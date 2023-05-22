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Аеророзвідка 110 ОМБр знищила російську БМП на околицях Авдіївки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади скинули два боєприпаси з дрона на ворожу БМП на околицях Авдіївки. В результаті загарбницька техніка перетворилась на металобрухт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікували у соцмережі бійці 110 ОМБр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 10-ї ОГШБр знищили три російські БМП та відбили атаку противника. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+9
Героям слава !!!
З Богом, хлопчики
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22.05.2023 21:21
+8
Судя по фейерверку БМП с БК бросили и смотались на БМП с унитазами...
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22.05.2023 21:14
+3
судя по взрыву там были заряды к чему то большому..типа сау...
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22.05.2023 21:23
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Судя по фейерверку БМП с БК бросили и смотались на БМП с унитазами...
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22.05.2023 21:14 Відповісти
судя по взрыву там были заряды к чему то большому..типа сау...
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22.05.2023 21:23 Відповісти
Это БМП1, там пушка 73мм.
Стрельба из орудия ведется выстрелами ПГ-15В активно-реактивного типа с кумулятивной боевой частью. Боекомплект орудия составляет 40 выстрелов, которые размещены в конвейере механизма заряжания. С 1974 года в боекомплект БМП-1 включен выстрел ОГ-15В с осколочной гранатой.
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22.05.2023 21:36 Відповісти
Героям слава !!!
З Богом, хлопчики
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22.05.2023 21:21 Відповісти
Красивоэ
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22.05.2023 21:23 Відповісти
Красівоє! Надо повторіть! Слава ЗСУ!
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22.05.2023 21:38 Відповісти
Юрій Бірюков:

"Це сумний допис про останній політ БПЛА Poseidon H10 MkIII із бортовим номером 135АС.
Негласна традиція авіації пробралася в армійське життя і намертво тут вкоренилася - уникати слова «останній». Говорять "крайній", зберігаючи сенс і злегка ламаючи мову для незвичного вуха. "Крайня" подорож, "крайня" вилазка, "крайній" політ. Бо "останній" - він в один кінець.
Бортовий 135АС учора улетів в останній політ.

Один із найкращих екіпажів операторів БПЛА, які віртуозно опанували мистецтво прориву крізь щільну завісу РЕБ та ППО переднього краю. Вони знайшли багато десятків танків, САУ, складів і, працюючи у зв'язці з HIMARS, наробили багато "бавовни" окупантам. В останній виліт вони йшли моніторити удар по батареї гаубиць Мста-Б, яку самі ж знайшли напередодні.
Але проти Тор-М1 наш дрон безсилий.
Екіпаж залишився без крил. Вартість одного нового борту 3 213 050 гривень, з урахуванням половини від Порошенка - нам терміново потрібно зібрати та сплатити 1 606 525 гривень. І тоді в небо знову піднімуться очі одного з найкращих екіпажів ЗСУ.

Я прошу вас про допомогу. Не екіпаж. Не військові. Вони занадто скромні та зараз надто сумні. Я благаю: саме я.
Прошу допомогти зібрати ресурси, якщо у вас є така можливість. І прошу допомогти поширити цей допис. Нам потрібна будь-яка допомога для вирішення цього завдання.

💳 Приватбанк: 5169 3305 2068 6400 Отримувач: ГО Солідарна Справа Громад
💳 Моно: 5375 4115 0177 8331 Отримувач: Антоніна Бузіло"
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22.05.2023 21:52 Відповісти
Дуже жаль..., будемо працювати на новий. В мене помаленько пішли в реалізацію власноруч сплетенні та пошиті солом"яні брилі...
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22.05.2023 21:59 Відповісти
+
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22.05.2023 23:45 Відповісти
Гарно горить гарно
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23.05.2023 00:31 Відповісти
 
 