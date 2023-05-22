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Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах, буде ще зброя для наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів.

Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яким спрацює. До речі, сьогодні є важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які нас найбільше підтримують.

"Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами. Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", - підсумував він.

Також читайте: На саміті G7 у Хіросімі українська тематика була центральною, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Поки Зеленський розповідав байки про "контрнаступ" і розказував скільки метрів відбито у зеків "Вагнера" Росія побудувала чотири лінії прикриття на кримському напрямку. І нам їх, як Чонгар, ніхто не розмінує і не ліквідує ...

США чітко переконались, що фінансова допомога Україні ніяк не впливає на фінансування ЗСУ, яке штучно тримається на дефіцитному рівні перекиданням грошей на комерційні проекти керівництва держави. Тому вони вирішили перейти на пряме збройне постачання, а гроші відправляти під контроль МВФ і Світового банку.

Вище наведене значно краще демонструє натуру вовочки
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22.05.2023 18:34
+7
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22.05.2023 18:31
+5
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22.05.2023 18:13
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Придністров'я?
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22.05.2023 18:07 Відповісти
Та бульбофюрер теж мабуть напрягся, хоча пмр більш ймовірно, і це вдарить по "іміджу" кремля.
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22.05.2023 18:11 Відповісти
Я тоже сначала об этом подумал, но видимо, как это часто бывает, он не смог правильно сформулировать мысль. Скорее всего речь идёт о переговорах с нашими европейскими партнёрами.
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22.05.2023 18:15 Відповісти
да видимо. Зачистки по жесткому вместе с молдаванами.
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22.05.2023 18:42 Відповісти
Він шо в камері, чи де?
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22.05.2023 19:39 Відповісти
Готується? То й добре. Але патякати про це навіщо?
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22.05.2023 18:10 Відповісти
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22.05.2023 18:13 Відповісти
Дай бог твои слова да да дел , сказал хорошо и делаешь ты правильно во внешней политике, Но во внутренней ,это ПИСЕЦ ,что не крадий,то коррупционер ,что не коррупционер то дЕрмак. Куда не глянь везде дЕрмак на дЕрмаке и дЕрмаком погоняет.
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22.05.2023 18:16 Відповісти
В одній з суміжних країн недалеко від кордону лежать ядерні **********. Треба б затаритися про всяк випадок.
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22.05.2023 18:17 Відповісти
Белгородчане! Берите власть в свои руки! нам с вами будет легче договориться, чем с наркоманами и неофашистами, засевшими в кремле
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22.05.2023 18:22 Відповісти
А чем он упарывается? Подскажите,кто знает.
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22.05.2023 18:27 Відповісти
Патриот надо в Днепр
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22.05.2023 18:39 Відповісти
как вкалывает зеленский, ты и под амфетамином и две минуты не протянул бы.
это тебе не зрадные комменты строчить
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23.05.2023 03:40 Відповісти
Согласен,"вкалывает" он что-то мощное. Зрада в чем, простите?
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23.05.2023 09:26 Відповісти
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22.05.2023 18:31 Відповісти
Поки Зеленський розповідав байки про "контрнаступ" і розказував скільки метрів відбито у зеків "Вагнера" Росія побудувала чотири лінії прикриття на кримському напрямку. І нам їх, як Чонгар, ніхто не розмінує і не ліквідує ...

США чітко переконались, що фінансова допомога Україні ніяк не впливає на фінансування ЗСУ, яке штучно тримається на дефіцитному рівні перекиданням грошей на комерційні проекти керівництва держави. Тому вони вирішили перейти на пряме збройне постачання, а гроші відправляти під контроль МВФ і Світового банку.

Вище наведене значно краще демонструє натуру вовочки
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22.05.2023 18:34 Відповісти
там русню и закопают
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22.05.2023 18:38 Відповісти
Хотів би розділити ваш оптимізм. Але поки що вовочка робить усе, щоб там наших максимально полягло - кацапи щодня укріплюються і вибити їх буде дуже складно. Не треба думати, що кацапи дебіли.
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22.05.2023 18:54 Відповісти
Фінансову допомогу заборонено використовувати для фінансування ЗСУ.

А коли це вони перейшли на пряму збройне постачання, та що було до цього?

Давали кошти, за які купляли хаймарси, петріоти?
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22.05.2023 18:41 Відповісти
Фінансова допомога Заходу перекриває нестачу в бюджеті. Чим більші західні вливання в бюджет, тим більше вивільняється коштів для армії і навпаки. Таким чином, фінансова допомога Заходу дає можливість фінансувати армію. А зе-******* пиляє бюджет і тому скільки в нього грошей не вливай - на армію все одно не вистачить.
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22.05.2023 20:24 Відповісти
Це він з танку стрімить, чи то холодильник якийсь?
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22.05.2023 18:40 Відповісти
с потягу
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22.05.2023 18:44 Відповісти
Ясно, з секретної, броньованої цистерни...
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22.05.2023 18:45 Відповісти
ГУР: Россия в срочном режиме эвакуирует объект Белгород-22 - хранилище ядерных боеприпасов
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22.05.2023 18:42 Відповісти
Потеря Белгорода будет иметь большее влияние, чем потеря Крыма - политолог о событиях на Белгородщине
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22.05.2023 18:45 Відповісти
Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Джерело: https://censor.net/ua/n3419997

"... готувати ..... тижні...."!? Це в кого "гарячка" - Зеленського чи Литвина?
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22.05.2023 21:30 Відповісти
правиьлно.
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23.05.2023 02:44 Відповісти
Мене якось знічують присвійні займенники, які вживає найвеличніший, як ото ми та наші. Хотілося б більше конкретики, хто саме мається на увазі під ними.
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23.05.2023 07:13 Відповісти
 
 