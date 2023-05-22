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Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області: "Комендатуру #башат! Козинку обстреливают "Градами". Бл#дь! Это наступление?!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані палаючі будівлі інфраструктури прикордонного переходу з російського боку, опубліковані в соцмережах.
Окрім того, в мережі опубліковані аудіозаписи перехоплених розмов росіян, що мешкають у прикорданні. Згідно з перехопленнями, дуже гаряче у прикордонних селах Козинка, Глотово, Новостроєвка Первая.
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Топ коментарі
+52 Чайка Київ
показати весь коментар22.05.2023 11:21
+38 Тарас d7f61e0a
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+33 Белла Богун 47d4cda8
показати весь коментар22.05.2023 11:21
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Будь ласка, зачекайте...
цель - сорвать поставки?
На кого они работают на самом деле?
Сам із собою?
"Оні" --- це хто?
У тебе каша в голові і очевидні проблеми з формулюванням думок та комунікуванням.
Если из-за этих консерв сорвется передача западного оружия, посмотрю как будешь упражняться в остроумии.
Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерела у міністерства оборони США.
"Ми не можемо сказати їм, що робити. Це залежить від них, як вони будуть використовувати свою зброю. Але коли вони використовують ту зброю, яку ми поставили, єдине, на чому ми наполягаємо, це на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - передає слова представника Пентагона видання.
За його словами, єдиним обмеженням є напади на цивільне населення Росії, але, "наскільки нам відомо, Україна цього дотримується", додав співрозмовник The Times.https://www.bbc.com/ukrainian/features-63928897
Запад требует, чобы Украина не использовала передаваемое ЗАПАДНОЕ оружие на территории РФ.
По ходу, началась борьба за взятие под свою крышу контрабас на таможне...
Так что, скрепные поносцы, кому не нравится, мы идем к вам.