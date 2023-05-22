Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Усупереч заявам влади Бєлгородської області, яка заперечувала евакуацію населених пунктів, розташованих у зоні, куди вступили загони російських добровольчих формувань, у мережі поширюється відео з колоною автобусів та інформацією про часткову евакуацію місцевого населення.
Про це свідчать повідомлення російських ЗМІ та телеграм-каналів, інформує Цензор.НЕТ. Так, інтернет-пабліки виклали відео, на якому видно, як автомобільною дорогою рухається колона автобусів.
Канал "Жесть Белгород — Новости Белгорода — Блэтгород" стверджує, що автобуси прямують у бік Грайворонського району області.
А російський Telegram-канал SHOT повідомив із посиланням на власні джерела, що влада населеного пункту Козинка частково евакуює мешканців.
Будь ласка, зачекайте...
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"Галасуй! Илепроиграеш!"
"За Обской губой для нас земли нет!" - Д.С. Письков.
хоча захоплення ядерної зброї = це був би епік він.
Ничего нам не сделает твой деревянный домик.(с)😉
--Это кто?
--Это путин!
--А почему на оленя похож?
--Болеет.....
Кто-то по садовому круги нарезает с флагом Украины Кричит: они сегодня это заслужили.
Эх Марго, Марго...у вас ус отклеился
Зібравши від батальйону до полка, що видно по кількості буханок, іх везуть на діскотеку, де дядя з рязанською хліборізкою буде грати їм на кулеметі....!!!
А все, що там "брєшут підороси" про евакуацію та воскресших ВЛАСОВЦІВ це кацапські пабріхеньки...!!!
Бий червоних, щоб не побіліли і білих щоб не почервоніли...!!!
Але УКРАЇНСЬКИМ пограничникам та ЗСУ, на територіях котрі межують з підоросією треба бути УВАЖНИМИ, бо увесь світ вже знає цих фсбешних масовиків-затійників для відвертання уваги бойових частин ЗСУ з ракетними ударами та набігу табунів недострілених підоросів...!!!
"Прилет" по складу БК в Грайвороне - армия РФ бежит и подрывает мосты в Белгородской области
https://twitter.com/i/status/1660687015958986757