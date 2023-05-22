Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію. ВIДЕО

Усупереч заявам влади Бєлгородської області, яка заперечувала евакуацію населених пунктів, розташованих у зоні, куди вступили загони російських добровольчих формувань, у мережі поширюється відео з колоною автобусів та інформацією про часткову евакуацію місцевого населення.

Про це свідчать повідомлення російських ЗМІ та телеграм-каналів, інформує Цензор.НЕТ. Так, інтернет-пабліки виклали відео, на якому видно, як автомобільною дорогою рухається колона автобусів.

Канал "Жесть Белгород — Новости Белгорода — Блэтгород" стверджує, що автобуси прямують у бік Грайворонського району області.

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А російський Telegram-канал SHOT повідомив із посиланням на власні джерела, що влада населеного пункту Козинка частково евакуює мешканців.

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