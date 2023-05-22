Артилеристи 28 ОМБр знищили колону окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили колону окупантів. Зазначається, що принаймні 10 одиниць техніки ворога перетворилися на металобрухт і прикрашають поля Донеччини.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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