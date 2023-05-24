Бійці РДК показали тіло вбитого російського прикордонника на КПП "Грайворон": "Вошли без сопротивления. Один решил погеройствовать". ВIДЕО 18+

Під час захоплення російського прикордонного пункту "Грайворон" в Бєлгородській області російські військові майже не чинили опору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами бійців "РДК" у бій вступив лише один прикордонник, якого було ліквідовано. Відеозапис, на якому зафільмоване тіло знищеного росіянина, опублікований у соцмережах.

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