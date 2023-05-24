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Бійці Російського добровольчого корпусу показали затрофеєний російський БТР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Російський Добровольчий Корпус затрофеїв у Бєлгородській області БТР 82-А, що належав ФСБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео техніки опублікували бійці Російського добровольчого корпусу у соцмережі.

"Мы не дождались сладких подарков от российской "оппозиции", поэтому сделали себе подарок сами. РДК 1:0 ФСБ", - написали бійці під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+75
У Белгородській Народній Республіці є багато шахт, де можна знайти ще й не таке!!! Копайте хлопці!
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22.05.2023 21:27
+42
ще уважно в шахтах подивіться - там стільки всього
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22.05.2023 21:26
+37
Героям слава !!!
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22.05.2023 21:24
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22.05.2023 21:24 Відповісти
кто-то что-то понимает вообще, что происходит в этой *баной Белгородской области?
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22.05.2023 23:04 Відповісти
Просто Білгород - це Україна
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22.05.2023 23:16 Відповісти
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22.05.2023 23:19 Відповісти
Героям слава !!!
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22.05.2023 21:24 Відповісти
Це РДК. Чи Ви сумніваєтесь ??
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22.05.2023 21:50 Відповісти
ще уважно в шахтах подивіться - там стільки всього
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22.05.2023 21:26 Відповісти
У Белгородській Народній Республіці є багато шахт, де можна знайти ще й не таке!!! Копайте хлопці!
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22.05.2023 21:27 Відповісти
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22.05.2023 21:54 Відповісти
Це було заплановано, да, путєн?
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22.05.2023 21:27 Відповісти
Это же какой дар предвидения нужно иметь, чтобы запланировать ТАКОЕ!
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22.05.2023 21:30 Відповісти
я заходил к ним на телеграм ,это те бело синнй тряпкой,что носятся по западу. Типа хороших руцких. Не ,кипиш наводят у кацапов ,це гарно и хорошо,Только хлопцы, коль валите власть ,то создавайТЕ своё и не выступайте с идеями всяких Шендеровичей,Невзоровых,Осечкиных и остальной путинской шоблы. Может вы и не такие,как вышеперчисленные ,только не с ними,бо превратитесь в путинских.
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22.05.2023 21:29 Відповісти
А что там за идеи вообще?
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22.05.2023 21:31 Відповісти
Sahranenie ********** ot razpada , shto protivarechit zdravomu smislu , nu iesli toka eti deistvia nizapustit mehanizm samolikvidacii ********** !
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22.05.2023 21:34 Відповісти
Я так понимаю, великодержавность из них только путем лоботомии выбить можно)
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22.05.2023 21:41 Відповісти
А идея там простая ,забрать у ***** наворованное и власть и править самим. А потом торговаться с Украиной за её территорию, о снятии с кацапни санкций. А такие,как Хламидия будут запад просить и умолять ,конечно не за бесплатно,а за деньги газпрома. или абрамовича.
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22.05.2023 21:39 Відповісти
Спасибо! В лучших кацапских традициях в общем)
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22.05.2023 21:42 Відповісти
"Мадяр" выложил новое видео: 4 ед. за-ой техники+22 пленных лаптя.
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22.05.2023 21:29 Відповісти
Там вообще красіво 22штуки елітних войськ.
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22.05.2023 21:36 Відповісти
И в чем же их "элитность"?)
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22.05.2023 21:48 Відповісти
Ну вижити та здатись в полон неушкодженими то не аби який елітний хист треба мати на цій війні))) Вони щаслівчики Еліта епт
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22.05.2023 22:16 Відповісти
Хотя бы в том, что в отличии от остального рсукого стада баранов у этих хватило ума не подохнуть за ху.ло.
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22.05.2023 23:21 Відповісти
Ничего себе дороги на белгородщине... И это их никто ещё не бомбил ..
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22.05.2023 21:29 Відповісти
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22.05.2023 21:48 Відповісти
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22.05.2023 22:05 Відповісти
Так зараз туди зайде ЗеКоманда. Побудують нові дороги, а потім здадуть путіну. Все як у нас було.
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23.05.2023 07:33 Відповісти
Интересно, что по поводу начала гражданской войны в Параше скажут не такие гусские как поц шендерович, полупоц фейгин, старпер-маразматик пионтковский и прочии пономаревы? Примкнут к ЛСР и РДК или просто что то проблеят из прекрасного заграничного и уютного далека.
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22.05.2023 21:30 Відповісти
От і показалась вся фейковість недоімперії - трясуться падли і не знають що робити , куди тікати
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22.05.2023 21:30 Відповісти
цікаво, рдк і лср зможуть знайти спільну мову якщо пономарьова виставлять за двері чи ні...

це ж спільна ратна праця, вона зближує більше аніж бабло від спонсора.
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22.05.2023 21:31 Відповісти
Якщо це дійсно так, що там відбувається у бєлгородській області, уявляю який вой розпочнеться у масквє у всіх отих скабєєвих соловйових, що це не внутрішній конфлікт в самій раші на визволення від путлєровського режиму, а будуть впихати у вуха росіянам, що це Україна на них напала. путлєр панічно боїться повстань проти нього у самій раші - це вже беззаперечний факт.
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22.05.2023 21:33 Відповісти
Та який там внутрішній конфлікт, середньостатистичний рабсеянин на нього не здатний. Якщо Путлєр оголосить про обов'язкову розборку на органи кожного другого росіянина, для продажу в Китай, то максимальний протест в Рашкі, буде - в 5 разів більше вживання горілки, щоб печінку не чіпали. Вагнеровське м'ясо, як доказ абсолютного рабського стану російського суспільства
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22.05.2023 22:18 Відповісти
Круто!!! Значить воєнторг - ЗАПРАЦЮВАВ!.
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22.05.2023 21:34 Відповісти
Кацапи xy яp9lmь кацапів на території т.зв. кацапії -- які прекрасні обнадійливі новини!
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22.05.2023 21:35 Відповісти
Ні. На відео якраз Россіянє а ху5рять вони кацапів-путлерастів.
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22.05.2023 21:42 Відповісти
Как я понял, большой. Разницы в идеологии между теми и этими нет.
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22.05.2023 21:45 Відповісти
Є , бо ці хлопці в складі зсу , але є ньюанс )
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22.05.2023 22:44 Відповісти
Як я зрозумів - Ви нічого не зрозуміли. 😉
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22.05.2023 23:21 Відповісти
А по моему их цель поднять Россию с колен. Где я это уже слышал, и главное от кого...
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22.05.2023 23:45 Відповісти
ну и дороги на кацапии.....
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22.05.2023 21:39 Відповісти
Дуже дивно що москальня не може оперативно витиснути ротну групу назад.
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22.05.2023 21:39 Відповісти
А як що є співробітництво фсб для допомоги агенту в ОП і підняттю рейтингів Зе, тоді все стає на свої місця.
Який сценарій написало ОП ще побачимо, але то що це НЕ ЗСУ, то очевидний факт.
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22.05.2023 21:43 Відповісти
РДК - офіцйно входить до складу ЗСУ.
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22.05.2023 22:22 Відповісти
І що?Коли повертаєшся до Неньки?
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22.05.2023 23:20 Відповісти
Коли зелену чуму приберете.
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23.05.2023 00:05 Відповісти
То ми все за тебе повинні робити?А ти тільки коменти на цензорі будеш строчити.Непогано.🤣
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23.05.2023 10:10 Відповісти
тобі можна з дивану каменти писати, а я чим гірше?
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23.05.2023 10:14 Відповісти
Так я живу в Україні і рік назад захищав свою країну зі зброєю в руках.Тепер бачиш відмінність між нами,чи ще ні?
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23.05.2023 10:27 Відповісти
не бачу в правилах сайту "право коментувати надається післ надання посвідчення учасника бойових дій".
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23.05.2023 10:50 Відповісти
В правилах сайту багато чого нема.
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23.05.2023 13:04 Відповісти
Нічого дивного. З воєнторга сухарів підкинули. Трохи крихтами притрусило москальню.))
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22.05.2023 22:41 Відповісти
У ТОМУ ТО І СПРАВА - МЄНТИ І ФСБ Є, А ЗБРОЙНИХ СИЛ РФ НЕМАЄ

Кожен хто думає і аналізує може зрозуміти, що ця акція по "освобождєнію" одноразова і тимчасова (хотілось би помилятися). Не виключено що кремль і фсб у курсі через дЄрмака про "визволителей". Нічого поганого сказати не хочу, але судячи по всьому цей корпус використовують для медіа сенсації, картинки і ОП тут скоріш за все головний режисер, Залужний і ЗСУ мабуть самі не в курсі і спостерігають з цікавістю що це за пєтрушка.
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22.05.2023 21:40 Відповісти
Не може бути, ця група мала якось пройти через наші підрозділи, як мінімум через прикордонників.
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22.05.2023 21:42 Відповісти
Приказ Говнокомандуючого з ОП і нема проблем - пройшли, мабуть Буданов рулить, бо це війська ТРО, більше до МВС належать ніж до ЗСУ
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22.05.2023 21:46 Відповісти
Може й так.
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22.05.2023 21:48 Відповісти
Ви сплутали ТрО (належать до ЗСУ) і Нацгвардію (належать до МВС)
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23.05.2023 00:01 Відповісти
всі зброні формування на Півночі, Сході та Півдні підпорядковані ЗСУ (оперативне підпорядкування щодо заходів оборони), в тому числі ті, які з МВС
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23.05.2023 07:48 Відповісти
Читай матчасть перед тим як піблікувати муйню різну

Влітку 2022 року РДК прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО «Азов» на запорізько-донецькому напрямку[10].
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23.05.2023 10:44 Відповісти
отримали розпорядження і їх пропустити, + їх наша авіація прикривала, і зараз на кордоні з рф трохи не так як було раніше
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23.05.2023 07:46 Відповісти
Телеспектакль зараз на кордоні від Кварталу 95
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23.05.2023 10:45 Відповісти
То тобі гніда москальска також бажаю такої участі у телеспекаклі паскуда, можесь сміятись на військовими сил оборони України, які загинули в цій операції але й таких, як ти знайдемо навіть в москві. В Бучі та Ірпені теж був спектакль??? Покидьок?
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23.05.2023 13:43 Відповісти
Іди на хій в спам подоляцький
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23.05.2023 13:46 Відповісти
А чё по белгородской "засечной черте", на которой освоили 10 миллиардов (!) рублей?

А ничё - сообщается, что её украинские ДРГ просто объехали 😂(!!!).

Потому что, внезапно, организация обороны - это целый комплекс мер, включающих в себя разведку, управление и занятые пехотой позиции, а не просто "зубы дракона" раскидать...))
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22.05.2023 21:40 Відповісти
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22.05.2023 21:43 Відповісти
Акцент у них російський. Дивує те, що вони не ховають свої обличчя.
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22.05.2023 21:46 Відповісти
Ну так они же россияне -русский добровольческий корпус (РДК) в составе ВСУ. Сформированный из пленных.
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22.05.2023 22:53 Відповісти
Воєнторг чи з шахти викопали?
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22.05.2023 21:48 Відповісти
І Ілля Богданов на трофейному БТР-і.
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22.05.2023 21:49 Відповісти
А я гадав він чи ні.
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22.05.2023 21:58 Відповісти
Так, чувак з фсб реально воює за Україну з 2015 року якщо я не помиляюсь, раз він там то все серйозно!
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22.05.2023 22:26 Відповісти
Не зря сходили.
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22.05.2023 21:53 Відповісти
😃😃😃👍
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22.05.2023 21:54 Відповісти
Ех ... Сподіватимемося, що займуть якусь територію і зможуть відстояти певний час. Який ??
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22.05.2023 21:54 Відповісти
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22.05.2023 21:55 Відповісти
ОП довго думало чим переключити увагу охлоса з Бахмуту і щоденних обстрілів Херсону. І нарешті придумало Білгород
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22.05.2023 21:58 Відповісти
Скільки б кацапи не сміялися, але ім доведется на це реагуваити, бо це реальна загроза, так село за селом і до Белгорода не долеко. і ім вже буде не хіхоньки і не до Бахмуту.
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22.05.2023 22:10 Відповісти
Думаешь миллионный город можно взять батальоном?
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22.05.2023 22:43 Відповісти
Звістно ні, його треба оточити, без постачання само сдасться, але на це треба не меньше 10тис.
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22.05.2023 22:52 Відповісти
Ага, всё так просто. Разрушенный Бахмут пытаются оточить, но не могут. А тут город в разы больше и пригороды больше.
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22.05.2023 23:03 Відповісти
У Белгородщині майже немає оборони, якщо це буде крупна операція то вона повинна бути максимально швидкою, з виходом на стратегічні дороги, то можливо оточіти місто, але для цього доведется витратити усі ресурси які були накопиченні для контр-наступу.
звістно це фантастичний сценарій.
А так все це робиться для морально-психологічної та інформаційної атаки та відятгування резервів РФ. не зря це все робиться "Російським добровольчим корпусом", це добра реклама для них, націлена на росіян, для тих хто дійсно хоче боротися проти кремлівского режима.
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23.05.2023 02:04 Відповісти
Робиться телеспектакль від Кварталу 95

Ще півроку тому чи рік назад на території Белгородщини де перебуває цей корпус були би вже килимові бомбардування від москви, а зараз чомусь гуманна тішина
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23.05.2023 10:48 Відповісти
Які ще резерви касапи мають відтягнути на ДРГ з пару десятків чоловік?
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23.05.2023 12:57 Відповісти
Иди высот что то поумнее.
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22.05.2023 22:36 Відповісти
ФСБ обосралось. Это не студентов и старушек на одиночных пикетах по мацкве ловить.
Да, ******** из ФСБ? Повоевать слабо?
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22.05.2023 22:00 Відповісти
Не вір у казки, кацапи болотяні тварі, але не лохи
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23.05.2023 13:47 Відповісти
Не зрозуміла акція, на кого вона розрахована?..., відчайдушні пацани, сподіваюсь що виживуть...
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22.05.2023 22:06 Відповісти
Що тут не зрозумілого, відтягують сили, вже дві бригади спецназу РФ перекидаються.
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22.05.2023 22:14 Відповісти
Ще можуть все західне угрупування розвернути і вивести свої війська з України
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23.05.2023 12:59 Відповісти
Оце дійсно добра традиція!
Онуки ветеранів, котрі нищили "Тигри" фашистів зараз нищать "Тигри" рашистів.
Локація без змін. Традиція
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22.05.2023 22:24 Відповісти
K0ꑭEGAR

@_rage4oK

·

1 ч

****, 10 человек с калашами поставили на уши весь ГУЛАГ "расея"! Спи....или у ФСБ БТР 82А, танк, перебили погранцов, уронили вертолет, обоссали КПП на границе и с диким хохотом умчали назад в Харьков. *****, где твоя армия в целом?
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22.05.2023 22:51 Відповісти
Та да, ми нєпобєдімиє, от тільки 20 % території України чомусь і досі окуповано.
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23.05.2023 10:49 Відповісти
Стремная какая-то организация этот рдк. Ну вроде все хорошо тут у них получилось, какого-то кацапа вроде бы грохнули, какой-то бтр вроде завели и уехали. Не знаю, меня б если спросили, я бы этих чуваков отправил в Закарпатье, в какой-нибудь ж/д батальон, от греха. Если они настроены так про-украински, то и там пользу принесут.
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22.05.2023 23:30 Відповісти
Украине не выгодна вся эта канитель в Белгороде
поскольку это не дают ни морального ни военного приемущества
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22.05.2023 23:40 Відповісти
Это гражданская война в рашке. Свои своих.
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23.05.2023 00:04 Відповісти
Рейд бійців т.з. "Російського Добровольчого корпусу" та "Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородщини - чисто спроба відвернути інформаційну увагу віх реальних подій в районі Бахмуту і запланованого рішення про підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально на території відсутні підрозділи ЗС РФ . Диверсійно-розвідувальний рейд по Білгородській області був санкціонований вищим керівництвом України, без консультацій і задіяння підрозділів ЗСУ. Даний рейд виконувався силами підрозділів ГУР Міністерства оборони. Станом на 04-00 ‎23.‎05.‎2023 дані сили знаходяться під загрозою оперативного оточення. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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23.05.2023 07:53 Відповісти
Бегущих из Белгорода уже расстреливает Росгвардия, обзывают "предателями" и в расход. Женщин, детей, стариков... Все свои же у рашистов предатели. Гауляйтер Гладков уже из Москвы называет это "зачистками"....
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23.05.2023 09:55 Відповісти
Сталинські маштаби розтрілів, чи не так, рахунок пішов на тисячі
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23.05.2023 10:51 Відповісти
 
 