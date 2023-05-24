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Бійці Російського добровольчого корпусу показали затрофеєний російський БТР. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Російський Добровольчий Корпус затрофеїв у Бєлгородській області БТР 82-А, що належав ФСБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео техніки опублікували бійці Російського добровольчого корпусу у соцмережі.
"Мы не дождались сладких подарков от российской "оппозиции", поэтому сделали себе подарок сами. РДК 1:0 ФСБ", - написали бійці під відео.
Топ коментарі
+75 vitaliymkua
показати весь коментар22.05.2023 21:27
+42 Oleksiy Tym
показати весь коментар22.05.2023 21:26
+37 Чайка Київ
показати весь коментар22.05.2023 21:24
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Будь ласка, зачекайте...
це ж спільна ратна праця, вона зближує більше аніж бабло від спонсора.
Який сценарій написало ОП ще побачимо, але то що це НЕ ЗСУ, то очевидний факт.
Кожен хто думає і аналізує може зрозуміти, що ця акція по "освобождєнію" одноразова і тимчасова (хотілось би помилятися). Не виключено що кремль і фсб у курсі через дЄрмака про "визволителей". Нічого поганого сказати не хочу, але судячи по всьому цей корпус використовують для медіа сенсації, картинки і ОП тут скоріш за все головний режисер, Залужний і ЗСУ мабуть самі не в курсі і спостерігають з цікавістю що це за пєтрушка.
Влітку 2022 року РДК прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО «Азов» на запорізько-донецькому напрямку[10].
А ничё - сообщается, что её украинские ДРГ просто объехали 😂(!!!).
Потому что, внезапно, организация обороны - это целый комплекс мер, включающих в себя разведку, управление и занятые пехотой позиции, а не просто "зубы дракона" раскидать...))
звістно це фантастичний сценарій.
А так все це робиться для морально-психологічної та інформаційної атаки та відятгування резервів РФ. не зря це все робиться "Російським добровольчим корпусом", це добра реклама для них, націлена на росіян, для тих хто дійсно хоче боротися проти кремлівского режима.
Ще півроку тому чи рік назад на території Белгородщини де перебуває цей корпус були би вже килимові бомбардування від москви, а зараз чомусь гуманна тішина
Да, ******** из ФСБ? Повоевать слабо?
Онуки ветеранів, котрі нищили "Тигри" фашистів зараз нищать "Тигри" рашистів.
Локація без змін. Традиція
@_rage4oK
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1 ч
****, 10 человек с калашами поставили на уши весь ГУЛАГ "расея"! Спи....или у ФСБ БТР 82А, танк, перебили погранцов, уронили вертолет, обоссали КПП на границе и с диким хохотом умчали назад в Харьков. *****, где твоя армия в целом?
поскольку это не дают ни морального ни военного приемущества