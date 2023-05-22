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Танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ заїхав танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований рух бронемашини, опублікований у соцмережах. Запис зроблений камерою безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В російському Бєлгороді лунають сирени. Губернатору доповіли про "тревожные вести" із військової частини поблизу прикордонного Грайворона. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+119
Якшо шо це невідомі ополченці, а танк можна купити в любому воєнторзі
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22.05.2023 12:06
+63
А что росейская военная доктрина не предусматривает получение ответных звездюлей в ходе СВО
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22.05.2023 12:08
+58
То вони метушаться, бо квіти, хліб з сіллю не підготували, вишиванки непрасовані й "Батько наш Бандера" не репетирували давно..
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22.05.2023 12:13
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Ось вам, кацапи, і контрнаступ.

Частина перша "Внєдрєніє"
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22.05.2023 13:39 Відповісти
А шо за танк ребзя? Русский или украинский?
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22.05.2023 13:43 Відповісти
заходити щоб відразу вийти то таке.

якби наша мотопіхота мала достатньо ббм то було б доцільно дати трофейні тигри та тайфуни рдк та легіону росії, нехай би зайшли в прикордонне місто якесь та добряче там посиділи скільки змогли.

заодно б повісили пару десятків путінців - в росії смертна кара під мораторієм але якщо рдк беруть владу то і мають право на скасування мораторіїв ЗА ПРАВОМ ВЛАДИ.
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22.05.2023 14:08 Відповісти
Це визвольна війна проти тоталитарного режиму почалась?
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22.05.2023 14:27 Відповісти
короче шуйга кунжутгутович доложил верховному ***** что в белгороде ,,ихтамнеты,, высадили десант
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22.05.2023 15:30 Відповісти
Валуйки це величезна військова база. Там на рдк чекає ленд-ліз.
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22.05.2023 16:46 Відповісти
І на Москву ! Давно вже пора
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22.05.2023 18:16 Відповісти
Не розумію навіщо вся ця вистава в стилі шоумена від ГУР Буданова. Ніякого військового змісту в цьому рейді немає бо втримати захоплені НП вони не зможуть, тим паче що ті не мають ніякої цінності. Лише ПІАР для дурня який занапастив заради свого его вже не один десяток спецпризначенців.
Найбільш вирогідний сценарій всього цього дійства - якщо хлопці якнайшвидше не повернуться на нашу територію, то росіяни їх відсікуть від кордону і переб'ють як куріпок. А якщо ще й візьмуть когось в полон, то ото точно буде ПІАР на весь світ.
Який жах коли країною керує тупий клован і назначає на відповідальні посади собі подібних.
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22.05.2023 19:02 Відповісти
Чтобы посеять неуверенность быдла в своих ВС, разве не очевидно?)

А может и зажечь, кто знает. Никогда не кидал снежные комочки с горы ?)
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22.05.2023 20:00 Відповісти
Абсолютно согласен, тихая партизанщина против мостов, жд путей и ЛЭП имеет гораздо больше смысла. По крайней мере, так видится на данном этапе, но кто его знает, что случится завтра, может это действительно начало крупного контрнаступления?
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22.05.2023 23:06 Відповісти
Який танк? Чий танк? Нафіга це взагалі публікувати? Жовта преса, їй богу
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22.05.2023 20:34 Відповісти
если не "абрамс" - то все норм - может кто домой едет. хотя - имхо конечно - кацапам уж весьма прилично мозги засрали, тупо стадо, решений и поступков не будет.
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23.05.2023 00:58 Відповісти
Нужно срочно спросить Китай , что он думает по поводу "российского конфликта"
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23.05.2023 09:19 Відповісти
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