Буданов звернувся до окупантів із закликом здаватися в полон: "Ми допоможемо витягнути вас із м’ясорубки, що насувається". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до російських окупантів із закликом здаватися в полон. Для цього їм варто звернутись у проєкт "Хочу жити". Буданов наголосив, що здавшись у полон, росіяни допоможуть швидше закінчити розв’язану країною війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з'явилося у YouTube.
Глава української розвідки зазначив, що вже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної своєї мети, з тих, що були поставлені під час широкомасштабного вторгнення в Україну.
"Я звертаюся до російських військових, яким пощастило вижити у штурмах та розбитих окопах, - буде ще гірше. У вас є вибір: померти чи врятувати своє життя. В Україні діє державний проєкт "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям армії Росії", – сказав він.
Буданов зазначив, що українські підрозділи вже вивели сотні російських солдатів за лінію фронту, тепер вони у безпеці, живуть у нормальних умовах під наглядом Комітету Червоного хреста. Усі вони мають триразове харчування, можливість дзвонити додому та навіть отримувати посилки.
При цьому всі вони оформляються як ті, що потрапили в полон у бою, тому в Росії їм продовжують нараховуватися і бойові, і зарплата.
Крім того, вони мають вибір: пересидіти війну і повернутися додому або не повертатися до РФ взагалі. Вони зможуть просити притулок в Україні та низці інших країн Європейського Союзу.
"Ви можете закінчити війну вже зараз, не потрібно чекати, поки вас уб'ють або важко ранять! Звертайтеся в проєкт "Хочу жити" і ми допоможемо витягнути вас з м'ясорубки, що насувається", – резюмував Буданов.
Зробити це можна за допомогою чат-боту "Хочу жити" https://t.me/spasisebyabot
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Будь ласка, зачекайте...
цей буданов протух.. давай наступного
Бахмут вже кацапи захопити не зможуть.... тільки його руїни які вони зробили з міста.
А чого з Бучі й Ірпіня людей не витягнув?
То була "зона відповідальності" Василевскої-Смаглюк.
Треба себе змушувати!
Не хочу, але впевнений що буду здаватись занудою, але спробую виступити в ролі голосу здорового глузду посеред пустого але такого милого хайпу.
Так от.. всі "події" по Бєлгородській області не більше ніж інформаційний пшик.
Черговий гівносеріал для публіки з виправданням витрат мільйонів гривень (а може й доларів) на його знімання і утримування десятків гуснявих гандонів, якии потім видадуть українські паспорти, і заплатять тисячі доларів зарплати і екіпу за то що вони сфоткались за 100 метрів від кордону.
Власне, про це свідчать всі відео і фото що ми бачили. Все інше - абсолютна ***** з накладеними звуками, наскріненими коментами ітд. І не значить нічого.
Чергове ригальне шоу для імітації бурхливої діяльності відомства, яке не виконує свою основну роботу.
Про яке забудуть вже післязавтра, не залишивши нічого в сухому залишку.
І дуже шкода що подібними хайпами, пірровими перемогами і імітаціями в країні підміняється важливе і головне.
Дуже шкода що цим ми нагадуємо росію з її національними оргазмами з приводу домучення останніх 100 метрів зруйнованого міста. Так само і тут на пустому місці створюється імітація чогось важливого і масштабного, хоч це таким не є.
То ж єдиний кого обманюють автори цих шоу (і в росії, і на жаль тепер в Україні) - це не ворог, а власний народ.
Але це все про те, про що я вже довго кажу: в цьому і полягає різниця між імітацією перемоги і Перемогою, яка неможлива з імітаторами. Бо імітатори можуть лиш імітувати.
Щось не розумію "головного розвідника"? Його ціль полягає у витягненні з м'ясорубки війни кацапів, а не їх знищення. Щось оригінальна війна в Україні. Світ ще такого не бачив (мабуть не доріс до надвисокого українського менталітету)