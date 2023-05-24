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Колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований вхід колони бронетехніки ніби то підрозділів "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свободи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі також видно озброєну групу людей, які пішки рухаються містом.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+71
Какая правакация если ето росияне с росийскими паспортами. Ето гражданская война
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22.05.2023 13:44
+58
Контрнаступ.

Частина перша "Внєдрєніє"

Кацапи, вішайтесь...
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22.05.2023 13:40
+44
Белгородцы, помните, как вы визжали от удовольствия, когда видели ракеты, летящие на Харьков?...Готовтесь, все интересное будет впереди...

Курским тоже не стоит расслабляться...они следующие..
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22.05.2023 13:51
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Брати та сестри у минулому. Ми - різні вже назавжди. І хороші, й погані. І це правильно.
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22.05.2023 19:51 Відповісти
"А мені нравиться, як воно горить. Всі бігають суєтяться" (с)
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22.05.2023 16:43 Відповісти
Расєянє сложитє оружіє, відомо нам легче будет договориться чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов засевшей в кремле
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22.05.2023 19:19 Відповісти
Це сігнал всім, зараз рашку можна голими руками брати.
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22.05.2023 20:24 Відповісти
какой-то бред.
Похоже на очередной спектакль от Буданова
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23.05.2023 02:21 Відповісти
Якщо вони зайдуть глибоко, то їх же отачать і вб'ють усіх. Я так розумію плану немає.
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23.05.2023 12:21 Відповісти
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