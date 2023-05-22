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Артилеристи 28 ОМБр знищили колону окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили колону окупантів. Зазначається, що принаймні 10 одиниць техніки ворога перетворилися на металобрухт і прикрашають поля Донеччини.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Ihor Demkiv 98d868d7
показати весь коментар22.05.2023 17:19
+22 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.05.2023 17:18
+22 Post-AV
показати весь коментар22.05.2023 17:20
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у арти так може працювати тільки ескалібур і смарт. а там мішені не для дуже вартісних снарядів, бмп тільки в кінці з'явилися.
Мобіки тепер у кабздона за срюськім карабльом пішли…