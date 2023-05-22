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У російському Бєлгороді лунають сирени. Губернатору доповіли про "тревожные вести" із військової частини поблизу прикордонного Грайворона. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В російському Бєлгороді лунають тривожні сирени, а на нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований звук сирен в обласному центрі та фрагмент засідання чиновників, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+51 Олександр Дніпро
показати весь коментар22.05.2023 12:04
+42 Анатолій Зв
показати весь коментар22.05.2023 12:02
+40 Oleksandr Onys
показати весь коментар22.05.2023 12:01
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Неделю всё воют все местные СМИ
Ну що, русня, як вам "музика війни"? Подобається?
Нічого, з часом відчуєте її на запах, а потім і на дотик.
Соблюдайте правила безопасности и выполняйте все указания украинских военных. Осталось недолго.
https://twitter.com/Jam_0s/status/1660533267831877633
Грайворон 2022: танки заходять на КПП
Грайворон 2023: танки заходять на КПП
Але є нюанс😂
Що трапилось "типу браття"?
Русня, а что с ипаЛОМ?