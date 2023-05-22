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Танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО
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На територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ заїхав танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований рух бронемашини, опублікований у соцмережах. Запис зроблений камерою безпілотника.
Топ коментарі
+119 аспм мпри
показати весь коментар22.05.2023 12:06
+63 Алексей Чернявский c9e89eda
показати весь коментар22.05.2023 12:08
+58 Марина Нєчаєва 65f96ff6
показати весь коментар22.05.2023 12:13
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Частина перша "Внєдрєніє"
якби наша мотопіхота мала достатньо ббм то було б доцільно дати трофейні тигри та тайфуни рдк та легіону росії, нехай би зайшли в прикордонне місто якесь та добряче там посиділи скільки змогли.
заодно б повісили пару десятків путінців - в росії смертна кара під мораторієм але якщо рдк беруть владу то і мають право на скасування мораторіїв ЗА ПРАВОМ ВЛАДИ.
Найбільш вирогідний сценарій всього цього дійства - якщо хлопці якнайшвидше не повернуться на нашу територію, то росіяни їх відсікуть від кордону і переб'ють як куріпок. А якщо ще й візьмуть когось в полон, то ото точно буде ПІАР на весь світ.
Який жах коли країною керує тупий клован і назначає на відповідальні посади собі подібних.
А может и зажечь, кто знает. Никогда не кидал снежные комочки с горы ?)