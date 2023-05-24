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бойові дії (1736) Бєлгород (356) РДК (44)

Бійці РДК показали тіло вбитого російського прикордонника на КПП "Грайворон": "Вошли без сопротивления. Один решил погеройствовать". ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час захоплення російського прикордонного пункту "Грайворон" в Бєлгородській області російські військові майже не чинили опору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами бійців "РДК" у бій вступив лише один прикордонник, якого було ліквідовано. Відеозапис, на якому зафільмоване тіло знищеного росіянина, опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колона бронетехніки та підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свободи" заходять у Грайворон на Бєлгородщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+104
Ета гражданская вайна!

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22.05.2023 13:56
+72
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22.05.2023 13:56
+59
..лайк.. але ця хвойда своє має відсидіти у в'язниці з конфіскацією
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22.05.2023 14:03
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Схоже на те що русня так захопилась війною на донбасі що повністю оголила свої тили. 3-4 бригади ЗСУ зухвалим рейдом за одну ніч могли б опинитися в москві дістати з нори окурка(оперативна кличка пуйла) попутно лякаючи до смері ментів з нац гвардії ,от і кінець війні.
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22.05.2023 15:19 Відповісти
S adnoi starani harasho kagda ruskie dvuhsotit ruskih , no tut astarozhna ...ukraincu nikakova vida ruski ne drug , ni plahoi , ni haroshi !!!
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22.05.2023 15:25 Відповісти
Фото диктатора в кабінеті.
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22.05.2023 16:25 Відповісти
Представитель террористического режима оказывал сопротивление и был ликвидирован. Сдавайтесь, представители террористического режима. Иначе будете замочены в собственных сортирах.
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22.05.2023 16:26 Відповісти
Чудово!
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22.05.2023 16:34 Відповісти
Бєлгородська Автономна Республіка має жити
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22.05.2023 18:39 Відповісти
Сьогодні свято якесь!
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22.05.2023 19:03 Відповісти
Свободу БНР !
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22.05.2023 21:45 Відповісти
...
це не кінець...

Це П О Ч А Т О К кінця....Толи ещ' будет-ойо йой
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22.05.2023 22:20 Відповісти
На післязавтра призначити рехверендум, а завтра арахамія в столиці БНР повинен асфальт закатат
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22.05.2023 22:41 Відповісти
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