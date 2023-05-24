Колона бронетехніки та підрозділи "РДК" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований вхід колони бронетехніки ніби то підрозділів "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свободи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі також видно озброєну групу людей, які пішки рухаються містом.

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