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розвідка (3609) знищення (4242) ССО (380)

Бійці ССО знищили сучасний російський комплекс "Ирония". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Сил спецоперацій знищили російський комплекс "Ирония", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військовослужбовців.

Відео опублікувало командування ССО в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Група СCО за допомогою ударного дрона відпрацювала по комплексу росіян і знищила його, позбавивши окупантів важливого елемента розвідки. Бійці зазначили, що до комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки – все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження та своєчасно реагувати на дії українських підрозділів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти дронів з харківської 92-ї ОМБр залишили окупантів без гармати-гаубиці. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+15
не плачь , харошая , снимай купальник ..............
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22.05.2023 18:29
+10
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22.05.2023 18:27
+7
ілі с легкім жаром в касабскому заду
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22.05.2023 18:26
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ілі с легкім жаром в касабскому заду
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22.05.2023 18:26 Відповісти
Іронія касабсьеої долі.
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22.05.2023 19:32 Відповісти
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22.05.2023 18:27 Відповісти
не плачь , харошая , снимай купальник ..............
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22.05.2023 18:29 Відповісти
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22.05.2023 18:30 Відповісти
ирония и слгким подрывом
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22.05.2023 18:28 Відповісти
Іронія долі, або.... Сцукиссяться, сцукисруться. Суки - пиз_а вам.
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22.05.2023 18:28 Відповісти
руцкава "асвабадителя" поймали..... ))
https://twitter.com/i/status/1660665389871779840
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22.05.2023 18:30 Відповісти
Вот такая ирония - заиронили иронию
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22.05.2023 18:30 Відповісти
Ирония с легким паром )))
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22.05.2023 18:34 Відповісти
Почему по научным ,технологических военных институтов ,предприятий не бьют дальнобойными ракетами? Завод по производству ракет в кацапстане ,это военная ЦЕЛЬ ,которую нужно уничтожать ,аэродромы тоже цель ,корабли тоже цель. В чём дело ,почему не уничтожается?
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22.05.2023 18:37 Відповісти
Того шо далеко і під землею
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22.05.2023 18:40 Відповісти
нет ,была тут картинка и статья ,где делают ракеты калибры две шт в месяц ,если память не изменяет о название ракеты. То там не под землёй,а в цеху.
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22.05.2023 18:42 Відповісти
І де знаходиться цех?
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22.05.2023 18:48 Відповісти
ироничная новость.
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22.05.2023 18:38 Відповісти
Здається, той комплекс неправильно назвали. Сарказм звучало б влучніше.
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22.05.2023 18:41 Відповісти
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22.05.2023 19:59 Відповісти
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22.05.2023 18:43 Відповісти
хто розбираэться - що то за споруда, на якій стояв цей комплекс? якійсь елеватор, чи що?
Цікаво, що це за місце, на якому віддалені від кордону.
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22.05.2023 18:44 Відповісти
Так це елеватор. Не пишуть в якому регіоні. Якшо на Херсонщині то їх там багато.
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22.05.2023 19:01 Відповісти
тю ***... а я сподівався що це лесь у прикордонні кацапщини...
Але те ж добре.
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22.05.2023 19:12 Відповісти
Пишуть на Донбасі збили МІ-24 Іглою, а у Белгородській області впав МІ-8. Чи правда?
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22.05.2023 18:49 Відповісти
уже давно пишут ,ты не первый
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22.05.2023 19:04 Відповісти
зуб даю !
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22.05.2023 19:05 Відповісти
Не ризикуйте так органами .
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22.05.2023 21:09 Відповісти
это с Мавика они так
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22.05.2023 19:03 Відповісти
FPV
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22.05.2023 19:10 Відповісти
first person view
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22.05.2023 19:12 Відповісти
с легким паром !
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22.05.2023 19:17 Відповісти
Злі ви усі! Досить "иронизировать"!
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22.05.2023 19:20 Відповісти
Тогда лазил Ванька на крышу а теперь полезет Петька. Эффект Чернобаевки никто не отменял
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22.05.2023 19:59 Відповісти
ЦІКАВО, а коли "якийсь" дрон поцілить у ЗЬВЯЗДУ кремлядського архи*издриту гопників...???!!!
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22.05.2023 20:02 Відповісти
тільки кацап міг так назвати бойову систему
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22.05.2023 20:09 Відповісти
Ирония комплекса или дрон подкрался незаметно !
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22.05.2023 20:21 Відповісти
 
 