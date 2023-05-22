7 воїнів 59-ї бригади взяли у полон 22 російських штурмовиків під Авдіївкою! Блискуча перемога бригади Вадима Сухаревського. ВIДЕО

Українські воїни розгромили під Авдіївкою російський штурмовий загін, який атакував наші позиції, спалили бойову техніку, перебили більшість російських солдатів. У ході бою 7 українських воїнів взяли в полон одразу 22 російських військовослужбовців зі складу спеціального штурмового загону.

Про це повідомив командир групи аеророзвідки "Мадяр", інформує Цензор.НЕТ.

"Видатна перемога 59-ї мотопіхотної бригади під командуванням Вадима Сухаревського! Це справжній подвиг", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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