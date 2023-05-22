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Кремлівська пропагандистка Скабєєва розповідає про бої на Бєлгородщині на фоні напису "Артемовск взят". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кремлівська пропагандистка Скабєєва в своєму шоу на росТВ розповіла про бої в Бєлгородській області РФ на фоні напису "Артемовск взят".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва розповіла про "украинскую ДРГ" і "ожесточенные бои" та закликала дочекатися офіційної інформації.

Нагадаємо, шо Артемівськ - це російська назва українського міста Бахмут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну повідомили про "спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область", - Пєсков

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+73
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22.05.2023 15:43
+52
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22.05.2023 15:45
+52
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22.05.2023 15:49
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Взят - то зрозуміло. Питання тільки в тому... за ліву, чи за праву щоку?
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22.05.2023 15:42 Відповісти
нет, глубокая глотка
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22.05.2023 15:52 Відповісти
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22.05.2023 15:43 Відповісти
звідкіля у кацапа шаровари та сало? щось тут не чисто. то мабуть буданов у гримі.
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22.05.2023 15:50 Відповісти
Білгородщина населена нащажками етничних українців
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22.05.2023 15:54 Відповісти
У кацапів шаровари звуться треники
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22.05.2023 18:08 Відповісти
"Что там происходит?"
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22.05.2023 15:43 Відповісти
ЕСЛИ БЫ МЫ ЗНАЛИ ЧТО ЭТО ТАКОЕ , МЫ БЫ знали что это такое , а так как мы не знаем что это такое по этому мы не знаем , что это такое.
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22.05.2023 15:53 Відповісти
Коротко. Початок початку. Громадянської війни. На кацапії. Так щ ми знаємо, що треба знати. І про що нам скабєєва не каже, і ніколи не скаже з-за грат Бутиринки.
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22.05.2023 16:25 Відповісти
Видимо, что-то случилось.
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22.05.2023 20:19 Відповісти
«В Стародавньому Єгипті не вели записів про військові поразки. Тому зрозуміти, що Єгипет програвав війну, можна було по тому, що перемоги відбувались все ближче і ближче до їхньої столиці».
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22.05.2023 15:44 Відповісти
🤣
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22.05.2023 15:51 Відповісти
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22.05.2023 15:45 Відповісти
Олексій Петрович Голобуцький

4 ч. ·

Той, що позавчора в ресторані Білої Церкви верещав під караоке "Ґорад мой - Масква-а!" і наїздив на дружину військового та її подругу, котрі цим закономірно обурились, - вже отримав повістку.

Так, каральна мобілізація - це недобре. Але, з іншого боку, мобілізація має стосуватись всіх, в тому числі любителів "русского міра". І цілком може стати непоганим інструментом виховання - щоб на всю решту життя виробилась стійка алергія і на "ґорад Маскву", і на все російське.
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22.05.2023 15:46 Відповісти
якщо його горад-мацква, то на передову і побачить, що таке мацква.
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22.05.2023 20:42 Відповісти
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22.05.2023 15:46 Відповісти
замість дурної самоутилізації у Бахмуті вагнера могли би взяти "під поконтроль" якусь область на самій росії, гвалтували б там щодня школярів та школярок
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22.05.2023 16:04 Відповісти
Почему у нас отключили эту кунст камеру? Вот я по ржал бы с казломордных. А сколько бы мемов бы было, Ну что там кацапы ,не смешно? Не?
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22.05.2023 15:47 Відповісти
та впн поставте собі й отримуйте задоволення)) чи тор
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22.05.2023 15:52 Відповісти
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22.05.2023 15:48 Відповісти
********** якось без радості белькоче про БНР.
І солофьеф десь заникався. Напевно кальсони сушить
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22.05.2023 15:48 Відповісти
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22.05.2023 15:49 Відповісти
"...на граніце с Бєлгородской областю..." - рашистські пропагандоми визнають, що Білгородська область не є частиною росії. Проговорилися!
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22.05.2023 15:51 Відповісти
Я як військовий збройних сил України заявляю, що в білгородській області росіяни самі повстали проти ненависного путінського режиму. І я думаю що найближчим часом ця армія зросте вдесятеро! А зброю і важку техніку вони купили в найближчому воєнторзі!
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22.05.2023 15:55 Відповісти
Підтримую.
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22.05.2023 21:51 Відповісти
Незабаром Кива підніме в Москві наше підпілля і захопить кремль. Бункерному залишилося не довго.
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22.05.2023 15:55 Відповісти
деревня Дроновка - это 5, это 5
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22.05.2023 15:56 Відповісти
FPV VPN Dronoffka
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22.05.2023 16:22 Відповісти
Цікаво, скабєєва в памперсі?
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22.05.2023 15:57 Відповісти
Виходить, Стерненко не жартував про БНР весь цей час?
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22.05.2023 15:57 Відповісти
та ну які жарти, я теж ще пів року тому тут писав що захоплять, а потім будуть переговори по обміну захопленим.
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22.05.2023 16:49 Відповісти
В кожнім жарті є лише частка жарту .
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22.05.2023 22:06 Відповісти
Жук-Скарабєя з черговим блоком новин...
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22.05.2023 16:01 Відповісти
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22.05.2023 16:02 Відповісти
І кремль з москвоюю теж наш! Бо засновник - прямий родич князя Київського!
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22.05.2023 16:06 Відповісти
А чом би й ні? Російський легіон пішов визволяти батьківщину від шакалів!
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22.05.2023 16:04 Відповісти
Особливо порадувало повідомлення про танк. Ця дурепа розуміє, що танк це не машина. Танку пального треба - мама, не сумуй. Якщо б це був український танк, то слідом шла б машина з пальним. Скабеєва ту машину бачила?
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22.05.2023 16:05 Відповісти
Не забувайте, що АЗС у Белгородській області не припинили свою діяльність. СБУ вже всіх проінструктувала. Це - звільнення, а не знищення.
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22.05.2023 16:20 Відповісти
те, що ми називаємо місто Бахмут не заважає москалям називати його артьомовск.

те, що москалі називають своє місто калініґрад не заважає полякам називати його крулевець а литовцям - караляучус.

я до чого?

декілька років тому пропонував нашій верховній раді перейменувати УСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ населені пункти на окупованих територіях включно з кримом та донбасом на ПУТІНХУЙЛО1, ПУТІНХУЙЛО2 і так далі.

і тоді новина звучатиме так - українські безпілотники атакували російську фльоту в місті путінхуйло1(севастопіль).

і коли місто чи село звільняється то йому повертається людська назва а у випадку коли та назва була не людська (опитне, сєвєродонецьк, пєрвомайськ) то дається нормальна назва.

кримці б могли увесь крим перейменувати на свій лад і прибрати комуняцько-москальські назви.

і головний сенс цього всього в тому що міжнародні мапи показують назви міст так як називає їх СУВЕРЕННИЙ ВЛАСНИК СЕБТО УКРАЇНА.

а в новинах за кордоном назви населених пунктів беруться або з мап(привіт ПУТІНХУЙЛО1) або якщо селище має в закордонній мові усталену назву.

а за кордоном немає усталених назв населеним пунктам криму та донбасу окрім як ті, що на мапі.

і головне - це все в рамках міжнародного права, ніякого ***********, все чинно та благородно.
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22.05.2023 16:06 Відповісти
Сообщается, что на технике, на которой украинские националистьі вторглись на территорию Белгородской области, нанесеньі отличительньіе символьі "Ї", "Є" и "Ґ".
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22.05.2023 16:07 Відповісти
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22.05.2023 16:24 Відповісти
Бахмут виконав свою функцію на 300 відсотків. Перемолов величезну кількість військ. Як би там не було,Бахмут повернуть,а от 100 тисяч вбитих кацапів - ні))
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22.05.2023 16:09 Відповісти
чого це? 18 років і чергове поголівʼя свинособак готове
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22.05.2023 16:55 Відповісти
Будет прикол когда рашисты за год не смогли взять Бахмут а наши за один день возьмут Белгород
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22.05.2023 16:09 Відповісти
!!!! Весь світ буде РЖАТИ над кремлівським клоуном!
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22.05.2023 16:17 Відповісти
Iesli ti ruski , to vashi ...a tak ...
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22.05.2023 16:23 Відповісти
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22.05.2023 16:11 Відповісти
дооо.... канешна... он сам неудачно ударился об ПЗРК Игла, потому и упал.
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22.05.2023 16:51 Відповісти
Такі ж самі Мі летіли над моїм селом в Гостомель. Я навіть подумала на секунду,що то у нас. А потім заговорила кацапка. У нас же таких,наче немає
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22.05.2023 20:12 Відповісти
тревожно
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22.05.2023 16:11 Відповісти
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22.05.2023 16:13 Відповісти
Друзі, ніхто ще не чув про японський десант на о. Сахалін. Тихоокеанські морпіхи зараз бігають по лісопосадкам на Донеччині. Від української арти. Сахалінські баби ще не формують батальйон "смертників" ?
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22.05.2023 16:16 Відповісти
Брехня. Єто оні самі.
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22.05.2023 21:21 Відповісти
Почалася спеціальна антитеррористична операція ЗСУ і НАТО на території так званої "росії".
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22.05.2023 16:19 Відповісти
....блдь... ну чого я не в'.бав того корнілова, коли воно проходило поряд, на Грушевського, під час протестів харківських угод, ще за йаників(кожного разу згадую, коли бачу того вй.обаного "земляка" по донбасу, я сам невисокий, а воно взагалі - воша дрібна).. добрі ми, Українці, іноді - аж занадто
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22.05.2023 16:19 Відповісти
Во время боёв за Белгород пострадала ратуша
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22.05.2023 16:27 Відповісти
- Ваня, сделай дверь в сортире!
- А на хрена? Че там брать то?
))
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23.05.2023 06:37 Відповісти
***** крашена.
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22.05.2023 16:27 Відповісти
"Бейся лбом о маленький городок врага, пока не положишь 100 тысяч своих вояк. Объяви о великой победе. Дождись пока враг прорвет твою границу и начнет захватывать твои территории. Прикидывайся шлангом пол дня. Вечером вырази озабоченность" Путь Ин Сунь-Высунь Сцы "Искусство войны" (с. Om TV)
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22.05.2023 16:38 Відповісти
спитай ***** - це фсьо паплану!
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22.05.2023 16:58 Відповісти
"Артемовск взят" - 🤣

Доречі у нас є своя скабєєва -
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22.05.2023 19:13 Відповісти
> Нагадаємо, шо Артемівськ - це російська назва українського міста Бахмут.

Нагадаємо, що п*тін - це російський переклад українського слова х*йло
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22.05.2023 19:57 Відповісти
Ужас ? Это ещё не ужас. Надеюсь она ещё увидит и почувствует что такое ужас.
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22.05.2023 21:19 Відповісти
Астанаввитесь))))
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22.05.2023 23:17 Відповісти
на обличчі корнілова (хто ще памятає такого) ясно виражена трєвожность ).
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22.05.2023 23:29 Відповісти
Раніше було просто раша. Тепер культурно Підараша.
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23.05.2023 09:48 Відповісти
 
 