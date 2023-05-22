У російському Бєлгороді лунають сирени. Губернатору доповіли про "тревожные вести" із військової частини поблизу прикордонного Грайворона. ВIДЕО

В російському Бєлгороді лунають тривожні сирени, а на нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований звук сирен в обласному центрі та фрагмент засідання чиновників, опублікований у соцмережах.

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