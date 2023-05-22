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Артилеристи 28 ОМБр знищили колону окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили колону окупантів. Зазначається, що принаймні 10 одиниць техніки ворога перетворилися на металобрухт і прикрашають поля Донеччини.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+24
бо всі інтересуються "чо там у хахлоф"
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22.05.2023 17:19
+22
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22.05.2023 17:18
+22
Ванек разбегающихся не видно. Значит поджарились внутри и это прекрасно
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22.05.2023 17:20
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22.05.2023 17:17 Відповісти
Потрібно було ще снайперу "хорошими" зробити тих хто вижив!
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22.05.2023 17:17 Відповісти
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22.05.2023 17:18 Відповісти
бо всі інтересуються "чо там у хахлоф"
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22.05.2023 17:19 Відповісти
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22.05.2023 17:24 Відповісти
Ванек разбегающихся не видно. Значит поджарились внутри и это прекрасно
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22.05.2023 17:20 Відповісти
Я ВООБЩЕ В ШОКЕ, ТАК ТОЧНО ЛОЖИТЬ это супер профи.
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22.05.2023 17:36 Відповісти
Реально работа, достойная восхищения. Филигранно и артистично)
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22.05.2023 20:20 Відповісти
більше схоже на засаду птрк аніж на роботу арти.

у арти так може працювати тільки ескалібур і смарт. а там мішені не для дуже вартісних снарядів, бмп тільки в кінці з'явилися.
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22.05.2023 17:21 Відповісти
И так неплохо (с)
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22.05.2023 17:30 Відповісти
Там на 0:30 у лівому нижньому куту з рівчака чорний дим із виблиском, і в 0:32 влучання.
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22.05.2023 18:21 Відповісти
Гарно! Лайк ЗСУ!
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22.05.2023 17:26 Відповісти
Після перемоги над рф русня ще років з 500 буде сратися від слова "Україна".
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22.05.2023 17:27 Відповісти
вони так довго не протягнуть
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22.05.2023 21:07 Відповісти
Так по Домашньому прийняли і за200тили орків ***** в Україні!!
Мобіки тепер у кабздона за срюськім карабльом пішли…
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22.05.2023 17:29 Відповісти
вiдео добре, побiльше б таких. а хто менi скаже, чого у всiх "ваєнних ролiков" така дика озвучка - беруть приклад з реклам для "аналоговнетiв"?
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22.05.2023 17:35 Відповісти
Колону ? Колону в Ірпені бачили ?
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22.05.2023 18:40 Відповісти
Останнім часом тільки таке кіно заспокоює нервову систему.
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22.05.2023 18:43 Відповісти
Знатне полювання!
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22.05.2023 20:10 Відповісти
 
 