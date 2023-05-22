Кремлівська пропагандистка Скабєєва розповідає про бої на Бєлгородщині на фоні напису "Артемовск взят". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Скабєєва в своєму шоу на росТВ розповіла про бої в Бєлгородській області РФ на фоні напису "Артемовск взят".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва розповіла про "украинскую ДРГ" і "ожесточенные бои" та закликала дочекатися офіційної інформації.

Нагадаємо, шо Артемівськ - це російська назва українського міста Бахмут.

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