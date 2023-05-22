Танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

На територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ заїхав танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований рух бронемашини, опублікований у соцмережах. Запис зроблений камерою безпілотника.

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