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Бійці РДК показали тіло вбитого російського прикордонника на КПП "Грайворон": "Вошли без сопротивления. Один решил погеройствовать". ВIДЕО 18+
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Під час захоплення російського прикордонного пункту "Грайворон" в Бєлгородській області російські військові майже не чинили опору.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами бійців "РДК" у бій вступив лише один прикордонник, якого було ліквідовано. Відеозапис, на якому зафільмоване тіло знищеного росіянина, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+104 Харьков Сумской
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+59 albano miner
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це не кінець...
Це П О Ч А Т О К кінця....Толи ещ' будет-ойо йой