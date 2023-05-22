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7 воїнів 59-ї бригади взяли у полон 22 російських штурмовиків під Авдіївкою! Блискуча перемога бригади Вадима Сухаревського. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни розгромили під Авдіївкою російський штурмовий загін, який атакував наші позиції, спалили бойову техніку, перебили більшість російських солдатів. У ході бою 7 українських воїнів взяли в полон одразу 22 російських військовослужбовців зі складу спеціального штурмового загону.
Про це повідомив командир групи аеророзвідки "Мадяр", інформує Цензор.НЕТ.
"Видатна перемога 59-ї мотопіхотної бригади під командуванням Вадима Сухаревського! Це справжній подвиг", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+34 Oleksandr Onys
показати весь коментар22.05.2023 21:59
+34 Андрюха71
показати весь коментар22.05.2023 22:03
+30 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар22.05.2023 22:00
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Будь ласка, зачекайте...
У мене народилася донечка 9 років тому
Знаєте як їх звати?
Правильно
Вікторія!🇺🇦
Хай рясніють-зростають ряди обмінного фонду!
трупы их калашными рядами лежат по полям и городам,
в плен их берут то тут то там...
а Бахмут они по большей части то отжали.
и наступление их ползучее все никак не остановится.
вот как это понимать?