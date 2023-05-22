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Кремлівська пропагандистка Скабєєва розповідає про бої на Бєлгородщині на фоні напису "Артемовск взят". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кремлівська пропагандистка Скабєєва в своєму шоу на росТВ розповіла про бої в Бєлгородській області РФ на фоні напису "Артемовск взят".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва розповіла про "украинскую ДРГ" і "ожесточенные бои" та закликала дочекатися офіційної інформації.
Нагадаємо, шо Артемівськ - це російська назва українського міста Бахмут.
Топ коментарі
+73 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.05.2023 15:43
+52 Максім ХОЙ 07fb0949
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+52 Владимир fd08a616
показати весь коментар22.05.2023 15:49
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4 ч. ·
Той, що позавчора в ресторані Білої Церкви верещав під караоке "Ґорад мой - Масква-а!" і наїздив на дружину військового та її подругу, котрі цим закономірно обурились, - вже отримав повістку.
Так, каральна мобілізація - це недобре. Але, з іншого боку, мобілізація має стосуватись всіх, в тому числі любителів "русского міра". І цілком може стати непоганим інструментом виховання - щоб на всю решту життя виробилась стійка алергія і на "ґорад Маскву", і на все російське.
І солофьеф десь заникався. Напевно кальсони сушить
FPVVPN Dronoffka
те, що москалі називають своє місто калініґрад не заважає полякам називати його крулевець а литовцям - караляучус.
я до чого?
декілька років тому пропонував нашій верховній раді перейменувати УСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ населені пункти на окупованих територіях включно з кримом та донбасом на ПУТІНХУЙЛО1, ПУТІНХУЙЛО2 і так далі.
і тоді новина звучатиме так - українські безпілотники атакували російську фльоту в місті путінхуйло1(севастопіль).
і коли місто чи село звільняється то йому повертається людська назва а у випадку коли та назва була не людська (опитне, сєвєродонецьк, пєрвомайськ) то дається нормальна назва.
кримці б могли увесь крим перейменувати на свій лад і прибрати комуняцько-москальські назви.
і головний сенс цього всього в тому що міжнародні мапи показують назви міст так як називає їх СУВЕРЕННИЙ ВЛАСНИК СЕБТО УКРАЇНА.
а в новинах за кордоном назви населених пунктів беруться або з мап(привіт ПУТІНХУЙЛО1) або якщо селище має в закордонній мові усталену назву.
а за кордоном немає усталених назв населеним пунктам криму та донбасу окрім як ті, що на мапі.
і головне - це все в рамках міжнародного права, ніякого ***********, все чинно та благородно.
- А на хрена? Че там брать то?
))
Доречі у нас є своя скабєєва -
Нагадаємо, що п*тін - це російський переклад українського слова х*йло