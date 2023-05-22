Авто керівника РПЦ Кирила потрапило у ДТП в Москві: РосЗМІ пишуть, що його в автівці не було. ВIДЕО

У Росії повідомляють, що автомобіль Aurus, який, ймовірно, належить патріарху РПЦ Кирилу, потрапив у ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Автомобіль Aurus, що, можливо, належить патріарху Кирилу, потрапив у ДТП у центрі Москви. Хто перебував в авто − невідомо. Кремлівські ЗМІ пишуть, що машина належить патріарху Кирилу. Інформація офіційно не підтверджена", - пише ASTRA.

За даними Telegram-каналу Baza, ДТП сталася о 6:30 ранку за московським часом на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулку. Автомобіль "Вольво" виїжджав з провулка, коли в нього врізався "Аурус". Внаслідок зіткнення машин постраждала одна особа, але від госпіталізації відмовилася. Канал пише, що за попередніми даними, авто Aurus закріплено за патріархом Кирилом, але чи був він в автомобілі - невідомо.

Водночас в РПЦ спростували повідомлення про те, що автомобіль патріарха Кирила потрапив в аварію у Москві, пише Интерфакс.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Зараз автомобіль Aurus з патріархом Кирилом під'їжджає до храму Христа Спасителя", - повідомило джерело в патріархії.

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