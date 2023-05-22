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Аеророзвідка 110 ОМБр знищила російську БМП на околицях Авдіївки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади скинули два боєприпаси з дрона на ворожу БМП на околицях Авдіївки. В результаті загарбницька техніка перетворилась на металобрухт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікували у соцмережі бійці 110 ОМБр.
Топ коментарі
+9 Чайка Київ
показати весь коментар22.05.2023 21:21
+8 Сергей Гусаченко fb2284c8
показати весь коментар22.05.2023 21:14
+3 Yurka Gagarin
показати весь коментар22.05.2023 21:23
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Стрельба из орудия ведется выстрелами ПГ-15В активно-реактивного типа с кумулятивной боевой частью. Боекомплект орудия составляет 40 выстрелов, которые размещены в конвейере механизма заряжания. С 1974 года в боекомплект БМП-1 включен выстрел ОГ-15В с осколочной гранатой.
З Богом, хлопчики
"Це сумний допис про останній політ БПЛА Poseidon H10 MkIII із бортовим номером 135АС.
Негласна традиція авіації пробралася в армійське життя і намертво тут вкоренилася - уникати слова «останній». Говорять "крайній", зберігаючи сенс і злегка ламаючи мову для незвичного вуха. "Крайня" подорож, "крайня" вилазка, "крайній" політ. Бо "останній" - він в один кінець.
Бортовий 135АС учора улетів в останній політ.
Один із найкращих екіпажів операторів БПЛА, які віртуозно опанували мистецтво прориву крізь щільну завісу РЕБ та ППО переднього краю. Вони знайшли багато десятків танків, САУ, складів і, працюючи у зв'язці з HIMARS, наробили багато "бавовни" окупантам. В останній виліт вони йшли моніторити удар по батареї гаубиць Мста-Б, яку самі ж знайшли напередодні.
Але проти Тор-М1 наш дрон безсилий.
Екіпаж залишився без крил. Вартість одного нового борту 3 213 050 гривень, з урахуванням половини від Порошенка - нам терміново потрібно зібрати та сплатити 1 606 525 гривень. І тоді в небо знову піднімуться очі одного з найкращих екіпажів ЗСУ.
Я прошу вас про допомогу. Не екіпаж. Не військові. Вони занадто скромні та зараз надто сумні. Я благаю: саме я.
Прошу допомогти зібрати ресурси, якщо у вас є така можливість. І прошу допомогти поширити цей допис. Нам потрібна будь-яка допомога для вирішення цього завдання.
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