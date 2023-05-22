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7 воїнів 59-ї бригади взяли у полон 22 російських штурмовиків під Авдіївкою! Блискуча перемога бригади Вадима Сухаревського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни розгромили під Авдіївкою російський штурмовий загін, який атакував наші позиції, спалили бойову техніку, перебили більшість російських солдатів. У ході бою 7 українських воїнів взяли в полон одразу 22 російських військовослужбовців зі складу спеціального штурмового загону.

Про це повідомив командир групи аеророзвідки "Мадяр", інформує Цензор.НЕТ.

"Видатна перемога 59-ї мотопіхотної бригади під командуванням Вадима Сухаревського! Це справжній подвиг", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеоророзвідка 110 ОМБр знищила російську БМП на околицях Авдіївки. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+34
Ні, цей день таки потрібно запам'ятати. Є в ньому якась магія
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22.05.2023 21:59
+34
22.05
У мене народилася донечка 9 років тому
Знаєте як їх звати?
Правильно
Вікторія!🇺🇦
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22.05.2023 22:03
+30
Це справжні українські супергерої...
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22.05.2023 22:00
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Ні, цей день таки потрібно запам'ятати. Є в ньому якась магія
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22.05.2023 21:59 Відповісти
Сухаревський нова зірка ЗСУ, майбутній генерал та Головнокомандуючий!
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22.05.2023 22:34 Відповісти
Сухаревський - легенда ЗСУ ще з 2014-го. Його підрозділ ще на початку кацапського вторгнення пішов на допомогу "альфівцям", які потрапили в засідку орків гіркіна. Всупереч наказу не вступати в пряму конфронтацію з андрофагами, Вадим відкрив вогонь по свинособакам із крупнокаліберного кулемета; саме він відкрив рахунок дохлих орків у цій війні. Кацапня тоді із втратами кинулася навйобки, бо не очікувала отримати по зубах.
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22.05.2023 23:14 Відповісти
просто лИгор нікого іншого крім палкофнєга Грицацуєва не визнає
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22.05.2023 23:15 Відповісти
Всупереч наказу, можна стати рядовим, а не генералом. Незважаючи на результат військової операції. Інакше командувач, що віддав відповідний наказ, має прийняти його помилковість/недолугість, що практично НЕМОЖЛИВО.
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23.05.2023 00:50 Відповісти
Спершу почитай про ці події для загального розвитку, а потім будеш вмикати розумника.
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23.05.2023 01:54 Відповісти
ти, що зраджуєш Грицацуєва?
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22.05.2023 23:14 Відповісти
не навроч! У нас по методичці ОП лише одна "зірка" на небосхилі - це Найвеличніший. Всі інші зірки мають помутніти щоб не давати тіні на цю "зірку", чи не таке ми спостерігаємо з початку війни????
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23.05.2023 08:45 Відповісти
Слава Вам Герои ,59 бригади ❤️💙💛👍👍👍👍👍✊🙏‼️Молодці ❤️‼️Красунчики‼️🍀🍀🍀
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23.05.2023 00:17 Відповісти
Слава Героям!
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22.05.2023 21:59 Відповісти
Це справжні українські супергерої...
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22.05.2023 22:00 Відповісти
Молодцы ,вот только оскомина ,какая-то. Была бы моя воля, Я бы не брал в плен,вот только ребята там ,которых нужно забирать с мордора. Только обмен ,а по другому сейчас никак.
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22.05.2023 22:03 Відповісти
22.05
У мене народилася донечка 9 років тому
Знаєте як їх звати?
Правильно
Вікторія!🇺🇦
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22.05.2023 22:03 Відповісти
Щирі вітання Вашій родині! Щастя, здоров"я, (терпіння в безсонні ночі) та ПЕРЕМОГИ!
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22.05.2023 22:08 Відповісти
Дуже дякую 👍
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22.05.2023 22:42 Відповісти
Ой гарненько, дякую Мадяре, бо заморився їх рахувати. Надіюсь, ще штук 10 десь просто валяються
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22.05.2023 22:05 Відповісти
Хай росте до "лімона" число героїв "бесмертного полку" рашистану!
Хай рясніють-зростають ряди обмінного фонду!
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22.05.2023 22:06 Відповісти
Как в анекдоте - не посылайте больше никого, это засада, там этих хохлов двое!!
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22.05.2023 22:10 Відповісти
Семеро двадцать двух козлят.
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22.05.2023 22:14 Відповісти
Кинути б туди бімбочку.
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22.05.2023 22:24 Відповісти
Опасно в меньшенстве так беспечно брать столько пленных притом непростых. Лучше бы артой ту нору с орками с землей смешали
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22.05.2023 22:42 Відповісти
Это обычные зэки, не "спецназ" как некоторые рассказывают. Те же вагнеровцы, только под армейским крылом.
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22.05.2023 22:51 Відповісти
7vs22... нунічосі, оце так мотивація! 😳
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22.05.2023 23:02 Відповісти
непонятно, везде их бьют, ****** в хлам, горит их техника кострами фейерверками,
трупы их калашными рядами лежат по полям и городам,
в плен их берут то тут то там...
а Бахмут они по большей части то отжали.
и наступление их ползучее все никак не остановится.
вот как это понимать?
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22.05.2023 23:04 Відповісти
А де це їх "наступлєніє ползучєє" ніяк не зупиниться?
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22.05.2023 23:10 Відповісти
Слава Бригаді Барсуків! Гарна робота!
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22.05.2023 23:39 Відповісти
Вот это победа с отрицательным знаком. Молодцы , послушали дядю Буданова. А наши - КРАСАВЫ! СЛАВА ЗСУ!
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22.05.2023 23:43 Відповісти
лнетор від бога!
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23.05.2023 00:44 Відповісти
Молодцы хлопцы !!! Герои !!!
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23.05.2023 00:54 Відповісти
Бронніки знімаються на той випадок коли хтось з "доблестных витязей" спробує показати приклади мосфільмовського героїзму. Не знятий бронік декому може дати шанс. А так два козака двома рожками можуть дуже швидко заспокоїти навіки таку досидь небезпечну банду . І банда це знає.
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23.05.2023 09:46 Відповісти
 
 