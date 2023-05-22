Пілоти дронів з харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без гармати-гаубиці. ВIДЕО

Військові з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили ворожу гармату-гаубицю Д-20.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікували у соцмережі.

"Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма", - написали в дописі до відеоролика.

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