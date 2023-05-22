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Бійці ССО знищили сучасний російський комплекс "Ирония". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці Сил спецоперацій знищили російський комплекс "Ирония", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військовослужбовців.
Відео опублікувало командування ССО в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Група СCО за допомогою ударного дрона відпрацювала по комплексу росіян і знищила його, позбавивши окупантів важливого елемента розвідки. Бійці зазначили, що до комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки – все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження та своєчасно реагувати на дії українських підрозділів.
Топ коментарі
+15 Валерий Викторович 39cf5cb5
показати весь коментар22.05.2023 18:29
+10 Dombass
показати весь коментар22.05.2023 18:27
+7 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар22.05.2023 18:26
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https://twitter.com/i/status/1660665389871779840
Цікаво, що це за місце, на якому віддалені від кордону.
Але те ж добре.