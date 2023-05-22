Бійці ССО знищили сучасний російський комплекс "Ирония". ВIДЕО

Бійці Сил спецоперацій знищили російський комплекс "Ирония", за допомогою якого окупанти збирали дані про дії українських військовослужбовців.

Відео опублікувало командування ССО в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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Група СCО за допомогою ударного дрона відпрацювала по комплексу росіян і знищила його, позбавивши окупантів важливого елемента розвідки. Бійці зазначили, що до комплексу "Ирония" входять тепловізор, далекомір, передбачено функцію відеозйомки – все це дозволяло противнику вести цілодобове спостереження та своєчасно реагувати на дії українських підрозділів.

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