойнх ракет и Ф-16 под гарантии того что Украина не будет атаковать территорию рашки, эти деятели устраивают такое.
цель - сорвать поставки?
На кого они работают на самом деле?
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22.05.2023 11:42 Відповісти
Ти з ким розмовляєш?

Сам із собою?

"Оні" --- це хто?

У тебе каша в голові і очевидні проблеми з формулюванням думок та комунікуванням.
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22.05.2023 11:46 Відповісти
Там не каша. Там силос. Мабуть, із кавунами, бо забродив добре.
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22.05.2023 12:18 Відповісти
Украина гарантировала, что не будет атаковать территорию РФ западным оружием. Она и не атакует. Граждане РФ, российским оружием атаковали территорию РФ... Причем тут Украина?
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22.05.2023 11:46 Відповісти
Зеленский много раз гарантировал Западу что Украина освободит только свою территорию.
Если из-за этих консерв сорвется передача западного оружия, посмотрю как будешь упражняться в остроумии.
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22.05.2023 11:49 Відповісти
Ізраїль гарантував, що атакуватиме американськими F35 лише власну країну?
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22.05.2023 12:00 Відповісти
Помоему гарантировал что не будет использовать западное вооружение на территории рашки. Грады это советское вооружение. Да и вообще это у русни гражданская война.
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22.05.2023 12:06 Відповісти
США дали мовчазну згоду на далекобійні удари Києва по цілях на території Росії після численних російських ракетних атак на критичну інфраструктуру України.

Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерела у міністерства оборони США.

"Ми не можемо сказати їм, що робити. Це залежить від них, як вони будуть використовувати свою зброю. Але коли вони використовують ту зброю, яку ми поставили, єдине, на чому ми наполягаємо, це на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - передає слова представника Пентагона видання.

За його словами, єдиним обмеженням є напади на цивільне населення Росії, але, "наскільки нам відомо, Україна цього дотримується", додав співрозмовник The Times.https://www.bbc.com/ukrainian/features-63928897
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22.05.2023 12:36 Відповісти
токо самих ракет не дали
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23.05.2023 02:44 Відповісти
И они не просто граждане рф. Почитай статью - они в составе ЗСУ.
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22.05.2023 11:50 Відповісти
Ты там видиш Леопарды? Или ЗапаЗападно вооружение,ракеты? Тогда какие претензии,Запад никогда не запрещал наносит удары по Раисе украинским оружием.
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22.05.2023 12:36 Відповісти
нас там немає
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22.05.2023 11:51 Відповісти
Атаковать западным оружие. Оружием не западного происхождения речь не было.
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22.05.2023 12:11 Відповісти
Разговор что удары не будут наносится f 16,а не вообще по московии.
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22.05.2023 12:26 Відповісти
Так тут же танки, а не Ф-16! З танка видно погано і "джі-пі-еса" немає А земля, і небо, і повітря - ті самі (як пояснювали капітану Титаренку співслужбовці)
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22.05.2023 12:32 Відповісти
Запад не требует того, чтобы УКраина била по территории агрессора - это нонсенс.
Запад требует, чобы Украина не использовала передаваемое ЗАПАДНОЕ оружие на территории РФ.
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22.05.2023 12:44 Відповісти
И что же не поделили два братских народа курской и белгородской народных республик ?
По ходу, началась борьба за взятие под свою крышу контрабас на таможне...
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22.05.2023 11:47 Відповісти
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22.05.2023 11:47 Відповісти
Тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалось, - Боррель
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22.05.2023 11:55 Відповісти
кто такие Власовцы...?
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22.05.2023 12:22 Відповісти
ну для тебя свинорыла это не принципиально...\кури бамбук...\
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22.05.2023 12:31 Відповісти
ты что кацап конкретно хочешь...?
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22.05.2023 12:38 Відповісти
Ему не нравится в США, хочет обратно.
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22.05.2023 16:02 Відповісти
Власовцы - это те, которые под аквафрешем ходят - ибо флаг власовцев - именно аквафреш. А эти ребята - антифашисты.
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22.05.2023 12:51 Відповісти
Настамнет
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22.05.2023 12:21 Відповісти
Як можна уявити,що на рашу не будуть залітати снаряди,якщо Сили оборони наблизяться до кордонів?
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22.05.2023 12:24 Відповісти
Дуже схоже на те, що робили кацапи на кордоні з Україною в 2014 році.
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22.05.2023 12:25 Відповісти
Их методами по ним же,что плохого?
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22.05.2023 12:27 Відповісти
Читаю і дивуюся...гарантировали,не нападать...Ви що там в кацапії зовсім вже ку-ку....Почали війну,і хочуть щоб вона десь була,тільки не в них...
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22.05.2023 12:43 Відповісти
*****, срущее в чемодан, проводит отрицательное наступление.
Так что, скрепные поносцы, кому не нравится, мы идем к вам.
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22.05.2023 12:43 Відповісти
Схоже кацапи почали обстріл, думали що знов буде без відповіді, але наші пішли трошки "у гості" розібратись...
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22.05.2023 12:45 Відповісти
асфабадітєлі з боєм прориваються додому?
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22.05.2023 12:49 Відповісти
Є вже відео, як РД заходять на броні і танчики заходять - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/291279
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22.05.2023 12:58 Відповісти
А мне нравится такой план и такое расписание!
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22.05.2023 13:11 Відповісти
українські дрг не даром хліб їдять
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22.05.2023 13:38 Відповісти
Похоже ребята нашли магазин Военторга, затоварились и понеслась, не пропадать же добру!
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22.05.2023 16:13 Відповісти
Українці Бєлгородської обл., історично Української Землі, чекають ЗСУ на визволення від російських окупантів
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22.05.2023 16:55 Відповісти
єнта наступление - вата-отупление, да
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22.05.2023 18:11 Відповісти
якось говорять ніби трохи по українському, може їх за це ******** радикали посланние московским режимом
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22.05.2023 20:38 Відповісти
 
 