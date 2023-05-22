Богуслаєв, Росія, Мотор Січ: Все про колаборанта, який послаблював ЗСУ. ВIДЕО

Хто такий В’ячеслав Богуслаєв? Як він роками працював на посилення російської армії та послаблення української? І як у нього виходило лишатися безкарним?

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Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

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Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Богуслаєв нині перебуває у СІЗО у Києві, суд продовжив йому термін тримання під вартою до 27 травня 2023 року.

Про нову підозру, за статтею "перешкоджання законній діяльності Збройних сил України", Богуслаєву повідомили 28 березня цього року. З жовтня 2022 року його також офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.

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