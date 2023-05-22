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У Харкові діти станцювали вальс на руїнах знищеної армією РФ школи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові діти виконали вальс на фоні повністю зруйнованої обстрілами школи 17. Російські окупанти двічі гатили по цьому навчальному закладу.

На відео харківський танцювальний колектив "Джерельце", інформує Цензор.НЕТ.

Школа №17 у Харкові потрапляла під російський обстріл двічі. Вперше ворожий снаряд потрапив 2 березня. Внаслідок атаки з'явився великий наскрізний отвір, вибиті вікна та двері. У ніч на 2 червня до центрального корпусу школи вдруге прилетіла ракета. Навчальний заклад повністю зруйнований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випускники школи №134 у Харкові станцювали вальс на руїнах своєї школи. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+33
Очень сильно и в то же время просто. Война и мир, свет и тьма. Дивчинки умницы. До слез
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22.05.2023 16:58
+29
😰 Что-то писать или говорить и видеть такое, ком в горле становится и слёзы на глазах проступают. Тварь пуйло в трибунал его в ГААГУ, и всех остальных также, кто сделал страну не готову к войне и сдавал области ради своих шкурных интересов. Я про всех без исключения.
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22.05.2023 16:59
+25
Этот танец по эмоциональному складу сильнее, чем куча срежиссированных роликов и выступлений политиков. Эти дети продолжают жить. И они танцуют на руинах своей школы вопреки страху и бомбежкам, вопреки тьме, которая уничтожает их город. Это реально свет и тьма. И слава богу, что они танцуют.
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22.05.2023 17:16
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Очень сильно и в то же время просто. Война и мир, свет и тьма. Дивчинки умницы. До слез
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22.05.2023 16:58 Відповісти
😰 Что-то писать или говорить и видеть такое, ком в горле становится и слёзы на глазах проступают. Тварь пуйло в трибунал его в ГААГУ, и всех остальных также, кто сделал страну не готову к войне и сдавал области ради своих шкурных интересов. Я про всех без исключения.
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22.05.2023 16:59 Відповісти
лучше отдать их Легиону Свобода. В Гааге его посадят, а россияне его повесят. Лучше смотреть как он на веревке болтается вместе со скабейкой лавровым и т.д.
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22.05.2023 17:13 Відповісти
Если-бы один *****, а на паРаше оказалось МИЛЛИОНЫ ВЫРОДКОВ-ТЕРРОРИСТОВ-УБИЙЦ , НЕЛЮДЕЙ МОНСТРОВ ! БУДЬТЕ ВСЕ ПРОКЛЯТЫ , и пусть сторицей горе украинцев вернётся вашим семьям !
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22.05.2023 19:07 Відповісти
Была погибшая женщина,на один день вернулась дом проведать и... Это мой район.
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22.05.2023 17:10 Відповісти
Этот танец по эмоциональному складу сильнее, чем куча срежиссированных роликов и выступлений политиков. Эти дети продолжают жить. И они танцуют на руинах своей школы вопреки страху и бомбежкам, вопреки тьме, которая уничтожает их город. Это реально свет и тьма. И слава богу, что они танцуют.
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22.05.2023 17:16 Відповісти
Подобным тебе не дано понять. путинские нацисты отобрали у этих детей школу, детство, возможно близких.., но не сломили веру в победу, в свою страну и в будущее.
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22.05.2023 17:17 Відповісти
Тверк- це був би дебілізм, і я б з вами погодився. А так дуже символічно, в місті яке щодня обстрілюється: - життя продовжується. Дівчатка харківяночки - молодчинки!
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22.05.2023 17:23 Відповісти
Вільні люди - вільні у виборі: сидіти в укритті, евакуюватися чи танцювати наперекір усьому.
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22.05.2023 17:57 Відповісти
это ты дебил - у нас школы во время войны закрыты
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22.05.2023 17:24 Відповісти
ВДВОЙНЕ ДЫБИЛ
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22.05.2023 17:53 Відповісти
, не смотри , а это не пляски , пляски в кацапстане
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22.05.2023 19:09 Відповісти
Будьте ви прокляті на сотні років кацапи кончені!
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22.05.2023 17:13 Відповісти
не , лучше пусть щас сдохнут
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22.05.2023 17:20 Відповісти
Тим хто осуджує, треба ввімкнути мізки і розуміти, що це не радісна свистопляска а сум. Треба голову мати круглу а не квадрат. Тримайтесь діти, тримайтесь.
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22.05.2023 18:43 Відповісти
Зверніть увагу! Яка синхронність виконання!Це тяжка і вперта праця керівника,та повага дітей до нього. Молодці! Професійно,дітям та керівнику Слава!!!
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22.05.2023 19:09 Відповісти
Тоже обратил внимание. У девочки на первом плане просто балетная выправка
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22.05.2023 19:54 Відповісти
х - там был я. нельзя танцевать, там где погиб кто либо. сегодня опять прилёт в Харьков. танцы когда?
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26.05.2023 23:54 Відповісти
 
 