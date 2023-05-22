Богуслаєв, Росія, Мотор Січ: Все про колаборанта, який послаблював ЗСУ. ВIДЕО
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Хто такий В’ячеслав Богуслаєв? Як він роками працював на посилення російської армії та послаблення української? І як у нього виходило лишатися безкарним?
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Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.
За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.
Про нову підозру, за статтею "перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", Богуслаєву повідомили 28 березня цього року. З жовтня 2022 року його також офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.
Будь ласка, зачекайте...
хто не згоден плюньте в мене
В реальне життя, ЗЕбіл, ти своїх ботів не напхаєш
Hellis:
Була в гостях у подруги. Розповіла вона мені про подорож портрета Зеленського в реальному житті.
Сестра-хазяйка одного лікарняного закладу, де лікують важкопоранених військових, вирішила підтримати їх морально, та принесла в палату вишитий хрестиком портрет Зеленського. Повернулася вона від них з портретом в руках дуже засмучена, бо сказала, що такої мертвої тиші вона давно не чула, але сказали: "заберіть".
Тоді вона його повісила в "сестринській". Але медсестри віддали їй обратно, бо "досить, що у всіх мережах вже очі муляє".
Тоді вона повісила його в себе, але випадково зайшов завідуючий, та сказав зняти та повісити собі нагадування про свої прямі обов'язки.
От в цей час моя подруга і приїхала у відділення зняти ЕКГ у лежачих поранених та сестра-хазяйка почала їй жалітися. Подруга подивилася на портрет хрестиком та сказала, що техніка виконання гарна, а зміст... Хай краще забере до дому.
Жінка в шоці, бо "В нашій групі в ФБ всім дуже подобається".
Реалії життя дуже відрізняються від соцмереж.
В реальне життя ботів не напхаєш.
«Згідно з порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86, експорт такого виду товарів здійснюється суб'єктом міжнародних передач товарів за наявності в нього відповідного дозволу Держекспортконтролю.
Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».
Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:
1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.
2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:
-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».
А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.
Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.
Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт.
Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися.
Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов.
Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів.
Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації.
Ці люди у комплексі повинні за це відповідати.
Та ну,так вот сидел себе и ничего не продавал.Почитайте,возможно вам будет интересно.
https://www.currenttime.tv/a/poglotit-motor-sich/32098223.html
Держекспортконтролем видано ПАТ «Мотор Січ» посвідчення про реєстрацію як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів від 13.07.2020 р № 3067/72/2023».
Схема контрабандних поставок була організована дуже просто і нахабно:
1.порядок передачі бойового двигуна закордон передбачає його експертизу на предмет, чи є цей двигун бойовим чи цивільним.
2.Щоб обійти цю перепону влада надала Богуслаєву законне право самому вирішувати, що є цивільним, а що бойовим двигуном. І він сам собі виписав довідку, що бойовий двигун ВК-2500-03 без агрегатів БАРК-78 та СНК-78 - цивільний двигун: « Згідно листа-роз'яснення, який є невід'ємною частиною до Посвідчення про реєстрацію ПАТ «Мотор Січ» як суб'єкта здійснення передач товарів від 13.07.2020 № 3067/72/2023»:
-авіадвигун ВК-2500-03 відноситься до Розділу(списку) IV- «товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, що підлягають державному експортному контролю».
А далі в РФ на ці двигуни просто поставляли агрегати БАРК-78 та СНК-78 (простий лічильник)і встановили на бойові вертольоти, які потім вбивали наших військових.
Ось так просто. Все виглядає наче винен сам Богуслаєв. Але не Богуслаєв дав право Моторсічі робити такий шахер-махер. Це зробив тодішній керівник Держекспортконтролю призначений Кабміном Зеленського-Єрмака. І зараз потрібно встановити всіх осіб, які були залучені в утворені цієї схеми.