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Губернатор Гладков каже про "інформаційну атаку" на область та заперечує новини про евакуацію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков каже про "інформаційну атаку" на область.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Побачив, що почалася масована інформаційна атака на Бєлгородську область. Закликають до паніки серед населення на тлі масованого обстрілу Гайворонського району. Ще раз повторюся в Грайворонському районі жоден з цивільних не постраждав, немає поранених та вбитих", - сказав він.

За словами губернатора, наразі розповсюджується інформація з пропозиціями евакуації жителям Шебекінського округу.

"Це брехня, буде погіршення чи покращення, ми одразу всю необхідну інформацію надамо", - додав він.

Раніше повідомлялось, що бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської області РФ. Вони знищили прикордонний пункт у Бєлгородській області РФ.

Telegram-канали зазначали, що в області лунають вибухи. На нараді у губернатора голова прикордонного Грайворона доповів про "тревожные вести" із військової частини.

У мережі також з'явилося відео, на якому танк заїжджає на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородській області РФ.

Також дивіться: У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Без паники! Это местное ополчение. А форму и оружие можно купить в любом военторге
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22.05.2023 12:59
+4
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22.05.2023 13:07
+3
Чувак перепуган не на шутку. Уверен, что семью и шмотки уже эвакуировал.
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22.05.2023 13:15
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Після прийняття пропозиції щодо евакуації слідує пропозиція послуг з перевезення особистих речей на нове місце. В дорозі "усушка-утруска", і хазяїн може по дорозі загубитись загинути від рук ДРГ подлих укрофашістов. Рашн бізнес.
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22.05.2023 12:57 Відповісти
Без паники! Это местное ополчение. А форму и оружие можно купить в любом военторге
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22.05.2023 12:59 Відповісти
Бєлгороду пороблено.
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22.05.2023 13:04 Відповісти
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22.05.2023 13:07 Відповісти
Мисливець за зорями

КПП «Грайворон», Бєлгородська область 18+



https://twitter.com/i/status/1660586575112159233
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22.05.2023 13:09 Відповісти
Чувак перепуган не на шутку. Уверен, что семью и шмотки уже эвакуировал.
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22.05.2023 13:15 Відповісти
Район не Гайворонський, а Грайворонський.
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22.05.2023 13:19 Відповісти
Кацап, а що тоді з ї*алом?
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22.05.2023 13:21 Відповісти
Ох как не хочется на северовосток, но чувствует - будут бить.
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22.05.2023 22:34 Відповісти
Требуются учителя для организации учебного процесса по украинским учебникам в Белгородской области. От вас мотивация, готовность к переезду. От новой администрации Белгородского района Харьковской области - подъемные, квартира на выбор. Приоритет учителям со Львова и Тернополя
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22.05.2023 13:28 Відповісти
Той випадок коли питання "що з ї..лом" доречне.
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22.05.2023 14:09 Відповісти
Морда кирпичем.
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22.05.2023 16:14 Відповісти
 
 