Бійці Російського добровольчого корпусу показали затрофеєний російський БТР. ВIДЕО

Російський Добровольчий Корпус затрофеїв у Бєлгородській області БТР 82-А, що належав ФСБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео техніки опублікували бійці Російського добровольчого корпусу у соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Мы не дождались сладких подарков от российской "оппозиции", поэтому сделали себе подарок сами. РДК 1:0 ФСБ", - написали бійці під відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колона автобусів помічена у Бєлгородській області, хоча влада раніше заперечувала інформацію про евакуацію. ВIДЕО