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знищення (4242) 92 окрема штурмова бригада (160) дрони (2597)

Пілоти дронів з харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без гармати-гаубиці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікували у соцмережі.

"Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма", - написали в дописі до відеоролика.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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22.05.2023 20:22 Відповісти
Оце так точність
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22.05.2023 20:38 Відповісти
умнички...!
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22.05.2023 21:12 Відповісти
Surprise!!! Mother fu….er!!
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22.05.2023 22:18 Відповісти
 
 