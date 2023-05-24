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Колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований вхід колони бронетехніки ніби то підрозділів "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свободи".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі також видно озброєну групу людей, які пішки рухаються містом.
Топ коментарі
+71 FT FT
показати весь коментар22.05.2023 13:44
+58 Randall Flag da70119e
показати весь коментар22.05.2023 13:40
+44 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.05.2023 13:51
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