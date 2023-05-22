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ДТП (4209) Кирил (441) росія (47340)

Авто керівника РПЦ Кирила потрапило у ДТП в Москві: РосЗМІ пишуть, що його в автівці не було. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Росії повідомляють, що автомобіль Aurus, який, ймовірно, належить патріарху РПЦ Кирилу, потрапив у ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Автомобіль Aurus, що, можливо, належить патріарху Кирилу, потрапив у ДТП у центрі Москви. Хто перебував в авто − невідомо. Кремлівські ЗМІ пишуть, що машина належить патріарху Кирилу. Інформація офіційно не підтверджена", - пише ASTRA.

За даними Telegram-каналу Baza, ДТП сталася о 6:30 ранку за московським часом на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулку. Автомобіль "Вольво" виїжджав з провулка, коли в нього врізався "Аурус". Внаслідок зіткнення машин постраждала одна особа, але від госпіталізації відмовилася. Канал пише, що за попередніми даними, авто Aurus закріплено за патріархом Кирилом, але чи був він в автомобілі - невідомо.

Авто керівника РПЦ Кирила потрапило у ДТП в Москві: РосЗМІ пишуть, що його в автівці не було 01

Водночас в РПЦ спростували повідомлення про те, що автомобіль патріарха Кирила потрапив в аварію у Москві, пише Интерфакс.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Зараз автомобіль Aurus з патріархом Кирилом під'їжджає до храму Христа Спасителя", - повідомило джерело в патріархії.

Також читайте: Чехія запровадила санкції проти керівника РПЦ Кирила, він перший у списку, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Na vse Volya Bozha!
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22.05.2023 11:32
+5
Много вопросов судя по фото особенно как то по каскадерски два автомобиля Айрус и Вольво объехали стоящую Скорую с проблесковыми сигналами???? Прямо таки совпадение на месте ДТП СКОРАЯ ждёт ...
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22.05.2023 11:40
+4
Кирилл за рулем курил
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22.05.2023 11:36
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Наче спеціально сиділи й знімали...
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22.05.2023 11:31 Відповісти
Ага. І авто "швидкої допомоги" стояло наготові. )
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22.05.2023 12:12 Відповісти
то знімають "з руки" кусок екрану з відтворенного відео стаціонарної камери!
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22.05.2023 12:23 Відповісти
Na vse Volya Bozha!
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22.05.2023 11:32 Відповісти
На все воля Вольво - дуже гарна автівка.
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22.05.2023 13:33 Відповісти
Кирилл за рулем курил
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22.05.2023 11:36 Відповісти
Надо пафффтарить, а то какая-то незавершенка получается, прям аж перед Богом стыдно, а Бог то ведь любит троицу 🤔🧐😁
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22.05.2023 11:37 Відповісти
гундяй спішил на зустріч з сатаною
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22.05.2023 11:37 Відповісти
авто Aurus закріплено за патріархом Кирилом Джерело: https://censor.net/ua/v3419881 Ким? Богом?
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22.05.2023 11:40 Відповісти
ГИБДД-ом!
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22.05.2023 11:41 Відповісти
До шефа поспішав? На жаль не доїхав...
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22.05.2023 11:46 Відповісти
Много вопросов судя по фото особенно как то по каскадерски два автомобиля Айрус и Вольво объехали стоящую Скорую с проблесковыми сигналами???? Прямо таки совпадение на месте ДТП СКОРАЯ ждёт ...
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22.05.2023 11:40 Відповісти
Так лікарняний провулок. Значить лікарня поруч ось і шаидка стояла.
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22.05.2023 13:21 Відповісти
"Пункт призначення"?
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22.05.2023 11:42 Відповісти
Посмотрел для интереса, что такое "Аурус". Чисто китайский подход к автомобилестроение - кузова - смесь мерседеса, бентли и роллс-ройса
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22.05.2023 11:44 Відповісти
Який жаль що власника не було на передньому сидінні!
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22.05.2023 11:45 Відповісти
Подбирается боженька к вероотступнику... Знаки разные ему посылает...
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22.05.2023 11:48 Відповісти
Гундяю дали понять, что путлер заимел на него зуб.
Что-то не поделили...
Или водочный бизнес или кабаеву....
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22.05.2023 11:54 Відповісти
або мало прихожан дав на сво
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22.05.2023 14:27 Відповісти
Вольво получил со всей дури многотонный удар в бочину и ничего - подрихтуют и продадут.
А Ауди-рус расхерачен в хлам и неизвестны поврежения тех, кто был внутри.
И первая забота - закрыть целлофаном этот позор.
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22.05.2023 12:12 Відповісти
повреждения - обчепятка
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22.05.2023 18:38 Відповісти
Машину несвіжою водою святили!
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22.05.2023 12:18 Відповісти
Водила от Бога! 👍
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22.05.2023 13:05 Відповісти
святой чєлавєк, з мигалками їздить. бог мабуть не любить, коли його раби спізнюються на шоу.
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22.05.2023 13:29 Відповісти
А ще кажуть Господь бог не може промазати...
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22.05.2023 13:29 Відповісти
Дєда любіт скорасть?!
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22.05.2023 14:53 Відповісти
Аурус не скрепная машина. Позор гундяйке.
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22.05.2023 16:00 Відповісти
Скрєпнєнько, православнєнько.
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22.05.2023 16:15 Відповісти
 
 