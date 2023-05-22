Аеророзвідка 110 ОМБр знищила російську БМП на околицях Авдіївки. ВIДЕО

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади скинули два боєприпаси з дрона на ворожу БМП на околицях Авдіївки. В результаті загарбницька техніка перетворилась на металобрухт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійців опублікували у соцмережі бійці 110 ОМБр.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 10-ї ОГШБр знищили три російські БМП та відбили атаку противника. ВIДЕО