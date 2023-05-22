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Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Усупереч заявам влади Бєлгородської області, яка заперечувала евакуацію населених пунктів, розташованих у зоні, куди вступили загони російських добровольчих формувань, у мережі поширюється відео з колоною автобусів та інформацією про часткову евакуацію місцевого населення.

Про це свідчать повідомлення російських ЗМІ та телеграм-каналів, інформує Цензор.НЕТ. Так, інтернет-пабліки виклали відео, на якому видно, як автомобільною дорогою рухається колона автобусів.

Канал "Жесть Белгород — Новости Белгорода — Блэтгород" стверджує, що автобуси прямують у бік Грайворонського району області.

А російський Telegram-канал SHOT повідомив із посиланням на власні джерела, що влада населеного пункту Козинка частково евакуює мешканців.

Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни тікають із Бєлгорода. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+35
Вообще не хочу уезжать из Грайворона, из Борисовки. Как тут классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько всё душевно...
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22.05.2023 19:51
+25
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22.05.2023 20:06
+23
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22.05.2023 20:12
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це місцеві касаби під шумок помародерствувати спішать
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22.05.2023 19:47 Відповісти
Спочатку треба озброїтись. Там по дорозі купа військових складів
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22.05.2023 19:53 Відповісти
"бюллетень" для голосования на референдуме о выходе Белгородской области из состава РФ.
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"Галасуй! Илепроиграеш!"
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22.05.2023 20:32 Відповісти
Сдаваться едут наверное.
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22.05.2023 19:48 Відповісти
Копать линию обороны Хўла: "Мурманск-Воркута".
"За Обской губой для нас земли нет!" - Д.С. Письков.
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22.05.2023 20:38 Відповісти
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22.05.2023 20:40 Відповісти
якщо хоча б добу протримаються в бастіоні ла-рошелі то вже все було недаремно.

хоча захоплення ядерної зброї = це був би епік він.
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22.05.2023 19:49 Відповісти
там ядерного вже давно нічого нема.
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22.05.2023 19:52 Відповісти
Логічно. Але шо вони там охороняють?
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22.05.2023 19:55 Відповісти
оперативні залишки звичайного б\к.
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22.05.2023 19:57 Відповісти
Вообще не хочу уезжать из Грайворона, из Борисовки. Как тут классно вообще. Я привыкла, здесь как у себя дома жили, настолько всё душевно...
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22.05.2023 19:51 Відповісти
Мамулечка,надо сваливать отсюда.
Ничего нам не сделает твой деревянный домик.(с)😉
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22.05.2023 20:25 Відповісти
то карусєлі
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22.05.2023 19:53 Відповісти
учат паляниця выговаривать))))
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22.05.2023 19:57 Відповісти
Куда же вы бегите? Вы же сами гаварили что мы вашибратья. Вот мы и идем в гости посмотреть в лицо *братьям* и отблагодарить за то что 10 лет нас *спасали*
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22.05.2023 19:58 Відповісти
Все йде за планом)))
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22.05.2023 20:00 Відповісти
ті хто в колонні, чекайте птур від фсб, звичка такая в них
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22.05.2023 20:01 Відповісти
ФсьоВиВрьоть-ті-іііі! Нікакой евакуинациі нєт!! Насєлєніє павєзут на Крим на оддих!!!
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22.05.2023 20:03 Відповісти
....!!!!
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22.05.2023 20:06 Відповісти
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22.05.2023 20:05 Відповісти
В ********* полная куйня,нет подходящего 100500 двойника для выброса фекалий в чемоданы...
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22.05.2023 20:17 Відповісти
та фигня..... для челяди и такое сойдет.....
--Это кто?
--Это путин!
--А почему на оленя похож?
--Болеет.....
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22.05.2023 20:25 Відповісти
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22.05.2023 20:44 Відповісти
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22.05.2023 20:06 Відповісти
это нє чєсно! так вклались в "зуби дракона" по всьому приграниччю, а вони взяли й так простєнько через кпп погранпереходу зайшли! це ж вопрєки законам та обычаям войны! )))
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22.05.2023 20:07 Відповісти
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22.05.2023 20:12 Відповісти
Сталкер @ValBodin 59 мин
Кто-то по садовому круги нарезает с флагом Украины Кричит: они сегодня это заслужили.
Эх Марго, Марго...у вас ус отклеился
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22.05.2023 20:21 Відповісти
ШКІЛЬНІ КАНІКУЛИ, ПАВЛІКІВ МОРОЗОВИХ розпочалися...!!!
Зібравши від батальйону до полка, що видно по кількості буханок, іх везуть на діскотеку, де дядя з рязанською хліборізкою буде грати їм на кулеметі....!!!
А все, що там "брєшут підороси" про евакуацію та воскресших ВЛАСОВЦІВ це кацапські пабріхеньки...!!!
Бий червоних, щоб не побіліли і білих щоб не почервоніли...!!!

Але УКРАЇНСЬКИМ пограничникам та ЗСУ, на територіях котрі межують з підоросією треба бути УВАЖНИМИ, бо увесь світ вже знає цих фсбешних масовиків-затійників для відвертання уваги бойових частин ЗСУ з ракетними ударами та набігу табунів недострілених підоросів...!!!
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22.05.2023 20:23 Відповісти
Диалог.UA @Dialog_UA 2 ч
"Прилет" по складу БК в Грайвороне - армия РФ бежит и подрывает мосты в Белгородской области
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22.05.2023 20:29 Відповісти
Будь який шорох звичайно нам на користь. Аля я вважаю що треба по серйозному. Заходити, укріплюватися і не віддавати. А не так, кілька десятків воїв на легковушках і танку... Щоб постріляти по клубу? Треба по серйозному. З ідеологічним підгрунтям типу СВО, антитерористична операція, допомога мирним мешканцям і т д і тп. щось у стилі кремлівських казочок. Але має бути ідеологічне підгрунтя.
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22.05.2023 20:29 Відповісти
RuZke kurwy
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22.05.2023 20:33 Відповісти
Душевно як у БНР..."танкі,танкі ідут.." ))
https://twitter.com/i/status/1660687015958986757
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22.05.2023 20:35 Відповісти
Скоро ще почнеться наступ на Курськ !
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22.05.2023 20:38 Відповісти
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22.05.2023 20:38 Відповісти
про китайцев он забыл похоже
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22.05.2023 20:53 Відповісти
Этот поц не понимает,что даже сидеть в Одессе лучше,чем жить в Новосибирске.
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22.05.2023 21:04 Відповісти

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22.05.2023 20:47 Відповісти
Взагалі-то в білгородських пабликах розповсюджено розпорядження їхнього губернатора про евекуацію Грайворонського міського округу і про надання допомоги евакуйований. Пару годин назад гладков оголошував, що більшість жителів вже виїхали.
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22.05.2023 20:51 Відповісти
колонизаторы ))
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22.05.2023 20:52 Відповісти
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22.05.2023 20:57 Відповісти
Це красиво: https://twitter.com/censor_net/status/1660668338823938048
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22.05.2023 20:58 Відповісти
А в Україні влада нікого не евакуювала, і автобусних колон не було... Навпаки, казали що евакуюватись не потрібно, "оні гражданскоє насєленіє трогать нє будут" (Верещук).
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22.05.2023 22:26 Відповісти
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23.05.2023 00:00 Відповісти
Тікають щурі тікають
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23.05.2023 00:35 Відповісти
 
 