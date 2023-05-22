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Бійці 10-ї ОГШБр знищили три російські БМП та відбили атаку противника. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 10-ї Окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ відбили атаку противника. Окрім того, бійці знищили три ворожі БМП, ще одну пошкодили. В живій силі ворог зазнав великих втрат.
Відео успішної атаки опублікував командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Чудова робота 10-ї ОГШБр. Ворог намагався атакувати позицію Сил оборони за допомогою 4 БМП та великої кількості піхоти з підтримкою артилерії. Наші воїни зламали росіянам зуби", — написав Сирський.
Топ коментарі
+9 YU ST
показати весь коментар22.05.2023 19:32
+5 Вячеслав Crane
показати весь коментар22.05.2023 19:48
+5 Милен Петров
показати весь коментар22.05.2023 20:24
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Будь ласка, зачекайте...
наші кидали. і перемагали.
тут питання в тому чи знав ворог що наша оборона в тому місці насичена птрк.
якщо знав то ви праві.