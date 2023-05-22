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Богуслаєв, Росія, Мотор Січ: Все про колаборанта, який послаблював ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Хто такий В’ячеслав Богуслаєв? Як він роками працював на посилення російської армії та послаблення української? І як у нього виходило лишатися безкарним?

Про це дивіться у новому випуску "НАТО В ХАТУ - АНТИКОР" на Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Читайте також: "Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним іранським компаніям, - "Схеми"

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.

Про нову підозру, за статтею "перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", Богуслаєву повідомили 28 березня цього року. З жовтня 2022 року його також офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.

Дивіться: Лопаті важко сховати, а агрегат знімайте, все сховайте, бл#дь, - ЗМІ оприлюднили телефонні розмови Богуслаєва щодо передачі гелікоптера розвідникам. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
"...який послаблював ЗСУ":

В реальне життя, ЗЕбіл, ти своїх ботів не напхаєш

Hellis:
Була в гостях у подруги. Розповіла вона мені про подорож портрета Зеленського в реальному житті.
Сестра-хазяйка одного лікарняного закладу, де лікують важкопоранених військових, вирішила підтримати їх морально, та принесла в палату вишитий хрестиком портрет Зеленського. Повернулася вона від них з портретом в руках дуже засмучена, бо сказала, що такої мертвої тиші вона давно не чула, але сказали: "заберіть".
Тоді вона його повісила в "сестринській". Але медсестри віддали їй обратно, бо "досить, що у всіх мережах вже очі муляє".
Тоді вона повісила його в себе, але випадково зайшов завідуючий, та сказав зняти та повісити собі нагадування про свої прямі обов'язки.
От в цей час моя подруга і приїхала у відділення зняти ЕКГ у лежачих поранених та сестра-хазяйка почала їй жалітися. Подруга подивилася на портрет хрестиком та сказала, що техніка виконання гарна, а зміст... Хай краще забере до дому.
Жінка в шоці, бо "В нашій групі в ФБ всім дуже подобається".
Реалії життя дуже відрізняються від соцмереж.
В реальне життя ботів не напхаєш.
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22.05.2023 13:49
+5
" Є певна процедура, щоб отримати дозвіл на продажі двигунів для російської авіації.
Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт.
Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися.
Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов.
Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів.
Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
Ці люди у комплексі повинні за це відповідати.
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22.05.2023 13:59
+3
Такого цінного фрукта прямо необхідно віддати кацапам без суду і слідства. Бо ще розкаже що торгував з кацапами користуючись дозволом кабміну.
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22.05.2023 15:12
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В Белгороде появились вежливые человечки https://www.youtube.com/watch?v=JAYCxKn_goM&pp=ygUQ0LHQtdC70LPQvtGA0L7QtA%3D%3D
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22.05.2023 13:38 Відповісти
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ. Джерело: https://censor.net/ua/v3419921 А,как же ОСТАЛЬНЫЕ? кроме Богуслаева больше никто-никто ,совсем - совсем не торговал с кацапами на протяжении восьми лет? Ваще ваще? Не,ну это другое дело
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22.05.2023 13:40 Відповісти
а основателя Мертвейчука ,куда?
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22.05.2023 13:50 Відповісти
проясню- дуже добре заносив наглядовим інстанція чумодани з баблом..от і все пояснення..
хто не згоден плюньте в мене
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22.05.2023 13:46 Відповісти
"...який послаблював ЗСУ":

В реальне життя, ЗЕбіл, ти своїх ботів не напхаєш

Hellis:
Була в гостях у подруги. Розповіла вона мені про подорож портрета Зеленського в реальному житті.
Сестра-хазяйка одного лікарняного закладу, де лікують важкопоранених військових, вирішила підтримати їх морально, та принесла в палату вишитий хрестиком портрет Зеленського. Повернулася вона від них з портретом в руках дуже засмучена, бо сказала, що такої мертвої тиші вона давно не чула, але сказали: "заберіть".
Тоді вона його повісила в "сестринській". Але медсестри віддали їй обратно, бо "досить, що у всіх мережах вже очі муляє".
Тоді вона повісила його в себе, але випадково зайшов завідуючий, та сказав зняти та повісити собі нагадування про свої прямі обов'язки.
От в цей час моя подруга і приїхала у відділення зняти ЕКГ у лежачих поранених та сестра-хазяйка почала їй жалітися. Подруга подивилася на портрет хрестиком та сказала, що техніка виконання гарна, а зміст... Хай краще забере до дому.
Жінка в шоці, бо "В нашій групі в ФБ всім дуже подобається".
Реалії життя дуже відрізняються від соцмереж.
В реальне життя ботів не напхаєш.
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22.05.2023 13:49 Відповісти
А вы только одну сторону рассматриваете,а другую такую же не хотите разглядеть? А то смотри ,там "патриоты" ,а там зрадники,хотя все они в одной и из одной песочницы.
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22.05.2023 13:53 Відповісти
А Вы точно по адресу свой вопрос задаёте? Разве в приведенном тексте есть что-то про зрадников чи патриотов?
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22.05.2023 14:04 Відповісти
А вы свой комментарий ДО ЧОГО приплели? Тут шось есть за Зеленского или курс по вышиванию крестиком?
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22.05.2023 14:08 Відповісти
Пост Цензора -- "про колаборанта, який послаблював ЗСУ". И мой -- про того "який послаблював ЗСУ". Написано же.
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22.05.2023 14:16 Відповісти
вы написали о вышивание крестиком ,что портрет Зеленского не понравился некому. До чого тут ваш комментарий? И почему вы только портрет Зели рассматриваете ,а другие разве лучше получатся на вышитом?
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22.05.2023 14:19 Відповісти
Позанимайтесь демагогией с кем-нибудь другим. Вы мне не на часі.
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22.05.2023 14:32 Відповісти
ага ,крестиком Порошенко иди вышивай и у изголовья поставь ,говорят помогает ,мозгов прибавляет.
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22.05.2023 14:37 Відповісти
Головне в справі Богуслаєва, це не те, що він не дав вертоліт нашим військовим, створюючи перепони, а те, що він поставив сотні двигунів в рашку, а головне, як він отримав на це дозвіл?

«Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.

Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».

Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:

1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.

2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:

-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».

А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.

Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
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22.05.2023 18:29 Відповісти
Не цікаво вже про це Богуслаєва. Коли таке підводять тільки з 2019, а раніше та ви що найчесніший як і всі, тоді все ясно і так.
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22.05.2023 13:59 Відповісти
" Є певна процедура, щоб отримати дозвіл на продажі двигунів для російської авіації.
Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт.
Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися.
Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов.
Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів.
Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
Ці люди у комплексі повинні за це відповідати.
показати весь коментар
22.05.2023 13:59 Відповісти
Такого цінного фрукта прямо необхідно віддати кацапам без суду і слідства. Бо ще розкаже що торгував з кацапами користуючись дозволом кабміну.
показати весь коментар
22.05.2023 15:12 Відповісти
Дерьмак спасет рядового Богуслаева также как и президента Киевгорстроя Кушнира и завхоза Януковича Кравца
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22.05.2023 15:49 Відповісти
Я думаю что этого старого козла обменяют на азовцев.
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22.05.2023 16:20 Відповісти
То я так і не зрозумів , створив він український гелікоптер чи нє , забезпечував він ЗСУ лопатями до гелікоптерів чи нє , забезпечував якісний , вчасний ремонт і модернізацію двигунів до Русланів і Мрії чи нє ?
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22.05.2023 17:29 Відповісти
Ці дві пані, які зрівняли дії президентів Порошенка і Зеленського можуть привесити приклади поставки двигунів Богуслаєвим кацапам в період президенства Порошенка? Мені просто цікаво, можливо я щось пропустив, бо при РНБО при Порошенко діяли санкції і Богуслаєв сидів в коморі пвід віником і висосував свою морду. А от у 2020 році ці двигуни пішли до кацапів і вбивати наших військових ЗСУ.
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22.05.2023 18:33 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/poglotit-motor-sich/32098223.html

Та ну,так вот сидел себе и ничего не продавал.Почитайте,возможно вам будет интересно.
https://www.currenttime.tv/a/poglotit-motor-sich/32098223.html
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22.05.2023 22:55 Відповісти
Щиро дякую.Така статєйка ні про що, а скоріше замовна, або корисна владі, щоб можна було розповідати, що мов до нас щось було. Я вєе читав "журналістські розслідування" про "Свинарчуків". Я Вам приведу реальні документи, які дозволяли це робити богуслаєву при презижзенстві Зеленського. А можете менні написати про такі чи іншві дозволи при президенті Порошенко? Цікавий персонаж Сергей Сидоров, давно працює в Запоріжжі, виходиить так багато знав і так багато мовчав? А де конкретика? Якось точно так, як колись бігус. Але така брехня більше не прилипає.
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23.05.2023 19:11 Відповісти
«Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.

Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».

Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:

1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.

2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:

-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».

А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.

Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
показати весь коментар
23.05.2023 19:12 Відповісти
Дискутировать с вами можно,но не на этом сайте.
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23.05.2023 20:51 Відповісти
 
 