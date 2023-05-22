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знищення (4242) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (161) БМП (231)

Бійці 10-ї ОГШБр знищили три російські БМП та відбили атаку противника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ відбили атаку противника. Окрім того, бійці знищили три ворожі БМП, ще одну пошкодили. В живій силі ворог зазнав великих втрат.

Відео успішної атаки опублікував командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудова робота 10-ї ОГШБр. Ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою 4 БМП та великої кількості піхоти з підтримкою артилерії. Наші воїни зламали росіянам зуби", — написав Сирський.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+9
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22.05.2023 19:32
+5
це спрацьовують ефективні протитанкові, правильно встановлені, міни, з чим ми і повинні поздоровити тих, хто знайшов для них спокусливі "рибні" місця, де заморилися ці гусеничні "рибки".
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22.05.2023 19:48
+5
Це як розмовляется украинска мова? Разьоб? Мени подобаеться Героям слава!
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22.05.2023 20:24
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22.05.2023 19:32 Відповісти
Це агонія кацапів, кидати в бій 4 бехи без важкої броні це шедевральна тупість.
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22.05.2023 19:35 Відповісти
ну, чому ж.

наші кидали. і перемагали.

тут питання в тому чи знав ворог що наша оборона в тому місці насичена птрк.

якщо знав то ви праві.
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22.05.2023 19:41 Відповісти
А как танки спасут БМП от ПТРК, им самим *изда может присниться.
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22.05.2023 20:12 Відповісти
не кожне влучання з птрк це знищений танк, а от беха так, плюс на танку краща оптика.
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22.05.2023 20:37 Відповісти
Панорама як у фільмі "Освобождение. Курская дуга."
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22.05.2023 19:37 Відповісти
це спрацьовують ефективні протитанкові, правильно встановлені, міни, з чим ми і повинні поздоровити тих, хто знайшов для них спокусливі "рибні" місця, де заморилися ці гусеничні "рибки".
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22.05.2023 19:48 Відповісти
Там є ще тропка метрів 10-20 лівіше - то треба ще раз тудой. Незаспокоюйтесь на досягненому. Пробуйте.
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22.05.2023 19:49 Відповісти
В конце наверное БМП1, в других такая детонация БК вряд ли возможна.
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22.05.2023 20:24 Відповісти
Це як розмовляется украинска мова? Разьоб? Мени подобаеться Героям слава!
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22.05.2023 20:24 Відповісти
Зарендерино паршиво
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22.05.2023 20:56 Відповісти
какая красивая в нашей стране природа
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22.05.2023 23:58 Відповісти
 
 