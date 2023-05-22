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Буданов звернувся до окупантів із закликом здаватися в полон: "Ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки, що насувається". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до російських окупантів із закликом здаватися в полон. Для цього їм варто звернутись у проєкт "Хочу жити". Буданов наголосив, що здавшись у полон, росіяни допоможуть швидше закінчити розв’язану країною війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з'явилося у YouTube.

Глава української розвідки зазначив, що вже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної своєї мети, з тих, що  були поставлені під час широкомасштабного вторгнення в Україну.

"Я звертаюся до російських військових, яким пощастило вижити у штурмах та розбитих окопах, - буде ще гірше. У вас є вибір: померти чи врятувати своє життя. В Україні діє державний проєкт "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям армії Росії", – сказав він.

Буданов зазначив, що українські підрозділи вже вивели сотні російських солдатів за лінію фронту, тепер вони у безпеці, живуть у нормальних умовах під наглядом Комітету Червоного хреста. Усі вони мають триразове харчування, можливість дзвонити додому та навіть отримувати посилки.

При цьому всі вони оформляються як ті, що потрапили в полон у бою, тому в Росії їм продовжують нараховуватися і бойові, і зарплата.

Крім того, вони мають вибір: пересидіти війну і повернутися додому або не повертатися до РФ взагалі. Вони зможуть просити притулок в Україні та низці інших країн Європейського Союзу.

"Ви можете закінчити війну вже зараз, не потрібно чекати, поки вас уб'ють або важко ранять! Звертайтеся в проєкт "Хочу жити" і ми допоможемо витягнути вас з м'ясорубки, що насувається", – резюмував Буданов.

Зробити це можна за допомогою чат-боту "Хочу жити" https://t.me/spasisebyabot

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Пишуть з білгородщини
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22.05.2023 14:52
+14
Я просто дивуюсь коли Буданов працює. Його посада потребує величезної копіткої праці, а він весь час займається самопіаром та робить прогнози, що не збуваються. З голови розвідки перетворився на "розмовляючу голову" Банкової
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22.05.2023 14:54
+11
"Ми допоможемо витягнути вас із м'ясорубки, що насувається" Джерело: https://censor.net/ua/v3419942

А чого з Бучі й Ірпіня людей не витягнув?
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22.05.2023 15:00
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Тебе забули спитати "успішного визволителя"
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22.05.2023 14:53 Відповісти
в спам бы тебя , на вечно , но моя это забота , и без меня забанят , а про мясорубку скажу так - он прав , то что надвигается на парашников это жесть , .............это будет не мясорубка , это в десятки раз хуже для них , кто не решит сдаватся тому вспомнят все , от Бучи до Запорожья , на поле боя в плен уже брать никто не будет , а как и каким образом этих пидаров умертвлять , ни кто разрешения спрашивать не будет.
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22.05.2023 15:10 Відповісти
😊 Хто читпє мої пости, той знає моє стпвлення до певних постів і заяв Буданова. Але справедливосиі ради те, що сьогодні відбувається на Білгородщині - заслуга ГУР МО і в першу чергу чудового диверсанта (в хорошому для нас значенні) Буданова. 😊
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22.05.2023 15:30 Відповісти
він сам один з дубіною полонить сто тис мільонів касабів..
цей буданов протух.. давай наступного
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22.05.2023 14:51 Відповісти
Пишуть з білгородщини
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22.05.2023 14:52 Відповісти
За хохлів пи#ди отримає однозначно!
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22.05.2023 15:11 Відповісти
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22.05.2023 14:52 Відповісти
"Хочу жити " з всіма реквізитами скоро буде на всіх пляшках і цукерках, що будуть продаватись на мордорі. специальная воєнная операция идет по плану.
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22.05.2023 14:53 Відповісти
Я просто дивуюсь коли Буданов працює. Його посада потребує величезної копіткої праці, а він весь час займається самопіаром та робить прогнози, що не збуваються. З голови розвідки перетворився на "розмовляючу голову" Банкової
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22.05.2023 14:54 Відповісти
Так там інших не тримають. Шапіто є шапіто... Але в поточному разі - текст добре зроблений , та й мета також не викликає сумнівів. Бо кожний , хто здавсь - це меньше куль що літять в наших хлопців.
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22.05.2023 15:55 Відповісти
Будданов.... та він ніколи не знав що таке праця.
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22.05.2023 19:34 Відповісти
какой кароший малчик .........а шо ты про українців не думав перед війною...все знав і не сказав що путін нападе....і багато людей загинуло...тому що ви приховали що буде війна.
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22.05.2023 14:54 Відповісти
Деж він не сказав , якшо він в ЗМІ писав?
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22.05.2023 15:35 Відповісти
А що там у Базмуті.... кацапи у 5й раз "взялі за 3 дня"? "Вялікіє, 2я армія в мірє" аналоговнєтов .
Бахмут вже кацапи захопити не зможуть.... тільки його руїни які вони зробили з міста.
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22.05.2023 15:10 Відповісти
За останні 10 років це вже не фраза, а сенс життя.
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22.05.2023 15:11 Відповісти
"Ми допоможемо витягнути вас із м'ясорубки, що насувається" Джерело: https://censor.net/ua/v3419942

А чого з Бучі й Ірпіня людей не витягнув?
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22.05.2023 15:00 Відповісти
"А чого з Бучі й Ірпіня людей не витягнув?"

То була "зона відповідальності" Василевскої-Смаглюк.
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22.05.2023 15:06 Відповісти
А рятувати від смерті рашистських головорізів це "зона відповідальності" Буданова?
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22.05.2023 15:25 Відповісти
ГУР їх всіх спочатку допитує
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22.05.2023 15:36 Відповісти
Та невже!!! С прістрастієм?... Як гогішвілі?...
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22.05.2023 15:42 Відповісти
навіть в мене немає триразового харчування)), а цих сук годують як на убой!
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22.05.2023 15:03 Відповісти
Здавайся. 🤣🤣🤣
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22.05.2023 15:07 Відповісти
українок українці в полон не беруть)), тим паче патрітично налаштованих. Чи пропонуєш кацапам здаватися? Сумніваюсь що там наших полонених годують тричі на день))
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22.05.2023 15:15 Відповісти
"навіть в мене немає триразового харчування"

Треба себе змушувати!
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22.05.2023 15:08 Відповісти
не лізе. Особливо після таких ночей, як сьогоднішня в Дніпрі була.
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22.05.2023 15:18 Відповісти
Так убой буде пізніше.
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22.05.2023 15:09 Відповісти
скільки харчів переведуть на цих свинособак !!))))
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22.05.2023 15:16 Відповісти
Накуй ті кацапи у ЄС та Україні треба!!! Після закінчення війни й робіт по відновленню Україні вислати всіх к х#ям "за парєбрік" чи що там залишиться.
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22.05.2023 15:06 Відповісти
Ага. Покажи їм відео з вагнерівцем, який перейшов на нашу сторону, і погодився співпрацювати. І він надіявся на обіцяний захист і притулок. Але хтось його вніс в список на обмін, і йому показово проломили голову кувалдою. Ліпшої реклами здачі в полон ніколи не було.
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22.05.2023 15:08 Відповісти
Цікаво, а скільки разів на день їсть пан Буданов, бо рєпа у нього стала вже круглою?
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22.05.2023 15:11 Відповісти
Натомість у тебе вона квадратна. Довго спав у тумбочці.
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22.05.2023 15:20 Відповісти
Навіщо ти повітря зіпсував? Ти ж тут не один! )))
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22.05.2023 15:34 Відповісти
Відверто кажучи не дуже помітно, що "м'ясорубка насувається".
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22.05.2023 15:12 Відповісти
до закінчення весни лишилось 8 днів. Невже розпіарений "весняний контранаступ" все таки буде???? а Буданов- щось приховуєш?
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22.05.2023 15:15 Відповісти
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22.05.2023 15:17 Відповісти
Спасатєль окупантів, хрінів!
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22.05.2023 15:20 Відповісти
вже заіпала оця його сита самовпевненість
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22.05.2023 15:20 Відповісти
На хер нам сдался тот кацапский Белгород, что по Ялте прогнозист? Лето через неделю.
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22.05.2023 15:21 Відповісти
Mason Lemberg

Не хочу, але впевнений що буду здаватись занудою, але спробую виступити в ролі голосу здорового глузду посеред пустого але такого милого хайпу.

Так от.. всі "події" по Бєлгородській області не більше ніж інформаційний пшик.

Черговий гівносеріал для публіки з виправданням витрат мільйонів гривень (а може й доларів) на його знімання і утримування десятків гуснявих гандонів, якии потім видадуть українські паспорти, і заплатять тисячі доларів зарплати і екіпу за то що вони сфоткались за 100 метрів від кордону.

Власне, про це свідчать всі відео і фото що ми бачили. Все інше - абсолютна ***** з накладеними звуками, наскріненими коментами ітд. І не значить нічого.

Чергове ригальне шоу для імітації бурхливої діяльності відомства, яке не виконує свою основну роботу.

Про яке забудуть вже післязавтра, не залишивши нічого в сухому залишку.

І дуже шкода що подібними хайпами, пірровими перемогами і імітаціями в країні підміняється важливе і головне.

Дуже шкода що цим ми нагадуємо росію з її національними оргазмами з приводу домучення останніх 100 метрів зруйнованого міста. Так само і тут на пустому місці створюється імітація чогось важливого і масштабного, хоч це таким не є.

То ж єдиний кого обманюють автори цих шоу (і в росії, і на жаль тепер в Україні) - це не ворог, а власний народ.

Але це все про те, про що я вже довго кажу: в цьому і полягає різниця між імітацією перемоги і Перемогою, яка неможлива з імітаторами. Бо імітатори можуть лиш імітувати.
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22.05.2023 15:23 Відповісти
Було б непогано, щоб це все підтверджувала якась третя сторона, якій московити довіряють.
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22.05.2023 15:31 Відповісти
Та ну, без верещук то ні до чого. Вона ж геній міграції.
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22.05.2023 15:31 Відповісти
чувак реально не на той работе
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22.05.2023 15:40 Відповісти
" та навіть отримувати посилки" - що це таке? зелені під@р@си, ви взагалі o)(Yєлі??? а лікарняні ви оркам теж оплачуєте?
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22.05.2023 15:42 Відповісти
Ключова фрза - "Будєт єщьо хуже" )))
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22.05.2023 16:03 Відповісти
Це точно функція Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України?!
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22.05.2023 18:03 Відповісти
Дуже доречне і змістовне звернення. Без сумніву, воно принесе користь нашій армії.
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22.05.2023 20:12 Відповісти
Погляд з Америки.

Щось не розумію "головного розвідника"? Його ціль полягає у витягненні з м'ясорубки війни кацапів, а не їх знищення. Щось оригінальна війна в Україні. Світ ще такого не бачив (мабуть не доріс до надвисокого українського менталітету)
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25.05.2023 05:46 Відповісти
 
 