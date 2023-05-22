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У російському Бєлгороді лунають сирени. Губернатору доповіли про "тревожные вести" із військової частини поблизу прикордонного Грайворона. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В російському Бєлгороді лунають тривожні сирени, а на нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований звук сирен в обласному центрі та фрагмент засідання чиновників, опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські добровольці знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області: "Комендатуру #башат! Козинку обстреливают "Градами". Бл#дь! Это наступление?!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+51
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22.05.2023 12:04
+42
Грайворон судячи з назви це суто українське місто.
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22.05.2023 12:02
+40
Як в тому анекдоті, - хохли прийшли розказати, чо там у ніх
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22.05.2023 12:01
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Как та трєвожна шота навєрна случілась-да лапатнікі...
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22.05.2023 12:00 Відповісти
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22.05.2023 17:06 Відповісти
Це ми ще не починали... то лі єщо будєт, сукі лапотниє!
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22.05.2023 12:01 Відповісти
Шо, опять?
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22.05.2023 12:03 Відповісти
Та неее! Мы с самого начала -- еще не начинали.
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22.05.2023 12:35 Відповісти
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22.05.2023 12:04 Відповісти
Як в тому анекдоті, - хохли прийшли розказати, чо там у ніх
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22.05.2023 12:01 Відповісти
А что там в части?Солдаты бунт подняли и просят матросов Черноморского флота присоединяться?
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22.05.2023 12:26 Відповісти
Думали, що почнеться у Воронежі, а почалось у Білгороді...
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22.05.2023 12:01 Відповісти
Четвёртые сутки пылают кацапы

Неделю всё воют все местные СМИ
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22.05.2023 12:18 Відповісти
Грайворон судячи з назви це суто українське місто.
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22.05.2023 12:02 Відповісти
Так, це Слобожанщина, тимчасово окупована московитами.
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22.05.2023 12:07 Відповісти
Думаю, Верховна рада з задоволенням розгляне заяву Гайворонської народної республіки про возєднання з батьківщиною Україною.
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22.05.2023 14:14 Відповісти
не бійтесь це Україна проводить "спеціальную ваєнную апірацію"
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22.05.2023 12:02 Відповісти
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22.05.2023 12:02 Відповісти
А ви як думали шо будете безкарно дубасити Харківську Сумську обл.
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22.05.2023 12:03 Відповісти
Нарешті справжні сирени, не хакерська атака.
Ну що, русня, як вам "музика війни"? Подобається?
Нічого, з часом відчуєте її на запах, а потім і на дотик.
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22.05.2023 12:03 Відповісти
Трєвога,трєвога, волк унес зайчат!
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22.05.2023 12:03 Відповісти
Лапті, звикайте до сирен і життя в підвалах
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22.05.2023 12:03 Відповісти
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22.05.2023 12:03 Відповісти
Уважаемые жители Белгородской народной республики. При виде украинских флагов не паникуйте, без лишней надобности не выходите из своих домов, старайтесь быть в укрытии. Научится чётко выговаривать -Слава Украине -Героям Слава!
Соблюдайте правила безопасности и выполняйте все указания украинских военных. Осталось недолго.
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22.05.2023 12:03 Відповісти
чекаемо звернення місцевих: "Зеленский, памагиии"
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22.05.2023 12:12 Відповісти
Кацапи, не бздіть. То ЗСУ вас визволяти йдуть.
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22.05.2023 12:04 Відповісти
То їхні - соплємєніки , із легіону Свободи рашки шалять ..
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22.05.2023 12:07 Відповісти
Ну тоді настамнєт.
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22.05.2023 12:13 Відповісти
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22.05.2023 12:04 Відповісти
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22.05.2023 12:36 Відповісти
А шо такое, это исконно украинская земля а как всем известно ВСУ по территории Параши не стреляет. Только по оккупантам на временно окупированной территории Украины. Кацапам для общего развития -, москву, как село, основал укрохохол и киевлянин.
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22.05.2023 12:05 Відповісти
Цей смердючий белгород треба стерти з лиця землі.
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22.05.2023 12:05 Відповісти
Головне щоб це не була провокація під чужим флагом для виправдання щогось. А так дуже добре, що у капаців теж свято.
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22.05.2023 12:06 Відповісти
Зараз почнуть кацапів шукати під ліжком. Прапором звичайно. Я все ж таки буду сповідатися, що це один з етапів контрнаступу, щоб вони резерви туди почали стягувати.
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22.05.2023 12:10 Відповісти
Провокації для чого, щоб війну почати? Їм ніякі провокації не потрібні. Як Царь-Батюшка скаже так і будуть робити.
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22.05.2023 16:23 Відповісти
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22.05.2023 12:07 Відповісти
тррррриииивввоооожжжжнннааа
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22.05.2023 12:09 Відповісти
Мавпи продристались з'їденими помиями🎃. Лапи теж треба мити перед їдою,щоб 21-е не тріскалось. ,😋
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22.05.2023 12:13 Відповісти
шо с хлєбальниками, москалота? може ми можемо чимось допомогти??
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22.05.2023 12:19 Відповісти
А нас-то за что?!
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22.05.2023 12:19 Відповісти
А враги не дремали,уже шли они с далёкой Кубани и вёл их генерал Деникин(С)
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22.05.2023 12:21 Відповісти
Пора белгородцам менять грязные памперсы и с...бывать подальше от границы в сибирские *****.
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22.05.2023 12:22 Відповісти
Це вам, підори москальські, отвєточка за веселу ніч у Дніпровській обласьті сьогодні!
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22.05.2023 12:22 Відповісти
Ну я предполагал что в ближайшее время будет проведена какая то "спецоперация" нашей разведкой, что бы снизить негатив от потери Бахмута. Но я правда думал что это будет удар по какому ни будь аэродрому или что в этом роде. Но и так не плохо, паника в РФ сейчас будет знатная)
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22.05.2023 12:23 Відповісти
Ой, люлі-люлі трявожна что-та!
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22.05.2023 12:26 Відповісти
В бомбоубежище не можем зайти! Да что же это такое!

https://twitter.com/Jam_0s/status/1660533267831877633
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22.05.2023 12:27 Відповісти
Тревожна.
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22.05.2023 12:27 Відповісти
Спецапырацыя идет па плану. План с самого начал был такой. Заматить противника на территория Мацквы и сжечь ее а самим уйти за Урал. Пративник увидит что в Мацкве никог нету кроме жаб и уйдет дамой
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22.05.2023 12:28 Відповісти
Николаевский Ванёк

Грайворон 2022: танки заходять на КПП
Грайворон 2023: танки заходять на КПП
Але є нюанс😂
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22.05.2023 12:39 Відповісти
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22.05.2023 12:41 Відповісти
Бахмут захватили, а Белгород потеряют. Нормально, все по плану.
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22.05.2023 12:31 Відповісти
Бахмут захватили "юридически" ))))))))))
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22.05.2023 12:38 Відповісти
Мамочка, надо валить отсюда!
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22.05.2023 12:39 Відповісти
Не бегаю, с#ки, бо знают, что по мирным валить не будут...
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22.05.2023 12:45 Відповісти
Там не лише східна Слобожанщина, ще Стародубщина, південна Донеччина, Кубань
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22.05.2023 13:01 Відповісти
Якісь пики у "скрЄпних" невеселі.
Що трапилось "типу браття"?
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22.05.2023 13:02 Відповісти
На КПП був бій. Відео - https://t.me/newspn/56671
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22.05.2023 13:03 Відповісти
имчасово окупований Грайворон Білгородської області звільнено з-під російської окупації воїнами Легіону "Свобода России" Мешканці області, не знімайте переміщення сил визволення!
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22.05.2023 13:08 Відповісти
Судячи з відосу погранчастині вже ***** https://twitter.com/i/status/1660574765571088385
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22.05.2023 13:12 Відповісти
БНР буде незалежна від фашіского саюза
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22.05.2023 13:43 Відповісти
Необходимо провести референдум на кпп Грайворона и к вечеру огласить результаты.
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22.05.2023 15:35 Відповісти
Ой люли, люли - прилетели *******
Русня, а что с ипаЛОМ?
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22.05.2023 19:52 Відповісти
 
 