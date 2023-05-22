Губернатор Гладков каже про "інформаційну атаку" на область та заперечує новини про евакуацію. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков каже про "інформаційну атаку" на область.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Побачив, що почалася масована інформаційна атака на Бєлгородську область. Закликають до паніки серед населення на тлі масованого обстрілу Гайворонського району. Ще раз повторюся в Грайворонському районі жоден з цивільних не постраждав, немає поранених та вбитих", - сказав він.
За словами губернатора, наразі розповсюджується інформація з пропозиціями евакуації жителям Шебекінського округу.
"Це брехня, буде погіршення чи покращення, ми одразу всю необхідну інформацію надамо", - додав він.
Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.
Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.
У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.
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загубитисьзагинути від рук ДРГ подлих укрофашістов. Рашн бізнес.
КПП «Грайворон», Бєлгородська область 18+
https://twitter.com/i/status/1660586575112159233